Forge Resources Corp meldet ersten Spatenstich für das Portal sowie strategische Ernennungen, um das Projekterschließungsteam auf dem vollständig genehmigten Kohleprojekt in Kolumbien zu verstärken

Vancouver, British Columbia (20. November 2024) / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG; OTCQB: FRGGF; FWB: 5YZ) (FRG oder das Unternehmen) freut sich, einen maßgeblichen Meilenstein bei der Entwicklung seines Bergbaubetriebs bekannt zu geben, unterlegt von dem erfolgreichen ersten Spatenstich für das Rampenportal auf dem Kohleprojekt La Estrella von Aion Mining Corp in Kolumbien.

Dies kennzeichnet eine spannende neue Phase im strategischen Wachstum des Unternehmens. Ferner freut sich Forge, zwei sehr erfahrene Bergbaufachkräfte in seinem Führungsteam begrüßen zu können: Guillermo Leon, der zum Mine Manager ernannt wurde, und Mario Alonso Alzate Ferrer, der als Senior Mining Engineer für die Bergwerkplanentwicklung und fortlaufende Projektaufsicht verantwortlich sein wird.

Erster Spatenstich kennzeichnet entscheidenden Meilenstein

Das Führungsteam von Forge besuchte vor kurzem zusammen mit wichtigen Stakeholdern den Standort von La Estrella, um dem ersten Spatenstich für das Minenportal beizuwohnen. Dieser zentrale Moment unterstreicht das Engagement des Unternehmens, sein Projekt dahingehend weiterzuentwickeln, seine Initiative der untertägigen Exploration und Sammelprobenahme voranzubringen und bedeutenden Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Die Konstruktion des Minenportals kennzeichnet einen ausschlaggebenden Schritt in der Erschließung und legt den Grundstein für die zukünftigen Maßnahmen zur Exploration und Förderung an dem Standort.

Cole McClay, CEO von Forge Resources Corp., erklärt: Wir sind begeistert, diesen wichtigen Meilenstein zu erreichen. Der erste Spatenstich für das Minenportal ist eine konkrete Darstellung des Fortschritts, den wir in Richtung auf die Erschließung des Untertagebetriebs machen. Es signalisiert den Beginn einer wahrscheinlich hoch produktiven Phase für Forge, während wir unsere Erschließungsstrategie vorwärtsbewegen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78498/FRG_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1 – Beginn der Konstruktion an der Portalstelle am 12. November 2024

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78498/FRG_DE_PRcom.002.jpeg

Abbildung 2 – CEO Cole McClay und Mine Manager Guillermo Leon begutachten den Entwurf des Portals

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78498/FRG_DE_PRcom.003.jpeg

Abbildung 3 – Chairman PJ Murphy prüft Pilot-Bohrlochproben, die die Gesteinsbeschaffenheit für die Erschließung der Rampe zeigen

Strategische Ernennungen verstärken das Erschließungsteam

Forge ist weiterhin erfreut, die Aufnahme von zwei versierten Bergbauingenieuren in sein Team bekannt zu geben, wodurch seine Betriebs- und Engineering-Fähigkeiten weiter gestärkt werden.

– Guillermo Leon ist ein Ingenieur für Bergbau und Metallurgie mit über 25 Jahren Erfahrung in der Bergbaubranche. Er spezialisiert sich auf die Kohlebergwerkplanung, Förderung und Betriebsführung. Er hatte bei multinationalen Bergbauunternehmen wie Glencore, BHP Billiton und Prodeco Group sowie bei der kolumbianischen National Mining Agency Führungspositionen inne. Seine bemerkenswerten Kompetenzen umfassen die Etablierung von Organisationsstrukturen für Bergbaubetriebe und das Fungieren als zertifizierter qualifizierter Sachverständiger für die Kohlereservenschätzung gemäß kolumbianischen und internationalen Standards. Seine Karriere demonstriert Einsatz für Sicherheit, Effizienz und Prozessoptimierung, mit nachweislichen Erfolgen im Bereich der Führung. Guillermo verfügt über fortgeschrittene Qualifikationen im Bereich des Managements und des Ingenieurwesens und hat beträchtliche Erfahrung mit der ökologischen und behördlichen Compliance im Gebiet des Bergbaus.

– Mario Alonso Alzate Ferrer ist ein sehr erfahrener Ingenieur für Bergbau und Metallurgie, der auf 50 Jahre im Kohlebergbau zurückblicken kann. Er ist Absolvent der National University of Colombia und wurde von der kolumbianischen Commission of Resources and Reserves als qualifizierter Sachverständiger zertifiziert. Zu den Funktionen seiner beruflichen Laufbahn gehören die Bergwerkplanung, Reserven- und Ressourcenschätzung, Betriebsführung und Projektumsetzung. Highlights seiner Qualifikationen umfassen die Ausführung fortgeschrittener Strebbaumethoden bei Kohlebetrieben und die Durchführung spezialisierter Studien im Bereich Hydrogeologie, Ventilation und Bergschäden. Derzeit ist er als unabhängiger Berater tätig und hat zu strategischen Bergbauplänen, der Ressourcenkategorisierung und Infrastrukturentwürfen für verschiedene Bergbauprojekte in ganz Kolumbien beigetragen.

PJ Murphy, Chairman von Forge Resources Corp., meint: Wir sind begeistert, Guillermo und Mario im technischen Team zu haben. Die Kombination ihrer Fachkenntnis und Führungsqualitäten wird von unschätzbarem Wert sein, während wir das Kohleprojekt La Estrella weiter erschließen. Beide bringen eine Fülle an Erfahrung und eine nachweisbare Erfolgsbilanz im Bergbausektor mit, was eine entscheidende Hilfe bei der Ausführung unserer Pläne und dem Erreichen unserer Ziele sein wird.

Über Forge Resources Corp.

Forge Resources Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Alotta liegt – einem aussichtsreichen Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das 50 km südöstlich der Porphyrlagerstätte Casino im unvergletscherten Teil des Porphyr-/Epithermal-Gürtels der Dawson Range im kanadischen Territorium Yukon liegt. Das Unternehmen besitzt eine 40%-ige Beteiligung – und verfügt über eine Absichtserklärung (LOI) für den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 60 % – an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, erschließt. Das Projekt beinhaltet acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle.

Für das Board of Directors

Cole McClay, CEO Forge Resources Corp.

info@forgeresourcescorp.com

604-271-0826

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte der hierin gemachten Aussagen und hierin enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Informationen über die Absichten des Unternehmens in Bezug auf die Erschließung seiner Mineralkonzessionsgebiete. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Ansichten, Meinungen, Absichten und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen. Sie beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen vorausgesagt oder prognostiziert wurden (einschließlich der Handlungen anderer Parteien, die sich bereit erklärt haben, bestimmte Dinge zu tun, und der Genehmigung durch bestimmte Regulierungsbehörden). Viele dieser Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände bzw. die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, oder Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Wir bemühen uns um das Safe-Harbor-Zertifikat.

