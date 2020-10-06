ICG Silver & Gold beauftragt Major Drilling mit der Durchführung des bevorstehenden 3.000-Meter-Bohrprogramms im Tuscarora District

Toronto, ON / 3. Juni 2026 / IRW-Press / ICG Silver & Gold Ltd. (CSE: ICG) (FWB: JI0) (OTC Pink: ICGSF) (ICG oder das Unternehmen), ein Edelmetallexplorationsunternehmen, das sich dem Ausbau des zu 100 % vom Unternehmen kontrollierten Tuscarora District in Elko County (Nevada) (das Projekt oder der Distrikt) widmet, freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Major Drilling Group International Inc. (Major Drilling) mit der Durchführung des bevorstehenden Phase-1-Bohrprogramms des Unternehmens (siehe Pressemitteilung vom 28. Mai 2026) beauftragt wurde.

Major Drilling (TSX: MDI) ist einer der weltweit führenden Anbieter von spezialisierten Bohrdienstleistungen für die Bergbaubranche, der in Nord- und Südamerika, Australien, Asien, Afrika und Europa tätig ist. Major Drilling wurde 1980 mit Hauptsitz in Moncton (New Brunswick) gegründet und unterstützt Mineralexplorations- und Minenerschließungsprojekte durch ein umfassendes Bohrleistungsspektrum und technische Kompetenzen.

Wir freuen uns sehr, dass wir Major Drilling mit der Durchführung unseres 3.000 Meter umfassenden Bohrprogramms beauftragen konnten. Das Programm soll im weiteren Monatsverlauf eingeleitet werden, so Steven Sirbovan, President und CEO. Die bedeutende Fachkompetenz und die umfangreiche Erfahrung der Firma in der Umsetzung von Bohrkampagnen rund um den Globus geben uns ein hohes Maß an Gewissheit in Bezug auf die Qualität und Effizienz der bevorstehenden Arbeiten. Dies ist ein spannender Meilenstein für unser Team im Zuge unserer Bemühungen, unser Verständnis des Potenzials des Projekts weiter auszubauen und das mit einem Partner von Major Drillings Kaliber an unserer Seite.

Das Bohrprogramm wird zunächst Bohrungen mit Umkehrspülung (RC) über 3.000 Meter umfassen und soll im Juni 2026 in die Wege geleitet werden.

Der Schwerpunkt des Programms liegt auf mehreren vorrangigen Zielgebieten im gesamten Distrikt, darunter (siehe Abbildung 1):

· Battle Mountain (neu abgesteckte Erweiterungszone)

· East Pediment

· Grand Prize

· Kings Vein

· Modoc

· Silica

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Abbildung 1: Karte mit den Zielgebieten, Bohrstandorten und Zufahrtstraßen.

Die genauere Eingrenzung dieser Ziele erfolgte durch die vor Kurzem abgeschlossene Initiative des Unternehmens zur distriktweiten geologischen Modellierung und Zusammenstellung einer Datenbank, in deren Rahmen die Daten aus historischen Bohrungen über mehr als 40.000 Meter mit geologischen, geochemischen und geophysikalischen Datensätzen zusammengeführt wurden.

Phase-1-Bohrprogramm

Ziel des Phase-1-Bohrprogramms ist die systematische Bewertung mehrerer strukturell kontrollierter Silber-Gold-Ziele im gesamten Tuscarora District.

Bei den anfänglichen Bohrungen werden RC-Methoden eingesetzt, um:

· eine schnelle Erprobung der oberflächennahen Mineralisierung zu ermöglichen

· Erweiterungen der historischen mineralisierten Zonen zu bewerten

· die mineralisierten Zonen und geologische Interpretation zu verfeinern

· mögliche Standorte für künftige Kernbohrungen festzulegen

Das Unternehmen geht davon aus, dass das stufenweise Vorgehen, das zu Beginn die Durchführung von RC-Bohrungen vorsieht, die Flexibilität für eine schnelle Eingrenzung von Zielen bietet und zugleich die Wahrung der Kosteneffizienz ermöglicht.

Distriktweite Explorationsstrategie

Die Explorationsstrategie des Unternehmens beruht auf der Bewertung des Projekts als ein größeres mineralisiertes System im Distriktmaßstab anstatt einer Reihe isolierter Zielgebiete. Jüngste Interpretationsarbeiten lassen erkennen, dass mehrere Zielzonen durch wichtige Strukturkorridore verbunden sein könnten, in denen sowohl eine epithermale Mineralisierung in Oberflächennähe als auch tieferliegende Feeder-Systeme lagern.

ERKLÄRUNG DES QUALIFIZIERTEN SACHVERSTÄNDIGEN

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Steven L. McMillin, P.G., Mitarbeiter von Rangefront Mining Services, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects und unabhängigen Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über ICG Silver & Gold Ltd.

ICG Silver & Gold Ltd. ist ein neues Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich dem Ausbau des Tuscarora Districts im Norden des US-Bundesstaates Nevada widmet. Die Strategie des Unternehmens basiert auf folgenden Pfeilern:

· Ausbau des Tuscarora Districts durch systematische Exploration und technische Studien;

· Erstellung eines geologischen Modells in Distriktgröße; und

· Fortführung des Projekts in Richtung Ressourcendefinition und zukünftige Erschließung.

Der Tuscarora District ist ein silber- und goldführendes epithermales System, das sich im Bereich des Carlin Trend, rund eine Stunde nordwestlich der Stadt Elko in Nevada, befindet. ICG kontrolliert 100 % des rund 10.000 Acres großen Konzessionspakets. Bis dato wurden umfangreiche Probenahmen von Gesteinssplittern, RC- und Kernbohrungen über Tausende von Metern sowie geophysikalische CSAMT-Messungen über Dutzende Kilometer durchgeführt. ICG glaubt fest an die langfristige Wertschöpfung aus der Exploration von Edelmetallen, insbesondere Silber und Gold, und wird von einem Team aus Technik- und Führungsexperten geleitet, das umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Exploration, Genehmigungsverfahren, Kapitalmärkte und Erschließung von Bergbauprojekten in den westlichen Bundesstaaten der USA, einschließlich Nevada, vorweisen kann.

Im Namen des Board of Directors von ICG Silver & Gold Ltd.:

Steven Sirbovan, President, CEO & Direktor

Hauptsitz: 82 Richmond Street East, Toronto, ON, M5C 1P1

Ansprechpartner für Investor Relations:

Kristina Pillon, High Tide Consulting Corp.

604.908.1695 / ir@icgsilverandgold.com

437.525.4240 / rund um die Uhr verfügbare Hotline

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Informationen angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder durch die angedeutet wird, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, eintreten würden, können, könnten oder sollten eintreten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu den Explorationsplänen von ICG, einschließlich des geplanten Phase-1-Bohrprogramms, dessen Umfang, Zeitplan, Ziele und Methodik; das Potenzial für gemeinsame oder sich überschneidende Mineralisierungsphasen; die Identifizierung von Zuführungsstrukturen und strukturellen Kontrollen der Mineralisierung; die Strategie des Unternehmens zur Konsolidierung und Kontrolle eines Gebiets in Distriktgröße; sowie das Potenzial, die Mineralisierung seitlich und in die Tiefe auszudehnen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Finanzmitteln zur Finanzierung von Explorationsaktivitäten, des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen, der Genauigkeit der geologischen Interpretationen und Modelle des Unternehmens sowie der Zuverlässigkeit historischer Daten, stellen solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln, Explorationsrisiken und -unsicherheiten, die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen zu erhalten, Änderungen der Umwelt- und anderer geltender Gesetze, die Unsicherheit der Mineralexploration und -erschließung, Eigentumsrisiken, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Unternehmensleitung oder andere Faktoren ändern sollten.

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