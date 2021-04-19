Focus Graphite sichert sich bis zu 1,38 Mio. C$ aus dem First and Last Mile Fund von Natural Resources Canada

Fördermittel von NRCan in Höhe von bis zu 1,38 Mio. C$ aus dem First and Last Mile Fund Kanadas werden die Planung der Straßen- und Strominfrastruktur für das Graphitprojekt Lac Knife in Québec voranbringen.

Ottawa, Ontario, 3. Juni 2026 / IRW-Press / Focus Graphite Inc. (TSX.V: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) (Focus oder das Unternehmen), ein kanadischer Entwickler hochgradiger Flockengraphitlagerstätten und fortschrittlicher Graphitmaterialien für Batterie-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht rückzahlbare Fördervereinbarung (die Vereinbarung) mit Natural Resources Canada (NRCan) im Rahmen des neu geschaffenen First and Last Mile Fund (FLMF) der kanadischen Regierung, ehemals Critical Minerals Infrastructure Fund, abgeschlossen hat. Damit sichert sich das Unternehmen bis zu 1.378.700 C$ an nicht verwässernden Bundesmitteln (die Förderung) zur Weiterentwicklung der Planung kritischer Transport- und Energieinfrastruktur im Rahmen des Projekts Lac Knife Graphite Mine Access Road and Hydro Connection (das Projekt) für das Flaggschiffprojekt Lac Knife Graphite (Lac Knife) im Nordosten von Québec.

Die Förderung wird Ingenieur-, Umwelt-, Genehmigungs-, Gemeinschafts- und Machbarkeitsarbeiten unterstützen, die erforderlich sind, um die geplante ganzjährig nutzbare Zufahrtsstraße sowie den Anschluss an das Stromnetz von Hydro-Québec bis zur Bau- und Umsetzungsreife voranzubringen. Nach Abschluss dieser Vorentwicklungsarbeiten wird erwartet, dass sie die Risiken einer zukünftigen Infrastrukturentwicklung erheblich reduzieren und den Weg von Lac Knife in Richtung künftiger Bauarbeiten, Entwicklungsfinanzierungen, strategischer Partnerschaften und des operativen Betriebs deutlich beschleunigen.

Die Förderung ist Teil des kürzlich angekündigten Investitionspakets der kanadischen Regierung für kritische Mineralien im Umfang von 3,6 Mrd. C$, das auf der PDAC-Konferenz 2026 (Prospectors & Developers Association of Canada) von Tim Hodgson, Kanadas Minister für Energie und natürliche Ressourcen, vorgestellt wurde. Ein zentraler Bestandteil des Pakets ist der 1,5 Mrd. C$ schwere First and Last Mile Fund, der den Ausbau unterstützender Infrastruktur vorantreiben soll, um strategische Projekte für kritische Mineralien bis zur Baureife zu entwickeln, heimische Lieferketten zu stärken und die wirtschaftlichen, verteidigungs- und sicherheitspolitischen Ziele Kanadas zu unterstützen.

Wir fühlen uns geehrt, diese Unterstützung von der kanadischen Regierung zu erhalten, die die strategische Bedeutung des Lac-Knife-Projekts für die nordamerikanische Lieferkette kritischer Mineralien anerkennt, äußerte Dean Hanisch als Chief Executive Officer von Focus Graphite. Während wir die Genehmigungs- und Entwicklungsphase vorantreiben, ist diese Förderung eine starke Bestätigung der Rolle von Focus Graphite beim Aufbau einer sicheren heimischen Versorgung mit hochgradigem Graphit. Zudem verfügen wir bereits über bestehende Straßen- und Strominfrastruktur, was uns einen erheblichen Vorteil verschafft, während wir uns der Produktion nähern.

Lac Knife beherbergt eine der hochgradigsten Naturgraphitlagerstätten Nordamerikas und stellt eine strategisch bedeutende Quelle für Naturgraphit für nordamerikanische und verbündete Lieferketten dar. Naturgraphit ist ein grundlegender Rohstoff für Lithium-Ionen-Batterien, moderne Fertigungsprozesse, Energiespeichersysteme sowie eine wachsende Zahl von Verteidigungs- und Dual-Use-Technologien. Damit gewinnt eine sichere heimische Versorgung für Kanada und seine Verbündeten zunehmend an Bedeutung.

Das Ziel ist einfach: Lac Knife voranbringen, Risiken reduzieren und Aktionärskapital bewahren, sagte Jason Latkowcer, Vice President Corporate Development von Focus Graphite. Weltweit handeln Regierungen und Industrie mit hoher Geschwindigkeit, um Lieferketten für kritische Mineralien abzusichern. Diese Botschaft haben wir direkt von Verbündeten und strategischen Interessengruppen gehört. Es bleibt keine Zeit zu verlieren. Diese Förderung hilft dabei, Lac Knife von der Planungsphase in Richtung Umsetzung zu bewegen. Erste technische Arbeiten haben bereits Möglichkeiten zur Verbesserung des Zugangs aufgezeigt, und wir erwarten weitere Optimierungen mit dem Fortschritt der Ingenieur- und Infrastrukturplanung. Dies ist ein weiterer konkreter Schritt beim Aufbau eines strategischen Graphitprojekts für Kanada und seine Verbündeten.

Ein wesentlicher Bestandteil des Programms ist die Zusammenarbeit mit indigenen Gemeinschaften, darunter die Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam (ITUM). Das Projekt umfasst die Einrichtung gemeinsamer technischer Ausschüsse und Lenkungsausschüsse, Initiativen zur Beteiligung indigener Arbeitskräfte, Programme zur Kompetenzentwicklung, Aktivitäten zur Einbindung der Gemeinschaft sowie Maßnahmen zur Unterstützung der Beteiligung indigener Gruppen an der zukünftigen Entwicklung und dem Betrieb der geplanten Infrastruktur. Diese Aktivitäten stehen im Einklang mit den Zielen des First and Last Mile Fund, die Führungsrolle, Beteiligung und Mitwirkung indigener Gemeinschaften während der Entwicklung strategischer Infrastruktur für kritische Mineralien zu stärken.

Die Entwicklung von Lac Knife ist ein perfektes Beispiel für Kanadas neues Bergbauzeitalter: ein strategisches Projekt, das nachhaltig entwickelt wird, lokale Wirtschaftsräume stärkt, in Partnerschaft mit indigenen Gemeinschaften umgesetzt wird und gleichzeitig Kanadas Rolle als verlässlicher globaler Lieferant kritischer Mineralien ausbaut, sagte Tim Hodgson, Minister für Energie und natürliche Ressourcen. Durch Investitionen in die Infrastruktur und die frühen Entwicklungsarbeiten, die erforderlich sind, um dieses hochgradige Graphitprojekt voranzubringen, reduzieren wir Risiken, beschleunigen die Entwicklung und helfen beim Aufbau einer sicheren, durchgängigen Lieferkette – von der Mine bis zum Markt. So stärken wir die wirtschaftliche Sicherheit und die Sicherheit der Lieferketten für die kommenden Jahrzehnte.

Von der Infrastrukturinitiative werden voraussichtlich zahlreiche langfristige Vorteile für Kanada und Québec ausgehen. Die geplante Zufahrtsstraße wird einen zuverlässigen ganzjährigen Zugang zum Standort Lac Knife schaffen, während der künftige Stromanschluss die Elektrifizierung des Bergbaubetriebs über das Wasserkraftnetz von Québec ermöglichen wird. Dadurch wird die Abhängigkeit von dieselbetriebener Infrastruktur reduziert und die Nachhaltigkeit, Widerstandsfähigkeit und Sicherheit der kanadischen Lieferkette für kritische Mineralien gestärkt. Die geplante Infrastruktur soll die zukünftige Produktion unterstützen, den regionalen Zugang verbessern und zu langfristigen wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten in der Nordküstenregion Québecs beitragen.

Details zur Bundesförderung

Im Rahmen der abgeschlossenen Vereinbarung wird NRCan bis zu 1.378.700 C$ an nicht rückzahlbaren Fördermitteln bereitstellen, was etwa 50 % der gesamten förderfähigen Projektkosten entspricht. Focus Graphite wird einen gleichwertigen Betrag für das Projekt beisteuern. Die Vereinbarung stellt einen weiteren wichtigen Schritt bei der Weiterentwicklung von Lac Knife dar und unterstreicht Kanadas Engagement für den Aufbau sicherer heimischer Lieferketten für kritische Mineralien – von der Gewinnung über die Verarbeitung bis hin zur Lieferung in nordamerikanische und verbündete Märkte.

Die Förderung wird das gesamte in der Vereinbarung festgelegte Arbeitsprogramm unterstützen, einschließlich Machbarkeits- und Ingenieurstudien, Umweltbasisuntersuchungen, geotechnischer Untersuchungen und LiDAR-Vermessungen, der Einbindung relevanter Interessengruppen, regulatorischer und genehmigungsbezogener Aktivitäten sowie der detaillierten Infrastrukturplanung. Diese Arbeiten sollen in finalen Ingenieurplänen, Umweltgutachten, Zustimmungen der betroffenen Gemeinschaften sowie Genehmigungsanträgen münden, die für zukünftige Bauentscheidungen erforderlich sind.

Das Projekt soll bis März 2028 fortgeführt werden.

Über Focus Graphite Advanced Materials Inc.

Focus Graphite Advanced Materials definiert die Zukunft kritischer Mineralien mit zwei zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekten von Weltklasse und modernster Batterietechnologie neu. Unser Flaggschiffprojekt Lac Knife zählt zu den fortschrittlichsten hochreinen Graphitlagerstätten Nordamerikas und verfügt über eine vollständig abgeschlossene Machbarkeitsstudie. Lac Knife soll zu einem wichtigen Lieferanten für die Batterie-, Verteidigungs- und fortschrittliche Materialindustrie werden.

Unser Projekt Lac Tetepisca stärkt unser Portfolio zusätzlich und besitzt das Potenzial, eine der größten sowie reinsten und hochgradigsten Graphitlagerstätten Nordamerikas zu werden. Bei Focus gehen wir über den Bergbau hinaus: Wir entwickeln umweltverträgliche Verarbeitungslösungen und innovative Batterietechnologien, darunter unseren zum Patent angemeldeten sphäroidisierten Graphit mit Siliziumanreicherung, der darauf ausgelegt ist, die Leistung und Effizienz von Batterien zu verbessern.

Unser Engagement für Innovation stellt eine umweltfreundliche Lieferkette von der Mine bis zum Markt sicher. Zusammenarbeit steht im Mittelpunkt unserer Vision. Wir arbeiten aktiv mit Branchenführern, Forschungseinrichtungen und Regierungsbehörden zusammen, um die Kommerzialisierung von Graphitmaterialien der nächsten Generation zu beschleunigen. Als nordamerikanisches Unternehmen setzen wir uns dafür ein, eine widerstandsfähige, lokal bezogene Versorgung mit kritischen Mineralien zu sichern, die Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Märkten zu verringern und den Übergang in eine nachhaltige Zukunft voranzutreiben.

Für weitere Informationen zu Focus Graphite Inc. besuchen Sie bitte www.focusgraphite.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/focus-graphite/

X: x.com/focusgraphite

Investor Relations

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CEO, Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060

Jason Latkowcer

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jlatkowcer@focusgraphite.com

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Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen unter anderem in Bezug auf: den erwarteten Erhalt und die Verwendung der Fördermittel im Rahmen der Fördervereinbarung mit Natural Resources Canada; die Durchführung der im Projekt Lac Knife Graphite Mine Access Road and Hydro Connection vorgesehenen Aktivitäten; die Weiterentwicklung des Graphitprojekts Lac Knife in Richtung Bau- und Umsetzungsreife; den Abschluss von Ingenieur-, Umwelt-, Genehmigungs-, Stakeholder- und Machbarkeitsaktivitäten; die erwarteten Vorteile der geplanten Zufahrtsstraße und des Anschlusses an das Stromnetz von Hydro-Québec; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und die Unterstützung der betroffenen Gemeinschaften zu erhalten; den Zeitplan und die Durchführung des Projektarbeitsprogramms; das Potenzial für zukünftige Entwicklungsfinanzierungen, staatliche Förderungen, strategische Partnerschaften und Abnahmevereinbarungen; die zukünftige Entwicklung, den Bau und den Betrieb des Lac-Knife-Projekts; die Rolle von Lac Knife bei der Unterstützung heimischer und verbündeter Lieferketten für kritische Mineralien; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, weitere nicht verwässernde Finanzierungsmöglichkeiten zu verfolgen und seine langfristige Entwicklungsstrategie umzusetzen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Marktbedingungen, regulatorischen Genehmigungen, Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen, operative Risiken im Zusammenhang mit der Exploration und Entwicklung von Rohstoffprojekten sowie weitere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens aufgeführt werden, die unter seinem Profil auf SEDAR+ verfügbar sind.

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