fonlos neo launcht KI-Komplettpaket für den Mittelstand: Hardware, KI-Agenten und Beratung aus einer Hand

fonlos neo launcht ein KI-Komplettpaket für den Mittelstand: mit passender Technik zur Miete, KI-Agenten und Beratung für den praktischen Einstieg in produktive KI-Anwendungen.

Mit dem neuen Angebot unterstützt fonlos neo mittelständische Unternehmen dabei, KI praktisch nutzbar zu machen: mit passender Technik, eigenständig arbeitenden KI-Agenten und beratender Begleitung in Zusammenarbeit mit Bravex.ai. Das Komplettpaket schafft eine zuverlässige technische Basis für KI-Anwendungen im Unternehmensalltag – ohne hohe Anfangsinvestitionen, lange Beschaffungsprozesse oder zusätzlichen IT-Aufbau. Zum Start setzt fonlos neo auf leistungsstarke Apple Mac Studio und Apple Mac mini Systeme; die eingesetzte Technik kann jedoch frei nach Bedarf gewählt werden.

Berlin, 20. Mai 2026 – fonlos neo erweitert sein Angebot um ein neues KI-Komplettpaket für mittelständische Unternehmen. Ziel ist es, Unternehmen den Einstieg in produktive KI-Anwendungen deutlich zu erleichtern. Das Paket verbindet geeignete Hardware, KI-Agenten, technische Einrichtung und beratende Begleitung zu einer ganzheitlichen Lösung.

Viele Unternehmen beschäftigen sich aktuell mit künstlicher Intelligenz, wissen aber noch nicht, wie sie KI sinnvoll in bestehende Prozesse integrieren können. Häufig fehlen interne Kapazitäten, klare Anwendungsfälle oder die passende technische Grundlage. Genau hier setzt fonlos neo an: Statt einzelner Komponenten erhalten Kunden ein durchdachtes Komplettpaket, das den Weg von der Idee bis zur praktischen Nutzung vereinfacht.

Denn eines wird in der aktuellen KI-Diskussion häufig übersehen: Auch KI braucht Technik, auf der sie zuverlässig läuft. Viele Unternehmen testen KI-Anwendungen zunächst auf vorhandenen Mitarbeitergeräten. Für erste Versuche kann das sinnvoll sein. Im Alltag stößt dieser Ansatz jedoch schnell an Grenzen: Wenn der Laptop zugeklappt, der Rechner heruntergefahren oder das Gerät unterwegs ist, enden auch viele darauf laufende KI-Prozesse.

Gerade wenn KI-Agenten eigenständig Aufgaben übernehmen, Informationen verarbeiten, Prozesse vorbereiten oder wiederkehrende Abläufe unterstützen sollen, ist ein separater Rechner im Dauerbetrieb oft die bessere Lösung. So können KI-Anwendungen unabhängig von einzelnen Arbeitsplätzen laufen, kontinuierlich verfügbar bleiben und gezielt für bestimmte Unternehmensprozesse eingesetzt werden.

„KI darf für den Mittelstand kein abstraktes Zukunftsthema bleiben. Unser Ziel ist es, Unternehmen einen pragmatischen und sicheren Einstieg zu ermöglichen – mit passender Technik, konkreten Anwendungsfällen und kompetenter Begleitung“, sagt Pierre Lässig, Geschäftsführer der fonlos services GmbH & Co. KG. „Wer KI-Agenten sinnvoll einsetzen möchte, braucht nicht nur Software und Beratung, sondern auch eine verlässliche technische Basis.“

Zum Start des Angebots setzt fonlos neo auf leistungsstarke und platzsparende Apple Mac mini und Apple Mac Studio Systeme der M4 Generation. Diese Mac Systeme eignen sich besonders gut für viele KI-Anwendungen im Unternehmensumfeld, weil sie hohe Rechenleistung, kompakte Bauweise und energieeffizienten Betrieb verbinden. Durch die Apple Silicon Architektur mit CPU, GPU und Neural Engine sind sie für moderne KI-Workflows, Automatisierungen und agentenbasierte Anwendungen gut gerüstet. Sie benötigen wenig Platz, lassen sich einfach in bestehende IT-Umgebungen integrieren und können unabhängig von einzelnen Mitarbeitergeräten dauerhaft verfügbar bleiben. So entsteht eine verlässliche technische Basis für wiederkehrende Prozesse, interne Automatisierungen und KI-gestützte Arbeitsabläufe. Gleichzeitig bleibt das Angebot bewusst offen: Unternehmen können die eingesetzte Technik frei wählen und gemeinsam mit fonlos neo prüfen, welche Hardware, Konfiguration und Agentenlösung zum jeweiligen Anwendungsfall passt.

Klassische Server sind für viele mittelständische KI-Anwendungsfälle nicht immer die optimale Lösung. Sie können in Anschaffung, Betrieb, Administration und Skalierung deutlich komplexer sein, als es für den konkreten Bedarf notwendig ist. Ein kompakter, dedizierter Rechner kann dagegen eine pragmatische Alternative sein: leistungsstark genug für viele KI-Szenarien, leichter integrierbar und einfacher als eigenständige Arbeitsstation oder Agenten-Host nutzbar.

Das neue Angebot richtet sich insbesondere an mittelständische Unternehmen, die KI gezielt für Effizienzsteigerung, Automatisierung und bessere interne Abläufe einsetzen möchten. Mögliche Einsatzbereiche sind administrative Prozesse, Wissensmanagement, Kundenkommunikation, interne Recherche, Angebots- und Dokumentenerstellung oder die Unterstützung wiederkehrender Arbeitsabläufe durch spezialisierte KI-Agenten. fonlos neo wird das KI-Angebot an die Nachfrage und die konkreten Anforderungen der Kunden anpassen.

Für die Umsetzung arbeitet fonlos neo zum Start des Angebots mit Bravex.ai zusammen. Die Kooperation bündelt die Erfahrung von fonlos neo im Bereich Technik-Miete, IT-Lifecycle und B2B-Services mit spezialisierter Expertise rund um KI-Agenten, Automatisierung, Beratung und operative Einführung. Dadurch entsteht ein Angebot, das besonders für Unternehmen interessant ist, die KI nicht nur testen, sondern konkret und strukturiert in den Arbeitsalltag integrieren möchten. Bravex.ai unterstützt dabei insbesondere bei der Entwicklung und Einführung praxisnaher KI-Agenten für konkrete Aufgaben im Unternehmensalltag.

Ein besonderer Vorteil liegt im Komplettpaket-Ansatz: Unternehmen müssen Hardware, Software, Einrichtung und Beratung nicht einzeln koordinieren. fonlos neo verbindet die technische Bereitstellung mit passenden Serviceleistungen und einer praxisnahen Einführung. So können Kunden schneller starten, interne IT-Ressourcen entlasten und die Investitionshürde für moderne KI-Infrastruktur senken.

Das Angebot wird zum Start bewusst praxisnah eingeführt und anschließend anhand der konkreten Kundennachfrage weiterentwickelt. fonlos neo kann dadurch unterschiedliche Anforderungen aus dem Mittelstand berücksichtigen – von kompakten KI-Arbeitsstationen über individuell ausgewählte Hardware bis hin zu erweiterten Service- und Beratungspaketen.

„Der Mittelstand braucht keine theoretischen KI-Versprechen, sondern Lösungen, die funktionieren, verständlich sind und im Tagesgeschäft echten Nutzen bringen“, so Pierre Lässig weiter. „Mit unserem KI-Komplettpaket möchten wir unseren Kunden helfen, am Puls der Zeit zu bleiben und KI dort einzusetzen, wo sie Prozesse wirklich unterstützt.“

Das KI-Komplettpaket ist ab sofort über fonlos neo verfügbar. Interessierte Unternehmen können sich beraten lassen, eine kostenfreie KI-Agenten-Demo erhalten und gemeinsam mit fonlos neo prüfen, welche KI-Anwendungsfälle, Hardware-Komponenten und Agentenlösungen zum eigenen Bedarf passen.

Mehr unter: https://neo.fonlos.de/ki-komplettpaket/

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Die fonlos services GmbH & Co. KG ist ein Dienstleistungsunternehmen der Access over Ownership Ökonomie und betreibt mehrere Unternehmensmarken, die Lösungen rund um Technologieprodukte an hauptsächlich Geschäftskunden anbieten. Dazu zählt die Dachmarke fonlos®, die individuelle Mietprojekte realisiert, die eine professionelle Projektplanung erfordern; fonlos neo, die serviceorientierte Technikmiete für Unternehmen mit festen Laufzeiten ab 12 Monaten; sowie kavar, die Brand für den Recommerce von Miettechnik.

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