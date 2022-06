Förderfähige Wärmepumpen über Leasing und Mietkauf finanzieren

Eine neue Kooperation von Luftkonzept und leasinGo hilft dabei.

Bissendorf, 9. Juni 2022: Die Luftkonzept GmbH aus Osnabrück ist spezialisiert auf die Beratung und den Einbau von Wärmepumpen und Klimageräten. Insbesondere im gewerblichen Bereich wird die Nachfrage nach einer begleitenden Finanzierung immer größer. Um dem Kunden nun direkt ein Finanzierungsangebot zusammen mit dem Objektangebot unterbreiten zu können, arbeitet Luftkonzept mit der leasinGo GmbH aus Bissendorf zusammen.

Dabei können die Mitarbeiter von Luftkonzept jederzeit auf das Absatzfinanzierungsportal der leasinGo GmbH zugreifen und unverbindliche Leasing- und Mietkauf-Angebote für ihre Kunden erstellen. Zur Anwendung kommen hier tagesaktuelle Konditionen. Aufgrund der momentan starken Zinsveränderungen am Markt ist dies ein großer Vorteil gegenüber analogen Berechnungen. Wünscht der Kunde eine Finanzierung, ist die leasinGo GmbH – als Teil der FM LeasingPartner Gruppe – mit 85 Mitarbeitern an 15 Standorten innerhalb Deutschlands bei Bedarf auch schnell vor Ort. In der Regel wird der Vertrag digital innerhalb von 24 Stunden erstellt. Somit kann die Kaufentscheidung beschleunigt und die Zeit bis zur Lieferung erheblich verkürzt werden.

„Durch den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen wollen wir nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Umwelt leisten, sondern auch durch hocheffiziente Systeme konsequent ökonomisch handeln. Dass wir diese Systeme im gewerblichen Bereich nun durch Leasing- und Mietkaufmöglichkeiten noch besser anbieten können, erfreut uns sehr“, erklärt Thomas Dreyer, Geschäftsführer der Luftkonzept GmbH.

Ansgar Gerken, Kaufmännischer Leiter von leasinGo ergänzt: „Wir betreuen bereits sehr viele Händler über unser Absatzfinanzierungsportal – vom Laptop bis zum Bagger. Neu ist nun der Bereich Wärmepumpen. Die Kombination aus gewerblicher Finanzierung und Berücksichtigung von Fördermitteln ist uns dabei sehr gut gelungen.“

Über leasinGo:

leasinGo ist eines der führenden Leasingvergleichsportale im Internet und verbindet modernste Technologie mit der klassischen Finanzierungsberatung. Zusätzlich haben Händler und Hersteller über das leasinGo-Portal die Möglichkeit, rund um die Uhr Leasing- und Mietkaufraten zu kalkulieren und können so jederzeit ihren Kunden eine Alternative zum Barkauf anbieten. Seit 2014 gehört das Unternehmen zur FM LeasingPartner Gruppe – mit einem jährlichen Volumen von 550 Mio. Euro der größte Leasingmakler Deutschlands.

Über Luftkonzept:

Die Luftkonzept GmbH ist ein inhabergeführter Fachhändler für Klimaanlagen, Wärmepumpen, Klima- und Lüftungsgeräte mit Firmensitz in Osnabrück. Luftkonzept ist seit mehr als 20 Jahre ein kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner in der Klima- und Lüftungstechnik sowie deutschlandweit und über eine Partnerfirma sogar auf Mallorca tätig.

Pressekontakt leasinGo GmbH:

Ansgar Gerken

Telefon +49 211 99883 265

ansgar.gerken@leasinGo.de

www.leasinGo.de

Pressekontakt Luftkonzept GmbH:

Thomas Dreyer

Telefon +49 541-760 17 389

th@luftkonzept.eu

www.luftkonzept.eu

