Folie statt Lack: Facelift fürs Boot

Mit der Zeit verliert die Optik von Booten an Glanz. Sobald dieser Zustand eingetroffen ist, wollen die meisten Bootsbesitzer eine Veränderung, um den Glanz zurückzuholen.

Die Firma Mendel Print Design, seit 1991 mit Sitz in Wangen im Allgäu, hat sich unter anderem auf Bootsfolierungen spezialisiert.

Wie das Unternehmen mitteilt, könne durch den Einsatz von Designfolien dem Boot ein komplett neues Design gegeben werden.

Vorteile gegenüber einer konventionellen Lackierung seien vor allem durch die gute Beständigkeit gegen Abrieb und Kratzer sowie durch einfache und schnelle Reparaturmöglichkeiten im chadensfall gegeben. Bei einer Folierung seien weniger aufwendige Vorarbeiten auszuführen und sie können fast überall durchgeführt werden. Außerdem seien andere Arbeiten am Boot zeitgleich möglich, was in einer Spritzkabine nicht der Fall sei.

Die verwendeten Folien namhafter Hersteller erlauben eine Auswahl aus 128 Farbtönen und passen sich nahezu jeder Form an, sodass jedes Design denkbar ist, teilt das Allgäuer Unternehmen mit und zeigt als anschauliche Referenz die Folierung eines Folkeboot-Rumpfs mit dessen zahlreichen Kanten des Klinkerimitats. Neben dem Design erfüllen demnach die Folien durch die Konservierung von Oberflächen auch funktionalen Charakter. Es müsse nicht gleich ein ganzes Boot sein. Beispielsweise werte Folierung eines Aluminiummastes das gesamte Boot optisch auf und schütze schadhafte Stellen vor Korrosion.

Die leicht zu reinigende Oberfläche der Folien, welche ausschließlich durch geschultes Fachpersonal aufgebracht werden, weisen nach Herstellerangaben eine Mindesthaltbarkeit von fünf Jahren aus. Wie die Folienspezialisten aus dem Allgäu mitteilen, sei die erste Folierung, die an einem Mast getestet wurde, jedoch auch nach 15 Jahren noch intakt.

www.bodensee-bootsfolierungen.de

https://www.ibn-online.de/

Pressekontakt:

deutscher-digitaldrucker.de®

Herr Bernd Mendel

Simoniusstraße 40

88239 Wangen im Allgäu

fon ..: 07522 97 37 0

web ..: http://www.deutscher-digitaldrucker.de

email : info@mendel-printdesign.de

