Jahresausblick 2026: Warum die Technikmiete zur strategischen IT-Beschaffung gehört

Digitalisierung in 2026: Was die wichtigsten Trends für CIOs, IT-Leiter und Einkäufer sind und wie KMU ihr Business skalierbar, nachhaltig & wirtschaftlich digitalisieren können.

Berlin, 09. Februar 2026 – Die Digitalisierung in Unternehmen schreitet auch 2026 voran – doch die Art, wie IT beschafft wird, verändert sich deutlich. Die fonlos services GmbH & Co. KG sieht im Modell der Technikmiete einen der wichtigsten Trends für CIOs, IT-Leiter und Beschaffungsverantwortliche. Über die Marke fonlos neo werden Unternehmen in Deutschland zunehmend skalierbar, nachhaltig und wirtschaftlich mit Business-Technik ausgestattet.

„Wir erleben gerade eine massive Verschiebung: Unternehmen denken nicht mehr in Besitz, sondern in Nutzung“, erklärt Pierre Lässig, CEO von fonlos neo. „Die Miete von Smartphones, Tablets, Notebooks und Co. erlaubt mehr Agilität, bessere Planbarkeit und minimiert IT-Risiken.“

Fünf Trends, die 2026 die IT-Beschaffung prägen

* Operational Expenditures statt Kapitalbindung

Immer mehr Unternehmen setzen auf OpEx statt CapEx, um liquide zu bleiben und Investitionsspitzen zu vermeiden.

* Skalierbarkeit bei Wachstum

Mietmodelle bieten Unternehmen die nötige Flexibilität bei Mitarbeiterzuwachs, Projektstarts oder saisonalen Peaks.

* Nachhaltigkeit wird Pflicht

Die Kreislaufwirtschaft rückt ins Zentrum – Technikmiete reduziert Elektroschrott und fördert die Wiederverwendung.

* Sicherheitsrisiken minimieren

Mietmodelle erlauben regelmäßigere Gerätewechsel und damit den Einsatz aktueller Sicherheitsstandards.

* Moderne Arbeitsplätze in Rekordzeit

Unternehmen müssen heute schnell reagieren – Technikmiete ermöglicht sofortige Verfügbarkeit ohne lange Beschaffungsprozesse.

Technikmiete als Teil der Digitalstrategie

fonlos neo bietet Geschäftskunden ein umfassendes Mietangebot mit flexiblen Laufzeiten, optionalem Versicherungsschutz, IT-Support, Lifecycle-Services und Device Management. Für viele Kunden wird die Technikmiete inzwischen zu einem festen Bestandteil ihrer Digitalisierungsstrategie.

„Wer 2026 digital wachsen will, braucht ein IT-Modell, das mitwächst“, so Pierre Lässig weiter. „Mit fonlos neo bieten wir genau das – inklusive Services, die Unternehmen entlasten.“

Über fonlos neo

fonlos neo ist die Marke der fonlos services GmbH & Co. KG für die herstellerunabhängige Technikmiete im B2B-Bereich. Unternehmen in Deutschland mieten moderne Endgeräte mit flexiblen Laufzeiten und umfassendem Service – ideal für die mobile Arbeitswelt und nachhaltige IT-Strategien.

Die fonlos services GmbH & Co. KG ist ein Dienstleistungsunternehmen der Access over Ownership Ökonomie und betreibt mehrere Unternehmensmarken, die Lösungen rund um Technologieprodukte an hauptsächlich Geschäftskunden anbieten. Dazu zählt die Dachmarke fonlos®, die individuelle Mietprojekte realisiert, die eine professionelle Projektplanung erfordern; fonlos neo, die serviceorientierte Technikmiete für Unternehmen mit festen Laufzeiten ab 12 Monaten; sowie kavar, die Brand für den Recommerce von Miettechnik.

