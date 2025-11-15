Sechsmal ausgezeichnet – die M&L AG gehört auch 2026 zu den TOP 100 Innovatoren Deutschlands.

Kontinuität statt Zufall: Frankfurter Beratung überzeugt erneut im wissenschaftlichen Innovationswettbewerb TOP 100.

Frankfurt am Main, 01. Februar 2026 – Innovation lässt sich messen. Und wiederholen.

Die M&L AG aus Frankfurt am Main ist 2026 erneut mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet worden und zählt damit zum sechsten Mal zu den innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands.

Die Auszeichnung wird im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summits im Juni 2026 verliehen. Mentor des Wettbewerbs ist der frühere Bundespräsident Christian Wulff. Grundlage der Auszeichnung ist ein anspruchsvolles, wissenschaftlich fundiertes Auswahlverfahren unter der Leitung von Prof. Dr. Nikolaus Franke, bei dem mehr als 100 Prüfkriterien analysiert werden. Im Fokus stehen dabei nicht einzelne Produkte, sondern die Innovationsfähigkeit des gesamten Unternehmens – bewertet in den Kategorien Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovationsprozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation sowie Innovationserfolg.

Matthias Mauer, Gründer und Vorstand der M&L AG: _“Die wiederholte Auszeichnung zeigt, dass nachhaltige Innovationsarbeit kein Zufallsprodukt ist. Wir nutzen den Wettbewerb bewusst als externen Spiegel, um uns kontinuierlich weiterzuentwickeln.“_

Dass die M&L AG diese Prüfung bereits zum sechsten Mal besteht, unterstreicht die konsequente Verankerung von Innovation im Unternehmen. Als spezialisierte Unternehmensberatung entwickelt die M&L AG datenbasierte Lösungen zur Analyse von Unternehmensdaten und Märkten und unterstützt Kunden branchenübergreifend bei strategischen und operativen Entscheidungen.

Der TOP-100-Wettbewerb wird seit 1993 von compamedia ausgerichtet und gilt als einer der renommiertesten Innovationsvergleiche im deutschen Mittelstand.

Über die M&L AG:

Das Unternehmen wurde bereits 4 Mal als „BERATER DES JAHRES“ und insgesamt 15. Mal in Folge zum „TOP CONSULTANT“ sowie mit dem „German CEO Excellence Award“ ausgezeichnet und zählt seit Jahren zu den 100 innovativsten Unternehmen des Mittelstandes. Neben den Auszeichnungen zum „TOP 100 – Innovator 2026“ wurde die M&L AG auch mit dem Vertrauenssiegel „Trusted Consultant 2024/2025“ und den Siegeln „LEADING INNOVATOR 2026“ (FOCUS), „INNOVATIVSTE UNTERNEHMEN DEUTSCHLANDS 2024 & 2025“ (Capital) und „KI INNOVATOR 2025“ (Deutsches Innovationsinstitut) ausgezeichnet.

Die M&L AG ist ein innovativer Lösungsanbieter, der auf die Analyse von Unternehmensdaten und Märkten für den Unternehmenserfolg ihrer Kunden spezialisiert ist: branchenübergreifend, unabhängig und kundenorientiert. Dabei besteht der Kern ihrer Dienstleistung darin, die Vertriebs- und Unternehmenssteuerung zu optimieren und so deutliche Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Die auf den Kunden abgestimmten Business Intelligence Systeme bieten Transparenz und geben damit den Entscheidern Sicherheit bei ihren erfolgskritischen Prozessen in einer durch Komplexität und hohe Dynamik gekennzeichneten Business-Welt. Durch ihre Kernkompetenz in Big Data Analytics, Smart Data Analytics sowie XAI© unterstützt die M&L AG ihre Kunden in ihren Entscheidungsprozessen und identifiziert signifikante Potentiale in den Segmenten Vertriebs-, Prozess- und Einkaufsoptimierung. In Zusammenarbeit mit seinen Partnern erfasst die M&L AG Daten von industriellen Produktionsabläufen und bereitet sie so auf, dass Auslastung, Abläufe oder Produktionsfehler in Echtzeit verfolgt, analysiert und gesteuert werden können. So haben Kunden immer einen aktuellen Blick auf ihre Produktions- und Leistungsfähigkeit.

Weitere Informationen zur M&L AG unter www.mlconsult.com

