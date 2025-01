Naxeon Elektromotorrad I AM.Pro jetzt neu bei Krain Elektroroller in Eitorf.

Seit September 2024 führt die Firma Krain Elektroroller aus Eitorf die Elektromotorrad Modelle der Firma Naxeon in Ihrem Sortiment.

Mit dem I AM. Pro hat die Firma Naxeon ein Elektroroller auf den Markt gebracht, das

sich durch viele innovative Eigenschaften vom

Wettbewerb abhebt und bei Krain Elektroroller

in Eitorf seit dem 24.09.2024 besichtigt werden

kann. So verfügt es über ein Navigationssystem, einen toten Winkel Assistenten, Rückfahrkamera,

Frontkamera, Typ 2 Menneckes Stecker, ABS, Traktionskontrolle TCS, TPMS und Energierückgewinnung ERS. Abgerundet wird die Ausstattungsliste durch eine Leuchtsignatur, die am Rahmen verläuft, wodurch das Elektromotorrad bei Dunkelheit auf einem Parkplatz leicht erkennbar ist und gefunden werden kann. Durch seinen Radnabenantrieb ist der Naxeon I AM. Pro auch extrem verschleißarm. Weder Kette oder Riemen, noch Filter oder Motoröl müssen gewechselt werden, da sie nicht vorhanden sind. Das ganze Fahrzeugkonzept unterstützt Sie somit dabei effizient und ressourcenschonend mobil zu sein, da 90% aller Verschleißteile eines herkömmlichen Verbrenners fehlen. Das Elektromotorrad Naxeon I AM.Pro überzeugt aber auch durch seine Fahreigenschaften. Von

0 auf 50 km/h beschleunigt der 10,5 kW Motor mit 270 Nm in 2,8s, bis es bei 115 km/h Endgeschwindigkeit abriegelt. Schnell genug, um auf der Landstraße oder auch kurze Autobahnstrecken zu fahren und langsamere Verkehrsteilnehmer überholen zu können. Mit dem 6,5 kWh großen Akku ist dann auch eine realistische Reichweite von 130-150km möglich. Geladen wird der Naxeon I AM.Pro entweder an der normalen Haushaltssteckdose oder unterwegs an einer öffentlichen Schnellladestation. Der Ladestrom beträgt maximal 1.600W, womit der Akku in 1,5 Stunden von 20 auf 80 Prozent aufgeladen werden kann. Die I AM.Pro ist das ideale Gefährt für die tägliche Fahrt zur Arbeit, als leichtes und lokales Zweirad beim Wohnmobilurlaub oder für die Spritztour am Wochenende. Die Firma Krain Elektroroller aus Eitorf stellt das Elektromotorrad Naxeon I AM.Pro in Ihren Verkaufsräumlichkeiten aus und bietet es für Interessierte zu Probefahrten an. In einem persönlichen Beratungsgespräch werden gerne die individuellen Bedürfnisse besprochen, die technischen Funktionen vorgestellt und auch die Gelegenheit zum Kennenlernen mit dem I AM.Pro geboten.

Interessenten und passionierte Motorradfahrer können gerne einen Termin per Telefon oder Email bei Krain Elektroroller in Eitorf vereinbaren.

Die Firma Krain Elektroroller vertreibt seit 2007, als ältester Fachhandel in Deutschland, ausschließlich elektrische Zweiräder.

Zur Produktpalette gehören E-Scooter, klappbare E-Scooter mit Sitz, Elektroroller, Elektromotorräder, E-Chopper und Seniorenmobile.

Es werden ausnahmslos Markenfahrzeuge angeboten, die sich durch eine hohe Verarbeitungsqualität und einer hohen Ersatzteilverfügbarkeit auszeichnen. Dazu gehören Marken wie Segway, Vmoto, Yadea oder Niu.

Als familiengeführtes Unternehmen in der zweiten Generation wird bei Krain Elektroroller der Kundenservice groß geschrieben. Dazu bieten wir Beratung, Probefahrten und einen Werkstattservice an.

