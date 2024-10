Gold finden in New York

Es gibt Behauptungen die Gehwege New Yorks seien mit Gold bepflastert. Man muss es nur suchen.

Es war kürzlich nicht der erste Fernsehbericht, der sich mit der Frage beschäftigt, ob man auf den Straßen New Yorks, vorzugsweise im Diamond District von Manhattan, Gold und sogar Edelsteine finden kann. Der Diamond District ist das Juwelierviertel, in dem sich Schmuckgeschäfte, Goldschmiede, Edelsteinschleifer und Diamantenhändler aneinanderreihen. Ob sie tatsächlich täglich Goldstaub aus den Geschäften heraustragen? Das behauptet zumindest eine Online-Community von Goldsuchern. Auf Knien und mit Handbesen bewaffnet suchen sie hier das Gold. Allzu lohnenswert ist es nicht, dient mehr dem Spaß, aber ein bisschen was lässt sich finden.

Gold entsteht in einer besonderen Reise, es kommt tief aus dem Erdinnern. Heiße Flüssigkeiten steigen aus dem Erdmantel auf, wandern durch Risse und transportieren gelöstes Gold mit sich. Gold kann sich auch durch magmatische Prozesse anreichern. Kühlt sich das Magma ab, kristalliert die goldführende Masse aus. In den USA gibt es viele verschiedene Goldarten, etwa Goldmehl (sehr klein), das Hinweise auf nahegelegene größere Goldvorkommen geben kann. Sichtbares Gold ist meist rau, nicht glatt. Dann gibt es noch die sogenannten Goldpicker, Goldstücke, geformt von Zeit und Wasser wie kleine Skulpturen. Dabei besitzt jedes eine einzigartige Form.

Die Stars bei der Goldsuche sind natürlich die Nuggets, also größere Stücke Gold, aber sie sind selten. Nicht einmal zwei Prozent des gefundenen Goldes sind Nuggets. Einige haben es wegen ihrer Größe zu Berühmtheit gebracht. Daneben gibt es noch Drahtgold und Schwammgold, wobei die Form namensgebend ist. Für Anleger eine schöne Option sind die Werte von Unternehmen, deren Gewinne sich auf Gold gründen. Dazu gehören, wer Diversifizierung sucht und nicht nur auf ein Unternehmen setzen will, auch die Royalty-Unternehmen wie etwa Osisko Gold Royalties oder Gold Royalty.

Bei Osisko Gold Royalties liegt der Schwerpunkt auf Gold und Kupfer. Das reichhaltige Portfolio ist auf Nordamerika ausgerichtet. Es glänzt mit einem Royalty auf den Canadian Malartic Complex, eine der größten Goldminen Kanadas.

Gold Royalty, aktiv in Süd- und Nordamerika, ist ein auf Edelmetalle ausgerichtetes Royalty und Streaming Unternehmen. In den ersten neun Monaten 2024 konnte das Unternehmen Rekordumsätze einfahren.

