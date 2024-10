Förderung für Energieaudits läuft am 31.12.2024 aus, Umsetzung bis 2025 möglich

Die Förderung für das Energieaudit läuft vermutlich ab 31.12.2024 aus. Da die BAFA Förderung zum Jahresende ausläuft, ist nun der ideale Zeitpunkt, um diese Unterstützung zu nutzen.

Freiburg, 29. Oktober 2024 – Angesichts steigender Energiekosten und des wachsenden Interesses an nachhaltigem Wirtschaften gewinnt das Thema Energieaudit für Unternehmen an Bedeutung. Arne Nielsen, Geschäftsführer der Deutschen Energie Audit und Optimierungs GmbH, erläutert im Interview den Ablauf eines Energieaudits und erklärt, warum Unternehmen den Förderantrag noch 2024 stellen sollten, auch wenn die Umsetzung flexibel bis ins Jahr 2025 erfolgen kann.

Herr Nielsen, wie beginnt der Prozess für ein Energieaudit? Ist ein Audit immer sinnvoll für ein Unternehmen?

Arne Nielsen: Nicht jedes Unternehmen benötigt ein Energieaudit, und genau das klären wir in einem ersten, unverbindlichen Gespräch. Hier prüfen wir gemeinsam, ob ein Energieaudit sinnvoll ist, welche Ziele erreicht werden sollen und ob die BAFA-Förderung greift. Wichtig ist, dass der Antrag bis zum 31. Dezember 2024 gestellt wird, um die Förderung zu sichern – die Umsetzung kann jedoch auch im Jahr 2025 stattfinden. Für größere Unternehmen, die gesetzlich verpflichtet sind, Energieaudits durchzuführen, gibt es meist keine Förderung, aber auch diese Unternehmen profitieren von unserer strikten Unabhängigkeit.

Können Sie die Vorteile Ihrer Unabhängigkeit genauer erklären?

Arne Nielsen: Unsere Unabhängigkeit ist für uns das A und O. Da wir keine Produkte wie Photovoltaikanlagen oder Heizsysteme verkaufen, gibt es für uns keinen Interessenkonflikt. Unser einziges Ziel ist es, die besten Einsparpotenziale für unsere Kunden zu finden. Auch wenn jeder Auditor gesetzlich verpflichtet ist, unabhängig zu empfehlen, wissen unsere Kunden, dass wir als Dienstleister wie die Deutsche Energie Audit und Optimierungs GmbH gar keine wirtschaftlichen Interessen an bestimmten Technologien haben. Das macht unsere Empfehlungen verlässlich und zeigt dem Kunden, dass er wirklich im Mittelpunkt steht.

Wie läuft die Prüfung der Förderfähigkeit genau ab?

Arne Nielsen: Sobald das Unternehmen sich grundsätzlich für ein Audit entschieden hat, prüfen wir kostenlos, ob eine Förderung durch die BAFA infrage kommt. Diese Prüfung gibt dem Unternehmen frühzeitig Klarheit darüber, ob und in welchem Umfang es gefördert wird. Sollte die Förderung genehmigt werden, übernehmen wir die komplette Antragstellung – in der Regel innerhalb von 30 Minuten erledigt. So stellen wir sicher, dass der Antrag rechtzeitig bis zum 31. Dezember 2024 eingereicht wird und die finanzielle Unterstützung gesichert ist.

Was passiert, wenn ein Unternehmen die Förderzusage erhält? Wie geht es dann weiter?

Arne Nielsen: Sobald die Förderzusage da ist, beginnt der eigentliche Auditprozess. Der erste Schritt ist die Bereitstellung relevanter Unterlagen durch das Unternehmen, was für das Unternehmen in der Regel nur etwa 30 bis 60 Minuten Aufwand bedeutet. Wir benötigen Abrechnungen der letzten drei Jahre für Strom und Gas, aktuelle Preislisten und eventuell Baupläne in digitaler Form. Dann organisieren wir einen Termin für die Vor-Ort-Begehung, bei der wir alle relevanten Daten erfassen und analysieren, um den Energieverbrauch umfassend zu verstehen.

Wie wichtig ist die Vor-Ort-Begehung im Auditprozess, und wie läuft sie ab?

Arne Nielsen: Die Vor-Ort-Begehung ist das Herzstück des Audits, weil wir hier alle energierelevanten Informationen direkt im Betrieb erfassen. Die für uns tätigen Ingenieure dokumentieren den energetischen Zustand des Betriebs, nehmen Messungen vor und identifizieren die Hauptverbraucher sowie Schwachstellen. Dadurch gewinnen wir ein klares Bild über den Ist-Zustand, auf dem die weiteren Maßnahmen aufbauen. Für das Unternehmen ist der Aufwand minimal; ein Ansprechpartner vor Ort genügt.

Wie geht es nach der Datenerhebung weiter, und welche Inhalte umfasst der abschließende Bericht?

Arne Nielsen: Nach der Datenerhebung analysieren wir die gesammelten Informationen und erstellen einen detaillierten Bericht. Dieser Bericht enthält eine umfassende Analyse des aktuellen Energieverbrauchs, konkrete Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und einen Vergleich zwischen dem Ist- und dem optimierten Soll-Zustand. Wir schätzen auch, welche Energie- und Kosteneinsparungen erzielt werden können, sowie die Investitionskosten und die Amortisationszeiten. Das Ziel ist, dem Unternehmen eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten, auf der es sinnvoll und zielgerichtet handeln kann.

Können Sie uns Beispiele für typische Einsparmaßnahmen nennen, die oft empfohlen werden?

Arne Nielsen: Typische Maßnahmen reichen vom Austausch veralteter Beleuchtung durch LEDs bis zur Optimierung von Heizungsanlagen oder der Einführung effizienterer Prozesse in der Produktion. Wir passen jede Maßnahme individuell an die Anforderungen des jeweiligen Unternehmens an, damit sie den größtmöglichen Nutzen bringt. Besonders wichtig ist uns hierbei, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen realistisch umsetzbar und wirtschaftlich sinnvoll sind.

Wie stellen Sie sicher, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen auch wirtschaftlich rentabel sind?

Arne Nielsen: Jede Maßnahme wird einer umfassenden Wirtschaftlichkeitsanalyse unterzogen. Wir berechnen Kennzahlen wie den Kapitalwert und die interne Verzinsung, um die Rentabilität zu bewerten. Zusätzlich prüfen wir, ob es Förderprogramme oder Zuschüsse gibt, die für die Umsetzung genutzt werden können. Das Ziel ist, dass die Maßnahmen sich schnell amortisieren und langfristige Einsparungen ermöglichen.

Können Sie erklären, wie die Marktpreisanalyse funktioniert und welchen Vorteil sie dem Unternehmen bringt?

Arne Nielsen: Für jede vorgeschlagene Maßnahme holen wir anonymisierte Angebote von verschiedenen Anbietern ein, zum Beispiel für Heizungsmodernisierungen oder den Einsatz von Photovoltaik. Dies ermöglicht dem Unternehmen, die Kosten am Markt zu vergleichen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Marktpreisanalyse gibt unseren Kunden die Sicherheit, dass sie die bestmöglichen Konditionen erhalten, ohne den Aufwand, selbst zahlreiche Angebote einholen zu müssen.

Warum legen Sie großen Wert auf Unabhängigkeit und Neutralität, gerade wenn es um die Empfehlungen für größere Investitionen geht?

Arne Nielsen: Da wir keine Systeme wie Photovoltaikanlagen oder Heiztechnik verkaufen, gibt es für uns keinen Interessenkonflikt bei der Empfehlung bestimmter Technologien. Unsere Kunden können sicher sein, dass unsere Vorschläge einzig und allein ihrem wirtschaftlichen Vorteil dienen und nicht durch eigene Verkaufsinteressen beeinflusst sind. Unsere Unabhängigkeit ist eine unserer wichtigsten Stärken und eine Referenz, die uns von vielen Anbietern unterscheidet.

Unterstützen Sie das Unternehmen nach der Übergabe des Berichts auch bei der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen?

Arne Nielsen: Ja, wir bieten nach dem Audit eine langfristige Beratung an, um das Unternehmen bei der Umsetzung der Maßnahmen zu begleiten. Das bedeutet, dass wir den Fortschritt überwachen und bei Bedarf die Marktpreise regelmäßig prüfen, um sicherzustellen, dass die Investitionskosten möglichst gering bleiben. Unsere Begleitung zielt darauf ab, dass die Einsparungen nachhaltig realisiert werden und das Unternehmen langfristig von den Verbesserungen profitiert.

Wie sieht der zeitliche Ablauf eines Energieaudits im Detail aus, und wie viel Aufwand ist für das Unternehmen erforderlich?

Arne Nielsen: Der gesamte Auditprozess ist darauf ausgelegt, den Aufwand für das Unternehmen so gering wie möglich zu halten. Nach der Unterzeichnung der Auftragsunterlagen und der Einreichung des Förderantrags benötigt das Unternehmen nur etwa 30 Minuten bis eine Stunde für die Bereitstellung von Energiedaten und Bauplänen. Die Vor-Ort-Begehung und die Datenerhebung werden vollständig von unseren Ingenieuren übernommen. Für das Abschlussgespräch, bei dem wir die Ergebnisse und die nächsten Schritte besprechen, sollte das Unternehmen etwa 60 Minuten einplanen.

Welche langfristigen Vorteile bietet ein Energieaudit für Unternehmen, die es jetzt durchführen?

Arne Nielsen: Unternehmen, die jetzt den Antrag stellen und die BAFA-Förderung nutzen, profitieren von einer finanziellen Unterstützung, auch wenn die Umsetzung der Maßnahmen bis 2025 erfolgen kann. Ein Energieaudit ist eine Investition, die sich langfristig durch gesenkte Energiekosten und eine höhere Effizienz auszahlt. Es stärkt auch die Nachhaltigkeitsstrategie und das Image des Unternehmens, denn Energiesparen und eine nachhaltige Wirtschaftlichkeit werden zunehmend zu Wettbewerbsfaktoren.

Hätten Sie einen Wunsch bezüglich der staatlichen Förderung?

Arne Nielsen: Ich würde mir wünschen, dass die Förderung verlängert wird. Sie gibt vielen Unternehmen die Möglichkeit, ihre Energiekosten zu senken und nachhaltiger zu wirtschaften. Aber leider sieht es so aus, als würde die Förderung tatsächlich zum 31. Dezember 2024 auslaufen. Daher empfehle ich allen interessierten Unternehmen, den Antrag unbedingt noch in diesem Jahr zu stellen – die Chance ist wirklich einmalig und wird in dieser Form wohl so schnell nicht wiederkommen.

Wir freuen uns sehr über eine Kontaktaufnahme auf unserer Homepage a href=https://www.deutscheenergieaudit.de/“>Deutsche Energieaudit

