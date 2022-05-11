  • Formation Metals – Bohrungen laufen, $9 Mio. Finanzierung & große Wachstumspläne

    In diesem neuen Goldinvest-Interview spricht CEO Deepak Varshney über die nächsten Schritte von Formation Metals und das laufende Goldbohrprogramm auf dem N2-Goldprojekt in Québec.

    BildIn diesem neuen GOLDINVEST-Interview spricht CEO Deepak Varshney über die nächsten Schritte von Formation Metals (CSE: FOMO / WKN: A3D492) und das laufende Bohrprogramm auf dem N2-Goldprojekt in Québec.

    Nach der kürzlichen $9-Millionen-Finanzierung ist Formation Metals nun vollständig durchfinanziert für ein umfangreiches 20.000-Meter-Bohrprogramm – und das bis Ende 2026. Ziel ist es, die bestehende historische Ressource von rund 900.000 Unzen Gold deutlich zu erweitern und mittelfristig auf 3 bis 5 Millionen Unzen auszubauen.

    Hier geht’s zum Video:

    Formation Metals – Bohrungen laufen, $9 Mio. Finanzierung & große Wachstumspläne

