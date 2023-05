Flower Power Live-Painting mit Luca Ledda x KUNSTLABOR 2

Das KUNSTLABOR2 läutet den Frühling bzw. Sommer selbst ein durch florale LIVE Kunst mit Luca Ledda an der Außenfassade des KUNSTLABORS 2

Auf 15.000 m² Innen- und Außenfläche des ehemaligen Gesundheitshauses in der Dachauer

Straße 90 erschuf das Team des Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) ein neues

Zentrum für Kunst und Kultur in München. Mit 60 sich regelmäßig verändernden Kunst-Räumen

feierte das KUNSTLABOR 2 am 16. Oktober 2021 seine offizielle Eröffnung. Zu jedem Zimmer

lässt sich eine Künstlerin oder ein Künstler zuordnen, welche*r den Besuch im KUNSTLABOR 2

zu einem einzigartigen, genreübergreifenden Erlebnis machen. Nicht nur für

Kunstkenner*innen ist dieser Ort sehenswert, auch Neulinge verlieren sich in den ellenlangen

Gängen dieser bunten Zwischennutzung.

Im Rahmen des Flower Power Festivalsist das KUNSTLABOR 2 im Blütenrausch. Damit dies auch

nach außen hin sichtbar wird, gestaltet der Turiner Künstler Luca Ledda eine 140 m² große

Wand am KUNSTLABOR 2 und lässt diese zum floralen Hingucker werden. Vom 15. Bis zum

23.05.2023 können Passant*innen sowie Besucher*innen bei schönem Wetter zwischen 7:00-

11:00 & 15:00-18:00 Uhrwährend des Schaffensprozesses mit dem Künstler sprechen oder sich

einfach vom Fortschreiten des Werkes berieseln lassen. Das entstandene Mural

(Wandgemälde) ist öffentlich für jede*n zugänglich und soll das KUNSTLABOR 2 für mindestens

ein Jahr zieren. Das Kunstwerk wird mit lauschiger Musik und einem kühlen Tropfen am

03.06.2023, 15-18 Uhr auf der Terrasse der AMARi Bar eingeweiht.

Der ausgewählte Künstler heißt Luca Ledda (*1984). Er ist ein italienischer (Wand-) Maler mit

Sitz in Turin. Nach einigen Jahren in der Werbebranche beschloss er, sich ganz auf seine

Entwicklung als bildender Künstler zu konzentrieren. Er begann, seine Illustrationen auf Wände

zu malen und entdeckte dabei seine Leidenschaft für die urbane Kunst und den Muralismus. Er

nahm an vielen internationalen Festivals und Ausstellungen in Europa und Lateinamerika teil.

Sein grotesker und surrealistischer Stil ist aufgrund seiner starken visuellen Wirkung leicht zu

erkennen und für das Thema „Natur in der Stadt“ perfekt geeignet.

Mehr Informationen unter:

https://kunstlabor.org/event/flower-power-festival-2023-live-painting-mit-luca-ledda/

Wo?

KUNSTLABOR 2

Dachauer Str. 90

80333 München

Wir freuen uns auf euren Besuch im KUNSTLABOR2 !

Das KUNSTLABOR 2 ist das neue Kunst- & Kulturzentrum in München und befindet sich direkt im Kunstareal. Es ist Münchens größtes Zwischennutzungsprojekts und die Fortführung vom Kunstlabor vom MUCA aus 18/19

Mit knapp 10.000qm Fläche auf sechs Etagen und weiteren 6.800qm Außenbereich, bietet das ehemalige Gesundheitshaus Platz für eine Vielzahl an Konzepten. Das MUCA-Team wird das Gebäude nun fünf Jahre nutzen und ein neues Zentrum für Kunst und Kultur in München erschaffen.

Das Konzept des KUNSTLABOR 2 sieht vor:

– individuell gestaltete Ausstellungsräume

– ein unkonventionelles gastronomisches Angebot

– rund 100 Ateliers und Arbeitsräume für die Kreativwirtschaft

– ein vielseitiges Rahmenprogramm und Kreativ-Werkstätten für Jung und Alt.

