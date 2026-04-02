Valsoft Corporation stärkt sein Portfolio an Einzelhandelssoftware durch die Übernahme von NedFox

MONTRÉAL, QC / ACCESS Newswire / 2. April 2026 / Valsoft Corporation Inc. (Valsoft), ein in Montreal ansässiges Unternehmen, das sich auf die Übernahme und Entwicklung von Softwareunternehmen in vertikalen Märkten spezialisiert hat, freut sich, die Übernahme von NedFox bekannt zu geben. NedFox ist der in den Niederlanden ansässige Softwarehersteller von RetailVista, einer umfassenden ERP-Plattform für den Einzelhandel, die zur Unterstützung moderner Einzelhandelsabläufe entwickelt wurde.

NedFox, das seinen Hauptsitz in den Niederlanden hat, entwickelt und vermarktet RetailVista, eine integrierte, cloudbasierte ERP-Lösung für den Einzelhandel, die es Einzelhändlern ermöglicht, Point-of-Sale, Lagerbestände, Einkauf, Finanzverwaltung und Berichterstattung in einer einheitlichen Umgebung zu verwalten. Mit einem starken Fokus auf kontinuierliche Innovation und kundenorientierte Entwicklung hat sich NedFox einen Ruf als Anbieter zuverlässiger, skalierbarer Software erworben, die auf die sich wandelnden Bedürfnisse von Einzelhandelsunternehmen zugeschnitten ist.

NedFox hat mit RetailVista eine robuste und hoch angesehene ERP-Plattform für den Einzelhandel aufgebaut, die von einem engagierten Team und einer starken Kundenorientierung getragen wird, sagte Shayan Shabanpour, Investment Partner bei Valsoft Corporation. Ihr Engagement für kontinuierliche Produktentwicklung und langfristige Kundenbeziehungen passt perfekt zur Philosophie von Valsoft, geschäftskritische Softwareunternehmen zu erwerben und langfristig zu unterstützen. Wir freuen uns sehr, NedFox in der Valsoft-Familie willkommen zu heißen und das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen.

Der Beitritt zu Valsoft ist ein wichtiger Schritt für NedFox, sagte Mark Vroom, Managing Director (CEO) von NedFox. Das dezentrale Modell und der langfristige Investitionsansatz von Valsoft ermöglichen es uns, uns weiterhin auf unsere Kunden und Produktinnovationen zu konzentrieren und gleichzeitig von der Stabilität, dem Fachwissen und den Ressourcen einer globalen Softwaregruppe zu profitieren. Wir freuen uns darauf, RetailVista weiterzuentwickeln und Einzelhändlern auf dem gesamten Markt einen Mehrwert zu bieten.

NedFox wird weiterhin eigenständig agieren und sein Führungsteam, seine Marke sowie seine strategische Ausrichtung beibehalten. Als Teil der Aspire Software-Gruppe wird das Unternehmen von gemeinsamen Best Practices, operativem Know-how und langfristiger Kapitalunterstützung profitieren und gleichzeitig seine unternehmerische Kultur und seine engen Kundenbeziehungen bewahren.

Valsoft wurde intern von Oliver Gray (Senior Legal Counsel), Elisa Marcon (Senior Corporate Paralegal) und David Felicissimo (General Counsel) vertreten. Extern wurde Valsoft von Buren N.V. vertreten. Der Verkäufer wurde von Pack2 M&A vertreten.

Über NedFox

NedFox wurde 1994 in Emmeloord, Niederlande, gegründet und ist der Softwarehersteller hinter RetailVista, einer cloudbasierten ERP-Plattform für den Einzelhandel, die über 400 Gartencenter in ganz Europa bedient und mehr als 2.000 Ladenkassen unterstützt. Ursprünglich entwickelt, um die eigenen Anforderungen der Gründer im Einzelhandel zu erfüllen, hat sich RetailVista zu einer robusten Hybridlösung entwickelt, die lokal installierte Kassensysteme mit cloudbasierten Updates und Echtzeit-Backoffice-Berichten kombiniert und so außergewöhnliche Stabilität sowie null Ausfallzeiten gewährleistet.

NedFox genießt in der Garten-, Freizeit- und Heimwerkerbranche großes Vertrauen und verbessert seine Plattform kontinuierlich durch engagierte Produktentwicklungs- und Supportteams. Gleichzeitig bietet das Unternehmen mobile App-Lösungen an, die das Einzelhandelsmanagement vom Verkaufsraum auf jeden Ort ausweiten, an dem Geschäftsinhaber es benötigen.

Über Valsoft

Valsoft erwirbt und entwickelt Softwareunternehmen für vertikale Märkte, die in ihren jeweiligen Nischen geschäftskritische Lösungen anbieten. Die Strategie von Valsoft besteht darin, langfristig zu investieren, damit Unternehmen von globalem Fachwissen, gemeinsamen Best Practices und einer dezentralen Struktur profitieren können, die es ihnen ermöglicht, ihren Unternehmergeist zu bewahren und gleichzeitig nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.valsoftcorp.com

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Valsoft Corporation

communications@valsoftcorp.com

QUELLE: Valsoft Corp.

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