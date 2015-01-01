  • Fachhändler für den passenden Elektroroller: Krain Elektroroller aus Eitorf ist Spezialist für E-Mobilität

    Für jeden Anspruch das richtige E-Mobil. Ob Elektroroller, Elektromotorrad oder Seniorenmobil: Krain Elektroroller aus Eitorf vertreibt Elektroroller namhafter Hersteller und bietet optimalen Service.

    Krain Elektroroller aus Eitorf steht für familiäre Werte, technische Innovation und nachhaltige Mobilität. Als inhabergeführtes Unternehmen in zweiter Generation zählt Krain Elektroroller seit 2007 zu den ältesten Fachhändlern für Elektroroller in Deutschland. Unter dem Leitgedanken „Eine bessere Technik für eine bessere Umwelt“ setzt das Unternehmen auf innovative, sparsame und umweltfreundliche Fahrzeuge und bietet individuelle Mobilitätslösungen für den Alltag. Ob Elektroroller, Elektromotorrad, Seniorenmobil oder Kabinenroller – das Sortiment ist vielseitig. Persönliche Beratung und maßgeschneiderte Konzepte stehen dabei im Mittelpunkt. Unverbindliche Probefahrten ermöglichen es, elektrische Mobilität unmittelbar zu erleben und die passende Lösung zu finden. Auch nach dem Kauf begleitet Krain Elektroroller seine Kundschaft mit einem umfassenden Serviceangebot. Als Servicepartner für Elektroroller betreut das Unternehmen die Regionen Köln/Bonn, den Kre is Gummersbach sowie das Siegerland. Die Auslieferung erfolgt flexibel von Wien bis Rostock sowie von Aachen bis Berlin. Darüber hinaus werden Transporte deutschlandweit sowie ins europäische Ausland organisiert. Ein umfangreicher Ersatzteilservice für zahlreiche E-Roller-Marken ergänzt das Angebot. Der Onlineshop von Krain Elektroroller steht rund um die Uhr zur Verfügung und unterstreicht den modernen, kundenorientierten Anspruch des Familienunternehmens.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Krain Elektroroller
    Herr Wladimir Krain
    Bogestraße 12
    53783 Eitorf
    Deutschland

    fon ..: 02243/9259563
    web ..: https://www.elektroroller-krain.de
    email : info@elektrofahrzeuge-krain.de

    Krain Elektroroller ist einer der ältesten Fachhändler in Deutschland seit 2007 und vertreibt als inhabergeführtes Unternehmen in zweiter Generation Elektroroller.

    Pressekontakt:

    Intrag Internet Regional GmbH
    Herr Hartmut Wehrmeyer
    Sophienblatt 82 – 86
    24114 Kiel

    fon ..: 043167070100


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Naxeon Elektromotorrad I AM.Pro jetzt neu bei Krain Elektroroller in Eitorf.
      Seit September 2024 führt die Firma Krain Elektroroller aus Eitorf die Elektromotorrad Modelle der Firma Naxeon in Ihrem Sortiment....

    2. Online-Shop öffnet sich für Fachhändler
      Lagerbestellungen digital abwickeln und Baustellen online verwalten...

    3. Else Nutrition unterzeichnet Vereinbarung zum Vertrieb seiner Produkte bei buybuy BABY, dem führenden Fachhändler für Babyprodukte in Nordamerika
      Die Expansion von Else in die 133 Filialen des Einzelhändlers im Sommer 2022 soll die nationale Präsenz des Unternehmens stärken und Millionen neuer Kunden erreichen www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66344/Else_062122_DEPRcom.001.png VANCOUVER, BC, 21. Juni...

    4. Mit der optimalen Strategie den passenden Immobilienkäufer finden
      Bei der Bubeck Immobilien GmbH kommen verschiedene Marketinginstrumente zum Einsatz...

    5. Partnervermittlung: Für alle Bedürfnisse den passenden Service bieten
      Die bekannte Partnervermittlung PV-Exklusiv (www.pv-exklusiv.de) nimmt für das optimale Matchmaking auch weite Wege auf sich und hat ein umfangreiches Dienstleistungsspektrum entwickelt....

    6. Ratgeber Checkliste – wie finde ich den passenden Weinklimaschrank?
      Weinklimaschränke und Weintemperier-Schränke werden immer moderner und beliebter. Neben der Funktionalität, ist natürlich auch das Design sowie die Ausstattung wichtig bei der Kaufentscheidung....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.