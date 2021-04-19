Focus Graphite erzielt durch mechanische Aufbereitung ein Kohlenstoffkonzentrat mit bis zu 98,7 % und aktiviert die nachgelagerte Qualifizierungsplattform

Acht-Tonnen-Pilotprogramm produziert rund 850 kg hochgradiges Graphitkonzentrat für Kundentests, die Entwicklung fortschrittlicher Produkte sowie mögliche strategische Partnerschaften und Abnahmevereinbarungen

Highlights

– Hochwertiges mechanisch aufbereitetes Konzentrat: Acht Tonnen Erz aus Lac Knife wurden allein mit herkömmlichen mechanischen Aufbereitungsverfahren und ohne chemische oder thermische Reinigung zu rund 850 kg Konzentrat mit einem Kohlenstoffgehalt von bis zu 98,7 % verarbeitet.

– Hochgradiges Einsatzmaterial für das Pilotprogramm: Das Einsatzmaterial des Pilotprogramms wies einen durchschnittlichen Ausgangsgehalt von 18,9 % Gesamtkohlenstoff auf und verdeutlicht damit den von Natur aus hohen Gehalt des Materials aus Lac Knife.

– Verfahrensschema bestätigt: Das Pilotprogramm bestätigte das zuvor entwickelte Verfahrensschema für Lac Knife. Die Optimierung konzentrierte sich darauf, den Konzentratgehalt in den feineren Fraktionen zu erhöhen und gleichzeitig die Beschaffenheit und den Wert der größeren Flockenfraktionen zu erhalten.

– Qualifizierungsplattform aktiviert: Material im Qualifizierungsmaßstab wurde produziert und wird nun Reinigungs-, Batteriematerial- und Spezialgraphitprogrammen zugeteilt. Diese sollen Kundenbewertungen, Produktvalidierungen sowie mögliche Partnerschaften und Abnahmevereinbarungen in den Märkten für unbemannte Systeme, Verteidigung, Energiespeicherung und Industrie unterstützen.

Ottawa, ON – 28. Juli 2026 / IRW-Press / Focus Graphite Inc. (TSX.V: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) (Focus oder das Unternehmen), ein kanadischer Entwickler hochgradiger Flockengraphitlagerstätten und fortschrittlicher Graphitmaterialien für Batterie-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen, freut sich, den Abschluss seines Acht-Tonnen-Pilotaufbereitungsprogramms (das Programm) bekannt zu geben. Verarbeitet wurde Erz aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekt Lac Knife (Lac Knife oder das Projekt) nahe Fermont in Québec. Das Programm wurde von SGS Canada Inc. (SGS) durchgeführt und bereits zuvor vom Unternehmen angekündigt (siehe Pressemitteilung vom 3. März 2026). Um die nachgelagerte Produktentwicklung und die Nachfrage nach Material für Kundenbewertungen zusätzlich zu unterstützen, erweiterte das Unternehmen das Programm von den ursprünglich geplanten sechs Tonnen auf rund acht Tonnen Erz aus Lac Knife.

Das Einsatzmaterial des Pilotprogramms wies gemäß LECO-Analyse einen durchschnittlichen Ausgangsgehalt von 18,9 % Gesamtkohlenstoff (C) auf. Die vorläufigen Ergebnisse des Programms lieferten rund 850 kg hochwertiges Graphitkonzentrat, dessen Kohlenstoffgehalt in den verschiedenen Korngrößenfraktionen des Konzentrats zwischen 95,0 % und 98,7 % C laut Glühverlustanalyse (LOI) lag. Diese Ergebnisse wurden allein durch mechanische Aufbereitungsverfahren erzielt, ohne chemische oder thermische Reinigung.

Die vorläufigen Ergebnisse stimmen mit dem herkömmlichen Verfahrensschema überein, das im Rahmen des früheren SGS-Pilotprogramms des Unternehmens entwickelt wurde, und bestätigen dieses zusätzlich. Das Verfahrensschema bildete die Grundlage für die Aktualisierung der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2023. Die damaligen Arbeiten ergaben einen durchschnittlichen Graphitkonzentratgehalt von 97,8 % Kohlenstoff bei einer Gesamtausbringung des Graphits von 90,7 % und schufen damit die technische Grundlage für den geplanten kommerziellen Betrieb des Lac-Knife-Projekts.

Das Programm produzierte außerdem einen Bestand an repräsentativem Graphitkonzentrat im Qualifizierungsmaßstab für die nachgelagerte Produktentwicklung und Kundenbewertung und bestätigte zugleich das zuvor entwickelte Verfahrensschema für Lac Knife. Die mechanische Optimierung wird fortgesetzt, um die Konzentratgehalte in den feineren Fraktionen weiter zu verbessern und gleichzeitig die Beschaffenheit und den Wert der größeren Flockenfraktionen zu bewahren.

Hoher Gehalt verändert die Aufbereitungsrechnung

Die Produktion eines Konzentrats mit einem Kohlenstoffgehalt von bis zu 98,7 % C allein durch mechanische Aufbereitung verschafft Focus bereits vor der Reinigung ein hochwertiges Ausgangsmaterial. Nach Ansicht des Unternehmens spiegeln diese Ergebnisse den natürlichen Gehalt, die Mineralogie und die Qualität des Erzes aus Lac Knife wider.

Ein höhergradiges Ausgangsmaterial besitzt das Potenzial, die Anforderungen an die nachgelagerte Verarbeitung zu reduzieren und gleichzeitig das Spektrum hochwertiger Graphitprodukte zu erweitern, die wirtschaftlich hergestellt werden können.

Die Ergebnisse bekräftigen die Rolle von Lac Knife als vorgelagerte Grundlage der umfassenderen Graphitplattform von Focus, die von der Mine bis zum Markt reicht.

Verfügbares Material ermöglicht die Qualifizierung

Die im Rahmen des Programms produzierten rund 850 kg Konzentrat werden derzeit für wertsteigernde Tests, die Produktentwicklung und Kundenbewertungen vorbereitet und versandt.

Repräsentatives Material bildet die Grundlage der Kommerzialisierung. Kunden können Produkte weder qualifizieren noch Prozesse optimieren oder die Leistungsfähigkeit beurteilen, wenn ihnen nicht genügend Material für Tests zur Verfügung steht. Der Abschluss des Programms beseitigt diese Einschränkung, da nun repräsentatives Material im Qualifizierungsmaßstab für Kundenbewertungen in mehreren nachgelagerten Arbeitsprogrammen verfügbar ist.

Das Konzentrat aus Lac Knife wird nun folgenden Bereichen zugeteilt:

– Hochreiner Graphit: Thermische Reinigung mit einem Zielwert von 99,99 % C laut LOI und chemische Reinigung mit einem Zielwert von mehr als 99,95 % C laut LOI.

– Batterieanodenmaterialien: Gereinigte mikronisierte Graphitpulver, sphärischer gereinigter Graphit (SPG) und beschichteter sphärischer gereinigter Graphit (cSPG) mit einem Zielwert von mehr als 99,95 % C laut LOI.

– Industrie- und Spezialgraphit: Expandierbarer und expandierter Graphit mit einem Zielwert von mehr als 97 % C laut LOI.

Diese Programme sollen spezifikationsbasierte Graphitmaterialien für Kundenbewertungen, Produktvalidierungen und die kommerzielle Entwicklung hervorbringen.

Darüber hinaus läuft ein systematisches Qualifizierungsprogramm für Batteriematerialien, um aus Lac Knife gewonnene Materialien für herkömmliche Batteriesysteme und höherwertige Lithium-Ionen-Anwendungen zu untersuchen. Dazu gehören unbemannte Systeme in der Luft, an Land und auf See, Elektrofahrzeuge sowie stationäre Energiespeicher. Das im Rahmen des Programms produzierte Material im Qualifizierungsmaßstab wird laufende Entwicklungsinitiativen mit in den USA ansässigen Technologiepartnern unterstützen, darunter Charge CCCV LLC (C4V) und Forge Nano Inc. (Forge Nano), während Focus die Entwicklung von Batterieanodenmaterialien und anderen hochwertigen Graphitprodukten vorantreibt.

Erfolgreiche nachgelagerte Tests könnten zukünftige strategische Partnerschaften, Produktverkäufe und mögliche Abnahmevereinbarungen unterstützen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die derzeitigen Test- oder Bewertungsprogramme zu kommerziellen Vereinbarungen führen werden.

Das außergewöhnliche Ergebnis besteht nicht einfach darin, dass wir ein Konzentrat mit einem Kohlenstoffgehalt von bis zu 98,7 % erzielt haben. Entscheidend ist, dass wir dies mit einem herkömmlichen mechanischen Verfahrensschema erreicht haben, noch bevor die chemische oder thermische Reinigung überhaupt beginnt, sagte Dean Hanisch, Chief Executive Officer von Focus Graphite. Die Produktion eines Konzentrats dieser Qualität durch eine normale Aufbereitung ist ungewöhnlich und verdeutlicht den natürlichen Gehalt, die Freisetzungseigenschaften und die Mineralqualität von Lac Knife. Sie verschafft uns ein hochwertiges Ausgangsmaterial, das die nachgelagerte Aufbereitungsrechnung wesentlich verbessern könnte.

Aus kommerzieller Sicht war unser größtes Hindernis nie die Nachfrage, sondern das Material, sagte Jason Latkowcer, Vice President of Corporate Development. Kunden können keine Produkte qualifizieren, die sie nicht testen können. Dieses Programm ändert das. Wir verfügen nun über rund 850 kg repräsentatives Konzentrat aus Lac Knife, das Reinigungs-, Batteriematerialentwicklungs- und Kundenbewertungsprogramme durchläuft. Auf diese Weise werden Ressourcen zu Produkten, Produkte werden qualifiziert und die Qualifizierung schafft Möglichkeiten für strategische Partnerschaften und potenzielle Abnahmevereinbarungen. In den kommenden Monaten wird repräsentatives Material aus Lac Knife an Kunden, Labore und Technologiepartner in mehreren internationalen Märkten versandt. Dies stellt einen wichtigen Schritt unserer Kommerzialisierungsstrategie dar.

Wie bereits am 8. Dezember 2025 bekannt gegeben, schloss das Unternehmen im Rahmen der Global Partnerships Initiative (GPI) von Natural Resources Canada (NRCan) eine Finanzierungsvereinbarung über nicht rückzahlbare Beiträge von bis zu $14,1 Millionen ab. Die Finanzierung unterstützt das elektrothermische Reinigungsdemonstrationssystem von Focus, das in Kanada ultrahochreinen Graphit und fortschrittliche Graphitmaterialien produzieren soll. Das im Rahmen des Programms hergestellte repräsentative Konzentrat aus Lac Knife wird Ausgangsmaterial für diese staatlich unterstützte Initiative bereitstellen und zugleich die umfassenderen Programme des Unternehmens zur nachgelagerten Produktentwicklung und Kundenbewertung unterstützen.

Es ist zu beachten, dass die Ergebnisse zwar den Erwartungen entsprechen, die Schwankungen innerhalb der gesamten Lagerstätte jedoch möglicherweise nicht vollständig abbilden. Focus beabsichtigt, künftig Tests in größerem Maßstab durchzuführen.

Das Unternehmen wird weitere Informationen bereitstellen, sobald die Probenversendungen, die nachgelagerten Tests und die Aktivitäten zur Produktentwicklung voranschreiten.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Inhalte wurden von Richard Pearce, PE, President von Brasil Insight Capital LLC, einem Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Focus Graphite Advanced Materials Inc.

Focus Graphite Advanced Materials gestaltet mit zwei zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekten von Weltklasse und modernster Batterietechnologie die Zukunft kritischer Mineralien neu. Unser Flaggschiffprojekt Lac Knife zählt zu den am weitesten fortgeschrittenen hochreinen Graphitlagerstätten Nordamerikas und verfügt über eine vollständig abgeschlossene Machbarkeitsstudie. Lac Knife soll zu einem wichtigen Lieferanten für die Batterie-, Verteidigungs- und Hochleistungswerkstoffindustrie werden.

Unser Projekt Lac Tetepisca stärkt unser Portfolio zusätzlich und besitzt das Potenzial, zu den größten und zugleich reinsten und hochgradigsten Graphitlagerstätten Nordamerikas zu zählen. Bei Focus gehen wir über den Bergbau hinaus: Wir entwickeln umweltverträgliche Verarbeitungslösungen und innovative Batterietechnologien, darunter unseren zum Patent angemeldeten, siliziumverstärkten sphärischen Graphit, der die Leistung und Effizienz von Batterien verbessern soll.

Unser Engagement für Innovation gewährleistet eine umweltverträgliche Lieferkette von der Mine bis zum Markt. Zusammenarbeit bildet den Kern unserer Vision. Wir arbeiten aktiv mit führenden Industrieunternehmen, Forschungseinrichtungen und Regierungsbehörden zusammen, um die Kommerzialisierung von Graphitmaterialien der nächsten Generation zu beschleunigen. Als nordamerikanisches Unternehmen setzen wir uns für eine widerstandsfähige, lokal beschaffte Versorgung mit kritischen Mineralien ein. Dadurch sollen die Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Märkten verringert und der Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft vorangetrieben werden.

Weitere Informationen über Focus Graphite Inc. finden Sie unter:

www.focusgraphite.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/focus-graphite/

Facebook: www.facebook.com/focusgraphite

X: x.com/focusgraphite

Investorenkontakt:

Dean Hanisch

CEO, Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060

Jason Latkowcer

VP Corporate Development

jlatkowcer@focusgraphite.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen über Sachverhalte, die keine historischen Tatsachen darstellen, dient der Kennzeichnung zukunftsgerichteter Informationen. Diese basieren auf den gegenwärtigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen unter anderem zu folgenden Punkten: der Auslegung der vorläufigen Ergebnisse des Pilotaufbereitungsprogramms des Unternehmens; der fortgesetzten Optimierung des Verfahrensschemas für Lac Knife; der erwarteten Leistungsfähigkeit und den Eigenschaften des im Graphitprojekt Lac Knife produzierten Graphitkonzentrats; der Produktion von hochreinem Graphit und Graphitmaterialien mit höherer Wertschöpfung; der Zuteilung und Verwendung repräsentativen Graphitkonzentrats für Reinigungsverfahren, die Entwicklung von Batteriematerialien, Spezialgraphitanwendungen, Kundenbewertungen und Produktvalidierungsprogramme; dem erwarteten Versand repräsentativen Materials an Kunden, Labore und Technologiepartner; der Weiterentwicklung nachgelagerter Produktentwicklungsinitiativen, darunter die Zusammenarbeit mit Charge CCCV LLC (C4V), Forge Nano Inc. und weiteren Technologiepartnern; der möglichen Entwicklung strategischer Partnerschaften, kommerzieller Vereinbarungen und Abnahmevereinbarungen; den erwarteten Vorteilen des elektrothermischen Reinigungsdemonstrationssystems des Unternehmens, das im Rahmen der Global Partnerships Initiative von Natural Resources Canada unterstützt wird; der zukünftigen Entwicklung, Errichtung und dem Betrieb des Graphitprojekts Lac Knife; der Strategie des Unternehmens von der Mine bis zum Markt; sowie der Fähigkeit des Unternehmens, die Kommerzialisierung von Graphitmaterialien voranzutreiben und die zur Unterstützung seiner Geschäftsziele erforderlichen Finanzierungen, regulatorischen Genehmigungen, Erlaubnisse und kommerziellen Vereinbarungen zu sichern.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit den Marktbedingungen, regulatorischen Genehmigungen, Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen, operative Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und Projektentwicklung sowie weitere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben werden, die unter seinem Profil auf SEDAR+ verfügbar sind.

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