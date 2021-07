For that Moment: We are Forever – Der krönende Abschluss der romantischen Buchtrilogie

Nena Mucks Protagonisten müssen sich in „For that Moment: We are Forever“ der bisher größten Herausforderung ihrer Beziehung und ihres Lebens stellen.

Es handelt sich bei diesem Roman um den Abschluss einer Trilogie, die mit „For that Moment falling feels like flying“ beginnt und im zweiten Band „For that Moment Rain sounds like Applause“ fortgesetzt wird. Im dritten Band holt die Vergangenheit von Vince die beiden Protagonisten ein. Ihre Welt steht daraufhin auf dem Kopf. Es folgen Anschuldigungen, Schuldzuweisungen und ernsthafte Konsequenzen, die das Paar auf eine harte Probe stellen, doch die Liebe zwischen ihnen ist stärker als jemals zuvor und gemeinsam kämpfen sie gegen all die Hindernisse, die ihnen das Leben in den Weg stellt.

Doch der schlimmste Schmerz steht ihnen in abschließenden Band „For that Moment: We are Forever“ von Nena Muck erst noch bevor. Wird am Ende alles gut gehen, oder gibt es doch noch ein Hindernis, dass das Paar trotz ihrer Liebe nicht überwinden kann? Am Ende des Romans finden die Leser das von Vincent Graham King illustrierte „Projekt Epilog“ (in zwei Teilen). Dieses zeigt „All die verdammt perfekten Augenblicke“ aus dem Leben des Paars in Bild und Wort.

Nena Mucks „For that Moment: We are Forever“ ist ein gelungener Abschluss der packenden ‚Bad Boy versus Good girl‘-Trilogie und wird die Fans der Protagonisten auf dramatische und spannende Weise erneut erobern.

„For that Moment: We are Forever“ von Nena Muck ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-01437-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

