Flurförderzeuge rechtssicher prüfen und warten – Software Wartungsmanager

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen für Flurförderfahrzeuge sicher einhalten.

Dass man da mal den Überblick verlieren kann, ist wirklich kein Wunder.

Mittlerweile gibt es die professionelle Software-Lösung Wartungsplaner von der HOPPE Unternehmensberatung, die die sicherheitstechnische Wartung von Staplern und Flurförderfahrzeuge deutlich vereinfacht. So hat der Unternehmer alle Prüftermine im Blick, kann Protokolle erstellen und wird zudem rechtzeitig an anstehende Prüfungen und Wartungen erinnert.

Wer innerbetrieblich Waren und Güter in Lager und Produktionshallen transportieren und lagern muss, kommt um Flurförderzeuge, wie beispielsweise Gabelstapler und Hubwagen, nicht herum. Hierbei ist der klassische Gabelstapler mit kraftbetriebenem Fahrwerk und Hebeeinrichtung das wohl am meisten verwendete Flurförderzeug in Industrie und Handel.

Was umfasst die Unfallverhütungsvorschrift

Generell unterliegen sämtliche Flurförderzeuge der Unfallverhütungsvorschrift nach DGUV und müssen durch entsprechendes externes und/oder internes Fachpersonal regelmäßig geprüft werden. Auch rein manuell betriebene Hubwagen gelten nach DGUV V 68 als Flurförderzeug und unterliegen ebenfalls der Verpflichtung zur regelmäßigen Prüfung, die mindestens einmal jährlich durch eine sachkundige Person durchgeführt werden muss.

Wartungsarbeiten sind regelmäßig durchzuführen

Fallen Flurförderzeuge aus, hat das große Auswirkungen auf die Betriebslogistik und kann im schlimmsten Fall zu Produktionsausfällen führen. Für das Unternehmen ist es daher wichtig Wartungsarbeiten regelmäßig durchzuführen. Dies sollte nicht nur in den gesetzlich festgelegten Prüffristen sondern häufiger stattfinden. Rechtzeitige Wartung schützt in der Regel vor Folgeschäden.

Prüf- und Wartungstermin effizient planen und rechtsicher dokumentieren

Um Prüf- und Wartungstermine nicht zu verpassen, sollten diese Aufgaben mit einer entsprechenden Software schematisiert und vereinfacht werden.

Der Wartungsplaner von Hoppe kann hier vollumfänglich unterstützen und ermöglicht eine vorausschauende Planung der Wartungs- und Prüftermine. Sämtliche Prüftermine der Flurförderzeuge und Vorschriften werden durch die Software verwaltet und entsprechend rechtssicher dokumentiert sowie historisiert.

Alle Bereiche und Prozesse der Wartung werden in einem System abgebildet. Auf Grundlage der Prüfberichte können entsprechende Wartungsaufträge generiert werden. Professionelle Kalenderfunktionen, mobile Erfassung per Smartphone-App sowie umfangreiche Auswertungstools runden das Softwarepaket ab.

All-In-One-Software für die Nachverfolgung der Prüfungen für Flurförderzeuge

Mit dem Wartungsplaner hat man jederzeit Zugriff auf alle wichtigen Informationen. Sämtliche Wartungsvorschriften für Flurförderzeuge werden durch den Wartungsmanager abgedeckt und alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Die Software stellt eine Komplettlösung für ein rechtskonformes und professionelles Wartungsmanagement dar.

Im Internet finden Sie unter https://www.wartungsplaner.de zahlreiche Informationen und nützliche Tipps zum Thema UVV-Prüfung von Stapler sowie zur Wartungsplanung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hoppe Unternehmensberatung

Herr Ulrich Hoppe

Seligenstädter Grund 8

63150 Heusenstamm

Deutschland

fon ..: 0610465327

fax ..: 0610467705

web ..: https://www.Wartungsplaner.de

email : info@hoppe-net.de

Die Hoppe Unternehmensberatung gehört zu den bekanntesten deutschen Anbietern von Software für den Arbeitsschutz, Wartungsmanagement, Werkzeugverwaltung und Geräteverwaltung

Hinweis:

Die HOPPE Inventarverwaltung wurde mit den Innovationspreis „Best of IT“ der Initiative Mittelstand ausgezeichnet. Weiterhin wurde die Software mit dem Industriepreis prämiert.

Der Wartungsplaner von HOPPE ist eine Software, in der man einfach und komfortabel das Wartungsmanagement eines Unternehmens dokumentieren kann.



