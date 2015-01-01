Formation Metals mit Volltreffer: Mächtige Goldzonen nahe der Oberfläche erbohrt!

Formation Metals (WKN A3D492 / TSXV FOMO) landet gleich mit den ersten Ergebnissen aus dem laufenden Bohrprogramm auf seinem Goldprojekt N2 einen Volltreffer! Denn die Zahlen, zeichnen das Bild eines breiten, zusammenhängenden Systems mit starker Goldmineralisierung nahe der Oberfläche!

Formation führt auf seinem Vorzeigeprojekt – rund 25 Kilometer südlich der Bergbaustadt Matagami in Québec – ein vollständig finanziertes Bohrprogramm durch, das in der ersten Phase zunächst auf 14.000 Meter ausgelegt ist. Weitere Bohrergebnisse dürften in Kürze folgen!

Jetzt mehr erfahren:

Formation Metals mit Volltreffer: Mächtige Goldzonen nahe der Oberfläche erbohrt!

