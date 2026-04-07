  • Formerra kündigt weltweite Preiserhöhung an

    CLEVELAND, OH / ACCESS Newswire / 7. April 2026 / Formerra, ein führender Distributor von Hochleistungswerkstoffen, gab heute eine weltweite Preiserhöhung von 0,02 $ pro Pfund für alle Produkte bekannt. Die Erhöhung ist eine Reaktion auf gestiegene Betriebskosten, die auf steigende Materialkosten zurückzuführen sind und durch den Konflikt im Nahen Osten noch verschärft werden. Die Anpassung tritt am 15. April 2026 in Kraft, sofern in den Verträgen nichts anderes vereinbart ist. Formerra ist weiterhin bestrebt, ausreichende Lagerbestände und den exzellenten Service aufrechtzuerhalten, den unsere geschätzten Kunden verdienen.

    Kunden sollten sich für weitere Informationen an ihren Formerra-Ansprechpartner wenden.

    Über Formerra

    Formerra ist ein führender Distributor von technischen Werkstoffen und verbindet die weltweit führenden Polymerhersteller mit Tausenden von OEMs und Markeninhabern in den Bereichen Gesundheitswesen, Konsumgüter, Industrie und Mobilität. Gestützt auf technisches und kaufmännisches Fachwissen bietet das Unternehmen eine einzigartige Kombination aus einem umfassenden Produktportfolio, einer starken Lieferkette, Branchenkenntnis, Service, führenden E-Commerce-Fähigkeiten und Innovationskraft. Das erfahrene Formerra-Team unterstützt Kunden aus verschiedenen Branchen dabei, Produkte auf neue und bessere Weise zu entwerfen, auszuwählen, zu verarbeiten und zu entwickeln – und sorgt so für verbesserte Leistung, Produktivität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.formerra.com.

    Medienkontakt

    Jackie Morris
    Formerra
    Marketing Communications Manager
    jackie.morris@formerra.com
    +1 630-972-3144

    QUELLE: Formerra

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