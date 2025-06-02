Formerra ernennt Tom Kelly zum Chief Executive Officer

CLEVELAND, OHIO / ACCESS Newswire / 4. März 2026 / Formerra, LLC (Formerra), ein führendes Vertriebsunternehmen von technischen Thermoplast-Harzen, Additiven, Elastomeren und anderen Spezialmaterialien, gab heute die Ernennung von Tom Kelly zum Chief Executive Officer (CEO) bekannt. Tom Kelly ist ein erfahrener Manager mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich Spezial- und technischer Materialien. Er ist dafür bekannt, Teams zu differenziertem Wachstum zu führen und leistungsstarke Organisationen aufzubauen, die auf langfristigen Erfolg ausgerichtet sind. Die bisherige CEO Cathy Dodd bleibt als Sonderberaterin des Vorstands tätig und weiterhin als Investorin im Unternehmen.

Tom Kelly bringt umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Handel, Lieferkette und Vertrieb mit und verfügt über einen starken Hintergrund in der Skalierung globaler Unternehmen im Bereich technischer Materialien. Nach früheren Positionen bei Cabot Microelectronics und Chemtura war Tom Kelly zuletzt als Senior Vice President of Engineered Materials bei Celanese tätig, wo er wichtige kommerzielle und operative Initiativen in den Bereichen technische Polymere und Spezialsegmente leitete. Er bringt eine starke Kombination aus Führungsqualitäten, Branchenkenntnissen und Lieferketten-Expertise in seine neue Rolle als CEO von Formerra ein.

Formerra hat sich einen hervorragenden Ruf als technisches Vertriebsunternehmen und als kundenorientiertes Unternehmen aufgebaut, das von außergewöhnlichen Mitarbeitern und Lieferantenpartnern im Bereich der technischen Werkstoffe unterstützt wird, so Tom Kelly. Ich freue mich über die Möglichkeit, auf den Stärken des Unternehmens aufzubauen und seine Kompetenzen in neuen Regionen und neuen Werkstoffbereichen auszubauen. Wir werden weiterhin in unsere Mitarbeiter, unser Vertriebsnetz und unsere Produktpalette investieren, um die Wettbewerbsposition von Formerra weltweit zu stärken.

Über Formerra

Formerra mit Hauptsitz in Cleveland, Ohio, ist ein führendes Vertriebsunternehmen von technischen Thermoplast-Harzen, Additiven, Elastomeren und anderen Spezialmaterialien. Formerra unterstützt führende Blue-Chip-Kunden und Lieferanten mit seinem umfangreichen Portfolio an Spezialmaterialien und einer wertschöpfenden Kombination aus kommerziellem und technischem Know-how, globaler Marktkenntnis und branchenführenden Logistik- und Servicekompetenzen. Formerra bietet hochspezialisierte technische, verarbeitungstechnische, gestalterische und regulatorische Unterstützung für kritische Endmarktanwendungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Konsumgüter, Industrie und Mobilität. Formerra betreibt ein Asset-Light-Netzwerk von 37 Lagern und 21 Bulk-Transferstationen in Nordamerika, Mittelamerika, Europa und Asien.

Medienkontakt

