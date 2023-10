Fortbildungen für Krankenhausärzte und Pflegefachkräfte (all genders)

Die international renommierte Ärztefortbildungen GmbH bietet weltweit Fortbildungen für niedergelassene Ärzte, Krankenhausärzte und Pflegefachkräfte an.

Da die wirtschaftliche Situation in vielen Krankenhäuser sehr angespannt ist, zahlen Krankenhausärzte bei einigen Fortbildungen keine Kursgebühr. Dennoch nehmen Sie an allen Unterrichtseinheiten teil, erhalten die Teilnehmerbestätigung sowie die CME Punkte. Mit dieser Maßnahme unterstützt die Ärztefortbildungen GmbH die ärztliche Fort- und Weiterbildung in Krankenhäuser.

Für folgende Fortbildungen für Krankenhausärzte erheben wir aktuell für Krankenhausärzte und Pflegefachkräfte (m/w/d) keine Kursgebühr: Alpinmedizin, Traumatologische Aspekte in Österreich und Tropen- und Reisemedizin auf den Galápagos. Weiterführende Informationen zu kostenlosen Fortbildungen für Krankenhausärzte finden Sie unter https://www.aerztefortbildungen.de/krankenhausaerzte-fortbildungen.html

Auch für angestellte Krankenhausärzte besteht die Pflicht zu einer kontinuierlichen Fortbildung. Die Fortbildungspflicht ist in der „Vereinbarung des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) zur Fortbildung der Fachärzte im Krankenhaus“ geregelt, die am 1. Januar 2006 in Kraft getreten ist.

Krankenhausärzte müssen in fünf Jahren 250 Fortbildungspunkte, englisch CME für Continuing Medical Education, absolvieren. Ein Fortbildungspunkt ist auch eine Unterrichtseinheit (UE) mit jeweils 45 Min. D.h., dass Krankenhausärzte in fünf Jahren 187,50 Zeitstunden Fortbildung absolvieren müssen. Eine Suche zu CME Punkten bzw. Fortbildungen finden Sie hier.

Die 250 CME Punkte oder auch Fortbildungspunkte, müssen innerhalb von fünf Jahren erworben und nachgewiesen werden. Die Fünfjahresfrist für Krankenhausärzte beginnt mit dem ersten Arbeitstag im Krankenhaus. Beginnt ein Krankenhausarzt (m/w/d) seine Arbeit z. B. am 01.04.2021, muss er die erworbenen 250 Ärztepunkte bis spätestens 31.03.2026 nachweisen.

Wenn sie weitere Fragen zu der Fortbildungspflicht für Krankenhausärzte haben, melden sie sehr gerne telefonisch unter 04202 955 1435 oder per mail an mail@aerztefortbildungen.de

