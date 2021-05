Fortbildung zum Nulltarif: stets auf dem neusten Stand, was Finanzen und Immobilien angeht!

Baufinanzier Frank Wenzel vertraut auch bei seinem Blog auf bewährte Werte. Mit dem Blog zum Thema Bau- und Immobilienfinanzierung von WENZEL PFS GmbH bleiben die Leser stets auf dem neusten Stand!

Berlin im April 2021 – Baufinanzier Frank Wenzel vertraut auch bei seinem Blog auf bewährte Werte. Und dies kommt bei den Kunden gut an. Mit dem Blog zum Thema Bau- und Immobilienfinanzierung von WENZEL PFS GmbH bleiben die Leser stets auf dem neusten Stand, was Finanzen und Immobilien angeht. Hier sind die wichtigsten Fakten zum nützlichen Blog: https://wenzel-hypotheken.de/blog/

Vertreter der Finanzdienstleistungen und auch die Öffentlichkeit kennen WENZEL PFS GmbH als einen renommierten Dienstleistungsanbieter. Diese Stellung kommt nicht von ungefähr, sondern wurde in langjähriger Arbeit durch Umsetzung und Realisierung innovativer Ideen hart erarbeitet. Mit neuen Ideen stärkt das Unternehmen seit Jahren schon das Kerngeschäft. Im nützlichen Blog von WENZEL PFS GmbH geben die Baufinanziers ihr Wissen weiter und die Leser erfahren mehr über Finanzen und Immobilien. Finanzen sind ein breit aufgestelltes Thema, vor dem sich die meisten Menschen fürchten. Das richtige Maß an Wissen und Erfahrung nimmt hier den Lesern schnell die Angst. Im Blog werden regelmäßig Beiträge zu den Themen veröffentlicht, die einen Einblick in die aufregende Welt der Immobilien und Finanzen geben, damit die Leser ihren Wissenshorizont erweitern können: https://wenzel-hypotheken.de/blog/

Der Blog zum Thema Finanzierung gibt den Lesern Anregung und Tipps, die auf jahrzehntelangen Erfahrungen und beruflichen Tätigkeiten beruhen. Selbst Kenner der Materie sind von der Wertigkeit dieses Blogs und den damit verbundenen Absatzpotenzialen überzeugt. WENZEL PFS GmbH ist breit aufgestellt und verfügt über ein großes Wissensspektrum. Daher finden die Leser im Blog Informationen zur Finanzierung von Immobilien, Anschlussfinanzierung, Umfinanzierung eines Immobiliendarlehen sowie Finanzierung bei Privat- und Autokrediten.

Frank Wenzel und sein Team steht mit den Kunden im engen Kontakt. Bei den eigenen Finanzen handelt es sich um ein sensibles Thema, das Vertrauen erfordert. Die Leser bekommen Sicherheit und Zuverlässigkeit vermittelt, sodass sie sich sicher sein können, dass sie sich für den richtigen Partner entschieden habe.

Frank Wenzel, der Geschäftsführer von WENZEL PFS GmbH, zeigte sich sichtlich erfreut sagte zu diesem Thema: „Ich freuen mich, mit Lesern zusammen die Potenziale zu identifizieren und ihnen konkrete Baufinanzierung-Vorschläge zu unterbreiten. Unsere Leser werden davon nachhaltig profitieren. Ich bin stolz darauf, jetzt wieder neue Meilensteine setzen zu können.“

Frank Wenzel ist ein unabhängiger und freier Baufinanzierer mit mehr als 15 Jahren Berufserfahrung. Er hat über 350 Kunden aus Berlin und Leipzig dabei begleitet, ihre Wunschimmobilie zu finanzieren und sie Schritt für Schritt durch das komplexe Thema Baufinanzierung erfolgreich geführt. Schritt für Schritt führt Frank Wenzel einfach und schnell zur verbindlichen Finanzierungszusage: Planungssicherheit für das weitere Vorgehen,fehlerfreie Beantragung mit den relevanten Angaben und den richtigen Unterlagen, keine lästigen Nachfragen, geringes Risiko einer Kreditablehnung, schnelle Zusagen, ein Ansprechpartner vor Ort.

