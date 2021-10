Forderungen an die neue Bundesregierung

Der BOGK hat zur Bundestagswahl 2021 3 Kernforderungen für die nächste Legislaturperiode aufgestellt.

Zur Bundestagswahl 2021 hat der Bundesverband der obst-, gemüse- und kartoffelverarbeitenden Industrie e. V. drei Kernforderungen für die nächste Legislaturperiode aufgestellt. Der Branchenverband erwartet, dass sich die neue Regierung, die jetzt hoffentlich schnell gebildet wird, mit der Umsetzung dieser Forderungen für unsere Unternehmen, ihre Mitarbeitenden und schließlich unsere Verbraucherinnen und Verbraucher einsetzt.

Die obst-, gemüse- und kartoffelverarbeitende Industrie sagt deutlich:

* Wir bekennen uns zum Klimaschutz, doch der Klimawandel führt auch zu einem immer größeren wirtschaftlichen Risiko. Denn wir können nur verarbeiten, was auch gewachsen ist. Dieses Prinzip muss in den Vertragsbeziehungen zum Lebensmitteleinzelhandel erneut verankert werden. Wir haben dazu einen konkreten Vorschlag zur Änderung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gemacht.

* Um sicherzustellen, dass genügend Rohware zur Verarbeitung zur Verfügung steht, bedarf die Branche darüber hinaus einer hinreichenden Vielfalt von Pflanzenschutz-Wirkstoffen. Die Zulassungssituation darf nicht weiter verschärft werden; nur so können wir nachhaltigen Pflanzenschutz betreiben.

* Wir wollen die Verbraucher bestmöglich über unsere Produkte und ihre Inhaltsstoffe informieren. Der Nutri-Score ist dazu eine neue Möglichkeit, die wir nutzen wollen. Doch den besonderen Bedingungen unserer Produkte werden die aktuellen Berechnungsmethoden des Nutri-Score nicht gerecht. Wir brauchen daher eine wissenschaftsbasierte europaweite Berechnungsmethode für den Nutri-Score.

_Der BOGK vertritt die sechstgrößte Branche der deutschen Lebensmittelindustrie; unsere Unternehmen sichern 124.000 Arbeitsplätze._

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Herr Christoph Freitag

Von-der-Heydt-Str. 9

53177 Bonn

Deutschland

fon ..: +491603694661

fax ..: +492289329120

web ..: http://www.bogk.org

email : freitag@bogk.org

Der Bundesverband der obst-, gemüse- und kartoffelverarbeitenden Industrie vertritt den sechstgrößten Wirtschaftszweig der deutschen Ernährungsindustrie. Für die Herstellung sicherer und gesunder Lebensmittel arbeiten hier rund 20.000 Menschen in knapp 120 Betrieben. Der BOGK ist deren Repräsentant, Informationslieferant und Vermittler gegenüber Politik, Medien und anderen Wirtschaftszweigen.

Pressekontakt:

BOGK e. V.

Herr Christoph Freitag

Von-der-Heydt-Str. 9

53177 Bonn

fon ..: +491603694661

email : freitag@bogk.org

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

„Deutschland ist bei psychologischen Ersthelfern ein Entwicklungsland.“ Wenn Rampen nicht reichen – Brandenburger Agentur für barrierefreie Kommunikation geht an den Start