Stephan Masur wird Vollmitglied der internationalen Association of International Bubble Artists (AOIBA)

Internationale Anerkennung für über 30 Jahre Bühnenerfahrung und innovative Seifenblasen-Kunst

Der Kölner Seifenblasenkünstler Stephan Masur wurde als Vollmitglied in die prestigeträchtige Association of International Bubble Artists (AOIBA) aufgenommen. Diese internationale Anerkennung würdigt seine außergewöhnlichen Leistungen in der Kunst der Seifenblasen-Performance und seine kontinuierliche Innovation in diesem faszinierenden Bereich der darstellenden Kunst.

Die Aufnahme als Vollmitglied in die AOIBA (Association of International Bubble Artists) ist besonders prestigeträchtig, da sie weltweit nur ausgewählten Seifenblasenkünstlern _vorbehalten ist. Die Vollmitgliedschaft steht für höchste Professionalität und ermöglicht den internationalen Austausch mit den führenden Köpfen der Seifenblasenkunst. Gerade im Bereich der Weiterentwicklung von Showtechniken und Seifenblasenlauge profitieren Mitglieder vom exklusiven Know-how und der engen Zusammenarbeit. Stephan Masur ist einer von drei Seifenblasenkünstlern aus Deutschland, die ind diesem i_nternationalen Kreis vertreten sind. – das unterstreicht den besonderen Stellenwert und die Anerkennung dieser Mitgliedschaft in der Branche.

Mit über 30 Jahren Bühnenerfahrung und mehr als 15 Jahren Spezialisierung auf Seifenblasen-Kunst hat sich Stephan Masur unter dem Namen „Wunderbare Seifenblasen“ einen Namen als Seifenblasen-Künstler in Deutschland und Europa gemacht. Besonders in Köln und Bonn ist er durch das beliebte Varietéspektakel im Senftöpfchen und im Pantheon einem breiten Publikum bekannt und geschätzt.

Seine Shows begeistern Zuschauer aller Altersgruppen mit spektakulären Effekten wie Seifenblasenstürmen, Rauchseifenblasen, Blase-in-Blase-Effekten und kunstvollen Seifenblasenskulpturen. „Die Aufnahme in die AOIBA ist eine große Ehre und bestätigt die jahrelange Arbeit an der Perfektionierung meiner Kunst“, erklärt Stephan Masur. „Der Austausch mit internationalen Kollegen inspiriert mich täglich zu neuen Innovationen und Techniken.“

Masur entwickelt kontinuierlich seine eigene, proprietäre Seifenblasenlauge und erforscht neue Techniken in enger Zusammenarbeit mit der internationalen Seifenblasen-Künstler-Gemeinschaft. Seine Shows sind individuell anpassbar und reichen von 10-minütigen Varieté-Acts bis hin zu 45-minütigen Familienshows.

Das Repertoire umfasst neben Bühnenshows auch interaktive Workshops für Kinder, Familien und Erwachsene sowie Walk-Acts mit Riesenseifenblasen für Indoor- und Outdoor-Events. Seine Auftritte sind bei Hochzeiten, Firmenfeiern, Festivals, Schulen und Geburtstagen gleichermaßen gefragt. Die Shows werden stets individuell an die Anforderungen der Kunden und Gegebenheiten vor Ort angepasst und garantieren eine professionelle Durchführung.

Mit der internationalen Anerkennung durch die AOIBA plant Masur die Expansion seiner Aktivitäten über Deutschland hinaus nach Belgien, in die Niederlande und nach Frankreich. „Die Kunst der Seifenblasen verbindet Menschen aller Kulturen und Altersgruppen – das möchte ich noch mehr Menschen zugänglich machen“, so der Künstler.

Über Stephan Masur / Wunderbare Seifenblasen:

Stephan Masur ist ein erfahrener Performance-Künstler mit Sitz in Köln, der sich auf theatrale Seifenblasen-Shows spezialisiert hat. Mit über drei Jahrzehnten Bühnenerfahrung, beginnend als Jongleur und Moderator, hat er sich zu einem der angesehensten Seifenblasen-Künstler Europas entwickelt. Seine Shows „Wunderbare Seifenblasen“ schaffen magische und unvergessliche Momente für jedes Publikum.

www.wunderbare-seifenblasen.de

www.vivaldis-jongleur.de

Kontakt für Medienvertreter:

Stephan Masur

Wunderbare Seifenblasen

Ewaldistraße 14, Köln

Tel: +49 177 6554433

E-Mail: s.masur@wunderbare-seifenblasen.de

Buchungsanfragen und weitere Informationen:

Verfügbar über die Website oder direkten Kontakt für individuelle Angebote und Terminvereinbarungen.

Stephan Masur ist der kreative Kopf hinter „Wunderbare Seifenblasen“ aus Köln. Mit über 30 Jahren Bühnenerfahrung begeistert er als Seifenblasenkünstler, Varieté-Moderator und Jongleur europaweit sein Publikum. Seit mehr als 15 Jahren hat er sich auf faszinierende Seifenblasenshows, Riesenseifenblasen und Walk-Acts für Events aller Art spezialisiert – von Firmenfeiern über Festivals bis hin zu Hochzeiten. Seine Shows zeichnen sich durch professionelle Umsetzung, maßgeschneiderte Konzepte und magische Momente für jedes Alter aus. Neben Auftritten bietet er interaktive Workshops für Kinder, Familien und Erwachsene an. Stephan Masur steht für Qualität, Kreativität und unvergessliche Erlebnisse – drinnen wie draußen.

