Forte Minerals – bestens gerüstet für das Alto-Ruri-Projekt

Strategische Investitionen, wie gerade bei Forte Minerals zu vermelden, können Meilensteine sein

Um Gold und Kupfer, zwei Rohstoffe mit wachsendem Bedarf, kümmert sich Forte Minerals in Peru. Eines der Projekte des Unternehmens, das Alto-Ruri-Projekt, glänzt aktuell mit einer strategischen Investition. Rund 5,7 Millionen CanDollar spülte ein Investor in die Kasse des Unternehmens. Damit wird der Investor 9,99 Prozent der emittierten und ausstehenden Stammaktien von Forte Minerals besitzen. Wie groß das Vertrauen in das Projekt ist, zeigt übrigens auch der Angebotspreis von 0,90 CanDollar, denn er liegt deutlich über dem aktuellen Kurs. Rund 80 Prozent der strategischen Investition werden in das Alto-Ruri-Projekt einfließen. Forte Minerals und der Investor werden unter anderem bei Themen mit den Gemeinden oder Zugangsstrategien zusammenarbeiten.

Dies sowie der in letzten Monaten stark gestiegene Aktienkurs zeigen das Potenzial der Gesellschaft und speziell des Alto-Ruri-Projektes auf. Bei diesem handelt es sich um ein Gold-, Kupfer-Molybdän-Porphyr-Projekt, nahe der Pierina-Goldmine gelegen. Es ist zu 100 Prozent im Eigentum von Forte Minerals (mit Ausnahme einer NSR-Lizenzgebühr von 1 Prozent) und es befindet sich im hervorragenden Porphyr- und Hoch-Miozän-Gürtel im nördlichen Peru. Lagerstätten, die entlang der Cordillera Negra liegen, verfügen meist über große epithermale Goldvorkommen und große porphyrische Kupfer-Molybdän- und oft auch Goldvorkommen. Im Blickpunkt von Forte Minerals stehen große Kupfer- und Goldentdeckungen in Peru. Das Unternehmen hat bereits mit GlobeTrotters Resources Perú S.A.C. eine strategische Partnerschaft begründet. Ebenfalls in Peru, aber im südlichen Teil liegt ein weiteres spannendes Goldprojekt von Forte Minerals, das Pucarini-Projekt (zu 100 Prozent im Alleineigentum). Genauer gesagt, liegt es im miozänen, hochsulfidierten epithermalen Goldgürtel. In Kürze wird dort ein 1.750 Meter umfassendes Diamantbohrprogramm starten. Die Vorbereitungen sind bereits im Gange und man darf auf Ergebnisse gespannt sein.

Forte Minerals sollte mit seinen Gold-Kupfer-Projekten in Peru alles richtig machen. Denn Gold ist gefragt wie nie und Kupfer besitzt langfristig hohes Potenzial auf Preissteigerungen, auch nach dem jüngsten Preisschock durch Trumps Zollpolitik.

