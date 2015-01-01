-
Fachhändler für den passenden Elektroroller: Krain Elektroroller aus Eitorf ist Spezialist für E-Mobilität
Für jeden Anspruch das richtige E-Mobil. Ob Elektroroller, Elektromotorrad oder Seniorenmobil: Krain Elektroroller aus Eitorf vertreibt Elektroroller namhafter Hersteller und bietet optimalen Service.
Krain Elektroroller aus Eitorf steht für familiäre Werte, technische Innovation und nachhaltige Mobilität. Als inhabergeführtes Unternehmen in zweiter Generation zählt Krain Elektroroller seit 2007 zu den ältesten Fachhändlern für Elektroroller in Deutschland. Unter dem Leitgedanken „Eine bessere Technik für eine bessere Umwelt“ setzt das Unternehmen auf innovative, sparsame und umweltfreundliche Fahrzeuge und bietet individuelle Mobilitätslösungen für den Alltag. Ob Elektroroller, Elektromotorrad, Seniorenmobil oder Kabinenroller – das Sortiment ist vielseitig. Persönliche Beratung und maßgeschneiderte Konzepte stehen dabei im Mittelpunkt. Unverbindliche Probefahrten ermöglichen es, elektrische Mobilität unmittelbar zu erleben und die passende Lösung zu finden. Auch nach dem Kauf begleitet Krain Elektroroller seine Kundschaft mit einem umfassenden Serviceangebot. Als Servicepartner für Elektroroller betreut das Unternehmen die Regionen Köln/Bonn, den Kre is Gummersbach sowie das Siegerland. Die Auslieferung erfolgt flexibel von Wien bis Rostock sowie von Aachen bis Berlin. Darüber hinaus werden Transporte deutschlandweit sowie ins europäische Ausland organisiert. Ein umfangreicher Ersatzteilservice für zahlreiche E-Roller-Marken ergänzt das Angebot. Der Onlineshop von Krain Elektroroller steht rund um die Uhr zur Verfügung und unterstreicht den modernen, kundenorientierten Anspruch des Familienunternehmens.
Krain Elektroroller ist einer der ältesten Fachhändler in Deutschland seit 2007 und vertreibt als inhabergeführtes Unternehmen in zweiter Generation Elektroroller.
