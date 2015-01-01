Forever Living Products erweitert veganes Sortiment um Forever Algal Omega

Omega-3 ohne Fisch – Pflanzliche Omega-3-Fettsäuren aus Algenöl als Limited Edition

Eine vegane Lebensweise gewinnt für immer mehr Menschen an Bedeutung. Ob aus gesundheitlichen, ethischen oder nachhaltigen Gründen.Der Wunsch nach pflanzlichen Alternativen wächst stetig. Auch Forever Living Products trägt dieser Entwicklung Rechnung und erweitert sein veganes Sortiment kontinuierlich. „Mit Forever Algal Omega bieten wir eine hochwertige pflanzliche Alternative für alle, die ihre Ernährung mit Omega-3-Fettsäuren ergänzen und auf Fischöl verzichten möchten“, sagt Product Managerin Eugenia Emmer.

Produkt-Highlights auf einen Blick

* 798 mg reines Algenöl pro Portion

* 1.320 mg Omega-3 pro Tag

* DHA-zu-EPA-Verhältnis von 3,65:1

* DHA trägt zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion und normalen Sehkraft bei

* EPA und DHA tragen zur Erhaltung einer normalen Herzfunktion bei

* Vegane Rezeptur, passend für einen pflanzlichen Lebensstil

* Omega-3-Öl aus einem der am besten untersuchten Algenstämme

* Frei von nachweisbaren Pestiziden, Herbiziden, Schwermetallen und Verunreinigungen

* Ohne Fischöl

Hochwertige Inhaltsstoffe direkt aus der Quelle

Forever Algal Omega enthält 798 mg reines Algenöl pro Portion und liefert hochwertige Omega-3-Fettsäuren aus pflanzlicher Quelle. Die Softgelkapseln lassen sich unkompliziert in den Alltag integrieren.

Mit 1.320 mg Omega-3 pro Tag bietet das Produkt eine pflanzliche Ergänzung für eine bewusste Ernährung. Das enthaltene Verhältnis von DHA zu EPA beträgt 3,65:1.

DHA trägt zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie einer normalen Sehkraft bei. EPA und DHA tragen zur Erhaltung einer normalen Herzfunktion bei.

Das im Produkt verwendete Omega-3-Öl wird aus einem einzelnen Stamm der Alge Schizochytrium sp. gewonnen, einem der am besten untersuchten Algenstämme weltweit.

Es erfolgt keine Verdünnung durch unterschiedliche Ölmischungen. Darüber hinaus enthält Forever Algal Omega keine nachweisbaren Pestizide, Herbizide, Schwermetalle oder andere Verunreinigungen.

Forever Algal Omega verfügt über eine Koscher- und Halal-Zertifizierung, ist glutenfrei und frei von Tierversuchen. Bezugsquelle: www.foreverliving.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Forever Living Products Germany GmbH

Frau Tina Tarara

Maria-Josepha-Str. 8

80802 München

Deutschland

fon ..: 089542435-2323

web ..: https://www.foreverliving.com

email : t.tarara@flp.de

Forever Living Products wurde 1978 von Rex Maughan gegründet und konnte sich weltweit als einer der führenden Hersteller für Aloe-Vera-Produkte etablieren. Das Familienunternehmen kontrolliert den gesamten Wertschöpfungsprozess, vom Anbau der Pflanzen über die Fertigung der Produkte bis zum Versand. Unabhängige Tests, Gütesiegel und Bewertungen bestätigen, dass Forever Living Products bei der Produktion auf höchste Qualität und Sorgfalt besteht. So erhielten die Produkte als erste das Siegel des International Aloe Science Councils. Auf einer Fläche von über 3000 Hektar in Texas und in der Dominikanischen Republik werden ca. 40 Millionen Aloe Vera Pflanzen angebaut. Die breite Produktpalette umfasst Getränke, Nahrungsergänzungsmittel, Gesichts- und Körperpflegeprodukte sowie Gewichtsmanagementprogramme.

Pressekontakt:

Keil Kommunikation

Frau Catrin Keil

Radlkoferstr. 2

81373 München

fon ..: 089741185495

email : catrinkeil@keilkommunikation.com

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