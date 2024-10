Uran – wie der Phönix aus der Asche wiederauferstanden

Heute kostet das Pfund Uran mehr als 80 US-Dollar je Pfund, damit so viel wie seit 2011 nicht mehr.

Die Nachfrage steigt und das Angebot ist knapp. Beste Aussichten also für einen weiter steigenden Uranpreis. Denn die Zeiten, in denen Uranminen stillgelegt wurden, weil der Uranpreis so niedrig war (18 US-Dollar je Pfund), sind endgültig vorbei. Zudem sinken die Lager der Energieversorger. Ist der Uranpreis höher, dann nimmt die Zahl der neuen Förderprojekte zu und nur so kann die Lücke beim Uranangebot geschlossen werden. Wie der Phönix nach dem völligen Zusammenbruch, so tritt Uran jetzt erfolgreich und glanzvoll in Erscheinung. Jahrelang war die Uranbranche abgeschrieben gewesen, nun ist sie mit frischer Lebenskraft wieder da. Die Stromgewinnung aus der Kernenergie gilt als CO2-arm. Und die Klimaschutzziele vieler Länder sind nur zu verwirklichen, wenn auch ein Teil der Energie aus der Atomkraft geschaffen wird. Bis 2030 soll der Markt um mehr als 16 Prozent anwachsen. Laut einem US-Gesetz darf unbestrahltes, schwach angereichertes Uran aus Russland nicht mehr in die USA ausgeführt werden. Bei der Verarbeitung von Uran zu Kernbrennstoff war Russland bisher ein wichtiger Spieler. Die USA und die EU hatten große Mengen Uran aus Russland importiert. Abhängigkeiten von Russland werden aber nicht mehr gern gesehen. Doch Kapazitäten müssen erst ausgebaut werden.

Manch ein Branchenkenner geht davon aus, dass die Entwicklung neuer Kerntechnologien unterschätzt wird. Immerhin sind jetzt die Kernkraft- und Uranfonds größer als andere sauberen Energien zusammen. Dies zeigt welche Bedeutung die Kernkraft, damit Uran nun besitzt. Anleger, die auf den Uran-Zug aufspringen wollen, sollten sich mit Werten wie IsoEnergy oder Premier American Uranium vertraut machen, denn sie verfügen über das Uran in ihren Projekten. Und der hohe Uranpreis macht ihre Projekte wertvoller.

IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ – besitzt hochwertige Uranprojekte in Kanada, Australien und in den USA. Besonders die Hurricane-Lagerstätte im Laroque East-Projekt in Saskatchewan ist äußerst hochgradig.

Premier American Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ – verfügt über große Liegenschaften in uranproduzierenden Regionen in den USA, in Colorado und Wyoming.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

