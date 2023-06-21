Fortuna etabliert Präsenz im Guyana-Schild durch Earn-In-Vereinbarung für Quartzstone

Vancouver, British Columbia, 20. April 2026: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) (-www.commodity-tv.com/play/fortuna-minings-ceo-on-planned-production-growth-of-65-over-the-next-24-months/ -) gibt bekannt, dass es eine Earn-in-Vereinbarung mit Qstone Inc., einem privaten Unternehmen aus Guyana, geschlossen hat, wonach Fortuna bis zu 70 % der Anteile am Quartzstone-Projekt erwerben kann, einem großen Landpaket mit einer Fläche von 29.600 Hektar im Greenstone-Gürtel im nördlichen Zentrum von Guyana.

Jorge A. Ganoza, Präsident und CEO von Fortuna, kommentierte: Wir freuen uns sehr, eine Präsenz im Guyana-Schild zu etablieren, einer äußerst vielversprechenden Region mit einer langen Geschichte von Goldfunden. Herr Ganoza fuhr fort: Das Quartzstone-Projekt, in dem historische Bohrungen mehrere hochgradige Zonen mit oberflächennaher Goldmineralisierung identifiziert haben, befindet sich in einem ertragreichen Explorationsgebiet, und diese Transaktion bietet Fortuna einen schrittweisen Weg, um sein Potenzial durch systematische Exploration und Bohrungen zu erschließen.

Bisherige Bohr-Highlights

Zwischen 2010 und 2017 wurden insgesamt 183 Diamantkernbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 23.190 Metern fertiggestellt. Bohrungen entlang eines fünf Kilometer langen Korridors identifizierten mehrere Zonen mit hochgradiger oberflächennaher Goldmineralisierung. Zu den Bohr-Highlights zählen:

DQS-016: 27,78 g/t Au über eine Mächtigkeit von 5,6 Metern ab 23,0 Metern, einschließlich

41,10 g/t Au über eine Mächtigkeit von 1,1 Metern ab 25,6 Metern und

89,90 g/t Au über eine Mächtigkeit von 1,0 Metern ab 26,7 Metern

DQS-043: 4,31 g/t Au über eine Mächtigkeit von 12,7 Metern ab 42,7 Metern, einschließlich

15,58 g/t Au über eine Mächtigkeit von 1,6 Metern ab 44,6 Metern und

12,45 g/t Au über eine Mächtigkeit von 1,3 Metern ab 54,1 Metern

DQS-052: 12,65 g/t Au über eine Mächtigkeit von 4,0 Metern ab 51,6 Metern

DQS-057: 15,93 g/t Au über eine Mächtigkeit von 13,2 Metern ab 92,2 Metern, einschließlich

74,72 g/t Au über eine Mächtigkeit von 1,0 Meter ab 94,9 Metern und

81,96 g/t Au über eine Mächtigkeit von 1,0 Metern ab 95,9 Metern

DQS-070: 10,13 g/t Au über eine Breite von 5,0 Metern ab 105 Metern, einschließlich

19,33 g/t Au über eine Breite von 2,0 Metern ab 105 Metern und

16,63 g/t Au über eine Breite von 1,0 Meter ab 108 Metern

DQS-071: 10,82 g/t Au über eine Mächtigkeit von 6,7 Metern ab 89,2 Metern, einschließlich

37,84 g/t Au über eine Mächtigkeit von 0,8 Metern ab 94,2 Metern

DQS-088: 9,91 g/t Au über eine Mächtigkeit von 13,1 Metern ab 242,7 Metern, einschließlich

101,58 g/t Au über eine Mächtigkeit von 1,0 Metern ab 246,7 Metern

Vollständige Details zu den Bohrlöchern und Untersuchungsergebnissen dieses historischen Programms finden Sie in Anhang 1.

Projektstandort und geologische Lage

Abbildung 1: Lage des Quartzstone-Projekts, Guyana

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84098/200426_DE_FVI_Fortuna_3.001.jpeg

Das Quartzstone-Projekt befindet sich etwa 120 Kilometer westlich von Georgetown und 35 Kilometer nordwestlich des Oko-West-Projekts von G Mining (siehe Abbildung 1). Das Projekt beherbergt ein orogenes Goldsystem entlang des Kontakts zwischen einem Granitoidkomplex und Grünsteingestein aus dem unteren Proterozoikum innerhalb des Guyana-Schildes, einer geologischen Umgebung, die für bedeutende Goldlagerstätten bekannt ist.

Die lokale Geologie besteht aus Granitoiden, metavulkanischen und metasedimentären Gesteinen, die von einer nach Westen abfallenden, in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Überschiebungs- und Scherzone durchschnitten werden, die sich über 26 Kilometer erstreckt. Die Goldmineralisierung kommt in Quarz-Turmalin-Karbonat-Adern und Brekzien innerhalb eines bis zu 100 Meter breiten Hochdehnungskorridors entlang der Hauptscherzone in Nord-Süd-Richtung und der damit verbundenen nordöstlich verlaufenden Strukturen vor. Bisher wurden im Rahmen der Bohrungen nur etwa 5 Kilometer der 26 Kilometer langen Scherzone innerhalb des Konzessionsgebiets untersucht. Mehrere geochemische Anomalien entlang nordost-südwest verlaufender Querstrukturen sind ebenfalls noch nicht untersucht worden und werden im Rahmen des Explorationsprogramms vorrangig behandelt.

Geplante Exploration

Das erste Explorationsprogramm von Fortuna mit einem Budget von etwa 5,5 Millionen US-Dollar wird sich darauf konzentrieren, bereits bei Quartzstone definierte vorrangige Ziele weiter zu untersuchen und gleichzeitig zusätzliche Ziele entlang der vielversprechenden 26 Kilometer langen Hauptscherkraftzone zu generieren. Zu den geplanten Arbeiten gehören luftgestützte magnetische Vermessungen zur Erstellung eines detaillierten strukturellen Rahmens, unterstützt durch hochauflösende Satellitenbilder und digitale Höhenmodelle. Die Feldprogramme umfassen geochemische Infill-Probenahmen, Bohrungen mit dem Erdbohrer sowie detaillierte geologische und Regolith-Kartierungen über vielversprechenden geophysikalischen Zielen und bekannten Anomaliengebieten. Ein erstes Diamantbohrprogramm über 5.000 Meter ist geplant, um historische Ziele und Abbaustätten sowie vorrangige strukturelle Korridore entlang des Hauptkontakts und der nordöstlich verlaufenden Schnitte zu erproben.

Bedingungen der Earn-in-Vereinbarung

Fortuna kann sich eine anfängliche Beteiligung von 51 % am Quartzstone-Projekt sichern, indem das Unternehmen innerhalb von vier Jahren mindestens 60.000 Meter Bohrungen durchführt, dabei alle Lizenzgebühren entrichtet und alle damit verbundenen Ausgaben finanziert. Bei Ausübung der ersten Option wird Fortuna ein Joint Venture mit Qstone gründen.

Fortuna kann sich einen zusätzlichen Anteil von 19 % am Quartzstone-Projekt sichern und damit insgesamt 70 % erreichen, indem das Unternehmen innerhalb von drei Jahren nach Ausübung der ersten Option eine Machbarkeitsstudie vollständig finanziert und weiterhin alle Lizenzgebühren entrichtet. Bei Unterzeichnung der Earn-In-Vereinbarung zahlte das Unternehmen an Qstone eine nicht rückzahlbare Baroptionsprämie in Höhe von 5 Millionen US-Dollar.

Zusätzlich zu den an den Staat zu zahlenden Lizenzgebühren auf die Goldproduktion unterliegt das Quartzstone-Projekt einer Netto-Schmelzabgabe in Höhe von 4,5 % zugunsten eines früheren Eigentümers, die jederzeit zu einem von den Parteien festzulegenden Preis zurückgekauft werden kann.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle für das bisherige Explorationsbohrprogramm

Alle Diamantbohrungen (DD) begannen mit Bohrkronen im PQ-Durchmesser (85-mm-Kern), bevor bei der Durchbohrung von frischem Gestein auf Bohrkronen im HQ-Durchmesser (63,5-mm-Kern) umgestellt wurde. Der Kern wurde protokolliert und für die Probenahme in Standardlängen von einem Meter oder bis zu einer geologischen Grenze markiert. Die Proben wurden anschließend mit einer Diamantsäge in zwei gleiche Hälften geschnitten. Eine Hälfte des Kerns wurde in der ursprünglichen Kernbox belassen und an einem sicheren Ort auf dem Kernlagerplatz am Projektstandort gelagert. Die andere Hälfte wurde beprobt, katalogisiert und in versiegelte Beutel verpackt und bis zum Versand sicher am Standort gelagert.

Alle DD-Proben wurden von WBDG in der hauseigenen Probenaufbereitungsanlage im Quartzstone-Camp aufbereitet, wo die Proben getrocknet und zerkleinert wurden, bis 95 % durch ein 10-Mesh-Sieb fielen. Nach dem Zerkleinern wurden die Proben auf 500 Gramm gesiebt und pulverisiert, bis 80 % durch ein 150-Mesh-Sieb fielen, um eine endgültige 50-Gramm-Pulverprobe zu erhalten.

Vor 2013 wurden die Pulpen sicher entweder zu Loring Laboratories Ltd. in Georgetown, Guyana, oder zum Acme-Labor in Santiago, Chile, transportiert, um dort analysiert zu werden. Die Proben wurden mittels Feuerprobe mit einer Probenmenge von 50 Gramm und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Lagen die Ergebnisse über 1,0 g/t Au, wurde die Probe erneut mittels Feuerprobe mit gravimetrischer Auswertung analysiert.

Im Rahmen des Explorationsprogramms 2013 wurden das Acme-Labor in Abidjan (Elfenbeinküste) und das ALS-Labor in Lima (Peru) in Anspruch genommen. Acme untersuchte die Proben mittels der Bulk Leach-Methode zur Bestimmung des extrahierbaren Goldgehalts, wobei die Lösungsmittelrückstände mittels eines Standard-Feuerprobenverfahrens mit abschließender Atomabsorptionsspektroskopie bei einer Probenmenge von 50 Gramm analysiert wurden. ALS verwendete die Bulk Extended Leach-Cyanidmethode zur Goldbestimmung bei einer Probenmenge von 1 Kilogramm.

Seit 2015 führt Activation Laboratories Canada (Actlabs) mit einem Labor in Georgetown, Guyana, Analysen mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss und Leachwell-Verfahren bei Probenmengen von 500 Gramm durch. Im Jahr 2016 wurde Actlabs für die erneute Analyse von Ausschussproben mittels Leachwell mit Probenchargen von 500 Gramm eingesetzt. Die Bohrungen aus dem Jahr 2017 wurden bei Actlabs in Georgetown, Guyana, mittels Metallsieben und Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss analysiert.

Die Qualitätskontrollverfahren umfassten die systematische Einfügung von Leerproben, Doppelproben und Probenstandards in den Probenstrom. Darüber hinaus fügten die Labore ihre eigenen Qualitätskontrollproben ein.

Qualifizierte Person

Paul Weedon, Senior Vice President Exploration bei Fortuna Mining Corp., ist eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (Mitgliedsnummer 6001). Herr Weedon hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Weedon führte im Juni 2025 eine Besichtigung des Quartzstone-Projekts durch, bei der mineralisierte Abschnitte der Bohrkerne untersucht wurden; es wurden oberflächennahe Aufschlüsse der Mineralisierung besichtigt und Gespräche mit dem geologischen Personal über historische Probenahme- und Analysetechniken geführt, die den Bohrdaten zugrunde liegen. Zur weiteren Überprüfung der Daten wurden die Original-Analysezertifikate mit der Datenbank abgeglichen und unabhängige Kernprobenahmen durchgeführt, die das Vorhandensein von Gold in zufällig ausgewählten mineralisierten Abschnitten bestätigten. Es gab keine Einschränkungen hinsichtlich des Verifizierungsprozesses.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio an Explorationsprojekten in Argentinien, der Elfenbeinküste, Mexiko und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Stakeholdern. Wir fördern Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristigen gemeinsamen Mehrwert durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jorge A. Ganoza

Präsident, CEO und Direktor

Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube | Instagram | TikTok

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zur Fähigkeit von Fortuna, die Bedingungen für den Erwerb einer anfänglichen Beteiligung von 51 % sowie einer zusätzlichen Beteiligung von 19 % am Quartzstone-Projekt zu erfüllen; Aussagen zur Fähigkeit, die 4,5 % NSR zu erwerben; Aussagen über das vom Unternehmen vorgeschlagene erste Explorationsprogramm, einschließlich geplanter Bohrungen, Verbesserungen des Lagers und der Zugangswege sowie anderer Arbeiten; Aussagen über die Geschäftsstrategien, Pläne und Aussichten des Unternehmens; die Pläne des Unternehmens für seine Minen und Mineralgrundstücke; Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen und der Finanzmärkte; die Auswirkungen des Inflationsdrucks auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens; die zukünftigen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten; Erwartungen hinsichtlich der Metallgehaltsschätzungen und die Auswirkungen etwaiger Abweichungen von den tatsächlich erzielten Metallgehalten; angenommene und zukünftige Metallpreise; den Wert der Minen und Mineralgrundstücke des Unternehmens; sowie die zukünftige finanzielle oder operative Leistung des Unternehmens. Häufig, aber nicht immer, lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie geschätzt, potenziell, offen, zukünftig, angenommen, prognostiziert, vorgeschlagen, verwendet, detailliert, wurde, Gewinn, geplant, spiegelt wider, wird, erwartet, geschätzt, enthält, verbleibend, sein oder durch Aussagen, dass Ereignisse könnten oder sollten eintreten oder erreicht werden, sowie durch ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Varianten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Unsicherheiten und Faktoren zählen unter anderem operative Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralverarbeitung; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen von Mineralressourcen und Mineralreserven; Unsicherheiten hinsichtlich Kapital- und Betriebskosten, Produktionsplänen und wirtschaftlichen Erträgen; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralreserven zu ersetzen; Risiken im Zusammenhang mit der Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und der Projektentwicklung; Unsicherheiten hinsichtlich der Rückführung von Geldern infolge von Devisenkontrollen; Umweltangelegenheiten, einschließlich der Erlangung oder Erneuerung von Umweltgenehmigungen und potenzieller Haftungsansprüche; Unsicherheiten hinsichtlich der Natur- und Klimabedingungen; Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz (einschließlich Anforderungen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und anderer Dekarbonisierungsanforderungen sowie die Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung des Sammelgesetzes C-59 und der damit verbundenen Änderungen des Wettbewerbsgesetzes (Kanada); Risiken im Zusammenhang mit politischer Instabilität und Änderungen der Vorschriften, die die Geschäftstätigkeit des Unternehmens regeln; Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Ländern, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist oder tätig werden könnte; Risiken im Zusammenhang mit Krieg, Feindseligkeiten oder anderen Konflikten, wie beispielsweise den Konflikten zwischen der Ukraine und Russland, dem Iran und Israel sowie den USA und der Hamas, und deren möglichen Auswirkungen auf die globale Wirtschaftstätigkeit; Risiken im Zusammenhang mit der Beendigung der Bergbaukonzessionen des Unternehmens unter bestimmten Umständen; Aufbau und Pflege von Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften und Interessengruppen; Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der Kontrolle über die öffentliche Wahrnehmung infolge von Social-Media- en und anderen webbasierten Anwendungen; potenzieller Widerstand gegen die Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, eine angemessene Finanzierung für geplante Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Fragen des Eigentumsrechts; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit, die Eigentumsrechte an den Mineralgrundstücken des Unternehmens zu behalten oder zu erweitern; Risiken im Zusammenhang mit der Integration von durch das Unternehmen erworbenen Unternehmen und Vermögenswerten; Wertminderungen; Risiken im Zusammenhang mit Gesetzen zum Klimawandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Angemessenheit des Versicherungsschutzes; Risiken für die Betriebssicherheit und -sicherheit; laufende und potenzielle Rechtsverfahren; Unsicherheiten im Zusammenhang mit den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; Risiken im Zusammenhang mit einer globalen Pandemie, die sich auf das Geschäft, den Betrieb, die Finanzlage und den Aktienkurs des Unternehmens auswirken könnten; Wettbewerb; Schwankungen der Metallpreise; Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss von Rohstoff-Terminkontrakten und Optionsverträgen für die Produktion von Basismetallen; Schwankungen der Wechselkurse und Zinssätze; Steuerprüfungen und Nachveranlagungen; Risiken im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften; Unsicherheiten hinsichtlich der Aufbereitungsgebühren für Konzentrate und der Transportkosten; die Angemessenheit der vom Unternehmen für die Renaturierung von Flächen bereitgestellten Mittel; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von IT-Systemen, die Störungen, Beschädigungen, Ausfällen sowie Risiken bei der Implementierung und Integration unterliegen; Arbeitsbeziehungen; sowie jene Faktoren, die unter Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr erörtert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genauigkeit der aktuellen Mineralressourcen- und Mineralreserven-Schätzungen des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens im Einklang mit den öffentlichen Erklärungen und den erklärten Zielen des Unternehmens durchgeführt werden; dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen geben wird, die das Unternehmen, seine Liegenschaften oder seine Produktionsschätzungen beeinträchtigen (wobei die Genauigkeit der prognostizierten Erzgehalte, Abbauraten, Zeitpunkte der Gewinnung und Schätzungen der Gewinnungsraten vorausgesetzt wird und diese durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinflusst werden können); die Dauer und die Auswirkungen der globalen und lokalen Inflation; die Dauer und die Auswirkungen geopolitischer Unsicherheiten auf die Produktion, die Belegschaft, das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens; die erwarteten Trends bei Mineralienpreisen, Inflation und Wechselkursen; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen eingeholt werden; dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommen wird, die den Betrieb des Unternehmens beeinträchtigen, sowie sonstige hierin dargelegte Annahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Warnhinweis für US-Anleger bezüglich Schätzungen von Reserven und Ressourcen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Schätzungen von Reserven und Ressourcen wurden in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) und den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum für Mineralressourcen und Mineralreserven erstellt. NI 43-101 ist eine von den Canadian Securities Administrators entwickelte Vorschrift, die Standards für die öffentliche Offenlegung wissenschaftlicher und technischer Informationen zu Mineralprojekten durch kanadische Unternehmen festlegt. Alle in der technischen Offenlegung enthaltenen Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen wurden in Übereinstimmung mit NI 43-101 und den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum für Mineralressourcen und -reserven erstellt. Kanadische Standards, einschließlich NI 43-101, weichen erheblich von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission ab, und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu Mineralreserven und -ressourcen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden.

Anhang 1: Bohrlöcher und Untersuchungsergebnisse des historischen Programms bei Quartzstone

Bohrloch-ID Ostkoordinate Nordkoordinate Höhe EOH1,2 UTM Neigung Tiefe2 Von Tiefe2,3 Bohrung2,4 Au (g/t) Bohrlochtyp5 Gebiet

(PSAD56_21N) (PSAD56_21N) (m) Tiefe Azimut (m) Bis (m) Mächtigkeit (m)

(m)

1-1 248485,93 727799,3 97,15 160,6 132 -60 46,30 47,10 0,80 6,00 DD Südwest

1-1 72,30 77,80 5,50 0,81 DD Südwest

1-2 248.435,21 727842,85 112,02 160,8 132 -60 NSI DD Südwest

124-1 251490,52 731180,19 151,17 170 90 -60 NSI DD Soddam Nord

1-3 248.545,58 727747,63 101,86 160,6 132 -60 62,80 65,80 3,00 0,67 DD Südwest

162-1 251.706,09 734956,64 105,01 200 90 -60 NSI DD Zone 164

164-1 251677,76 735185,91 122,91 64 60 -60 NSI DD Zone 164

164-2 251853,97 735258,29 92,74 61,6 270 -60 NSI DD Zone 164

164-3 251909,89 735258,04 90,29 113 270 -60 NSI DD Zone 164

164-4 251.562,46 735.188,93 132,63 50 90 -60 20,50 21,50 1,00 7,84 DD Zone 164

164-5 251.540,36 735188,44 134,01 180 90 -60 42,00 50,60 8,60 0,92 DD Zone 164

164-5 80,60 81,60 1,00 6,50 DD Zone 164

164-5 134,00 134,70 0,70 5,28 DD Zone 164

164-5 156,60 166,60 10,00 1,67 DD Zone 164

164-5 einschließlich 163,50 164,20 0,70 10,44 DD Zone 164

164-6 251907,73 735088,1 98,01 210 270 -60 NSI DD Zone 164

168-1 250712,52 734737,25 190,14 150 0 -90 NSI DD Regional

168-2 251271,39 734.940,91 210,36 150 0 -90 NSI DD Regional

169-1 251.296,38 735.680,67 162,03 133,5 0 -90 NSI DD Hauptschacht

169-2 251225,56 735675,85 184,98 81,9 90 -60 NSI DD Hauptschacht

169-3 251477,76 735665,07 105,07 120 90 -60 NSI DD Hauptschacht

169-4 251319,08 735660,89 155,55 200 93 -60 NSI DD Hauptschacht

169-5 251310,67 735717,12 151,35 210 105 -60 131,60 134,60 3,00 0,62 DD Hauptgrube

172-1 251934,1 735934,22 101,05 100 270 -60 NSI DD Regional

172-2 251218,81 735.942,28 165,48 211,5 90 -60 NSI DD Hauptschacht

180-1 251603,27 736764,44 119,42 176,3 90 -60 66,90 74,00 7,10 0,87 DD Blue South

180-2 251453,3 736759,74 130,53 210 90 -60 NSI DD Blue South

180-3 251.719,28 736776,34 104,74 150,7 270 -60 NSI DD Blue South

184-1 251812,35 737168,4 101,78 227 90 -60 NSI DD Blue Pit

184-2 251892,61 737159,57 109,2 150 90 -60 0,00 6,50 6,50 3,87 DD Blue Pit

184-2 einschließlich 3,50 4,20 0,70 20,70 DD Blue Pit

184-3 251629,92 737171,91 106,07 182 90 -60 NSI DD Blue Pit

184-4 251704.07 737171,11 86,27 180,2 90 -60 NSI DD Blue Pit

184-6 251992.22 737168,7 90,42 110 270 -60 NSI DD Blue Pit

190-1 252090,47 737729,98 89,76 205 90 -60 NSI DD Mittelstufe

192-1 252345,49 737965,12 90,92 201 260 -60 NSI DD Mittelstufe

196-1 251798,66 738367,11 88,81 161 90 -60 NSI DD Eikle

196-2 251710,39 738367,34 112,11 209 90 -60 NSI DD Eikle

196-3 252144,73 738.368,56 103,71 239 270 -60 6,50 9,50 3,00 2,32 DD Eikle

196-3 117,00 122,50 5,50 0,83 DD Eikle

196-3 einschließlich 117,00 117,50 0,50 5,13 DD Eikle

196-4 252223,95 738.367,21 93,46 167 270 -60 NSI DD Eikle

196-5 252063,75 738.365,43 121,3 185 270 -60 3,00 4,00 1,00 8,20 DD Eikle

196-5 52,50 53,00 0,50 28,40 DD Eikle

196-5 127,50 128,00 0,50 6,63 DD Eikle

197-1 251.845,41 738474,78 87,23 95 90 -60 NSI DD Eikle

197-2 252077,65 738.430,53 104,85 130 260 -60 4,00 7,00 3,00 0,95 DD Eikle

197-3 252149,1 738435,35 102,82 245 260 -60 63,80 65,00 1,20 5,20 DD Eikle

197-3 207,50 208,80 1,30 6,10 DD Eikle

198-1 251844,59 738556,69 90,46 179 90 -60 NSI DD Eikle

198-10 251902.05 738553,15 106,2 40,1 90 -60 NSI DD Eikle

198-11 251894,77 738590,02 107,19 50,4 90 -60 NSI DD Eikle

198-2 251769,13 738548,84 98,61 200 90 -60 87,00 90,00 3,00 1,22 DD Eikle

198-2 103,00 106,00 3,00 10,63 DD Eikle

198-2 einschließlich 105,00 106,00 1,00 15,90 DD Eikle

198-2 117,00 121,00 4,00 4,09 DD Eikle

198-2 einschließlich 120,00 121,00 1,00 15,10 DD Eikle

198-3 251691,33 738540,79 84,34 221 90 -60 NSI DD Eikle

198-4 251622,14 738539,51 84,93 260 90 -60 NSI DD Eikle

198-5 252131,79 738548,22 98,14 200 270 -60 NSI DD Eikle

198-6 252049,57 738551,3 89,1 179 270 -60 NSI DD Eikle

198-7 251535,84 738548,09 98,1 130 90 -60 NSI DD Eikle

198-8 251449,61 738.555,44 109,37 190 90 -60 NSI DD Eikle

198-9 251893,31 738507,63 105,66 45,1 90 -60 NSI DD Eikle

199-1 251874,94 738644,74 118,26 89 90 -60 NSI DD Eikle

199-2 251907,45 738644,86 119,08 145 90 -60 NSI DD Eikle

200-1 251.865,58 738771,43 91,14 152 90 -60 59,00 64,25 5,25 0,76 DD Eikle

200-2 251784,8 738765,72 96,85 167 90 -60 145,60 146,10 0,50 9,77 DD Eikle

200-3 251.650,63 738763,53 121,69 248 90 -60 235,00 236,50 1,50 8,54 DD Eikle

200-4 252010,14 738771,06 99,79 148 270 -60 NSI DD Eikle

2-1 248.662,96 727.975,56 127,22 160,6 132 -60 NSI DD Südwesten

2-2 248.614,65 728019,66 116,62 160 132 -60 NSI DD Südwest

2-3 248.705,71 727933,71 127,36 160,6 132 -60 14,40 19,20 4,80 1,12 DD Südwest

3-1 248816,6 728167,78 119,29 160,6 132 -60 31,10 35,30 4,20 0,66 DD Südwest

3-2 248.764,59 728216,67 108,95 160,6 132 -60 NSI DD Südwest

3-3 248.871,28 728.116,78 130,09 160 132 -60 NSI DD Südwest

54-1 251419,14 724166,05 118,43 199 90 -60 NSI DD Barrakad

64-1 251324,23 725170,27 108,58 166 90 -60 NSI DD Barrakad

64-2 251240,42 725164,29 109,63 226 90 -60 NSI DD Barrakad

70-1 251258,07 725762,86 124,54 100 90 -60 NSI DD Barrakad

70-2 251164,28 725765,92 123,17 150 90 -60 NSI DD Barrakad

BC-1-1 252388,87 723711,5 90,26 150 225 -60 NSI DD Barrakad

BC-1-2 252336,79 723658,51 90,15 151 225 -60 NSI DD Barrakad

BC-1-2A 252342.22 723660,43 89,37 48 225 -60 NSI DD Barrakad

BC-2-1 252367,54 724109,2 109,97 114,55 225 -60 NSI DD Barrakad

BC-2-2 252328,84 724071,7 113,51 185 225 -60 NSI DD Barrakad

BC-2-3 252271,96 724013,81 107,12 165 225 -60 NSI DD Barrakad

BC-2-4 252214,43 723956,57 92,55 225 225 -60 210,50 211,00 0,50 14,50 DD Barrakad

BC-2-5 252135,46 723877,81 95,11 150 225 -60 NSI DD Barrakad

BC-2-6 252130,65 723871,62 95,3 120 45 -60 NSI DD Barrakad

DQS-001 251840,99 737172,83 106,59 65 118 -60 51,90 56,40 4,50 0,67 DD Blue Pit

DQS-002 251864,9 737206,01 96,13 50 118 -60 NSI DD Blue Pit

DQS-003 251796,36 737196,94 103,02 110 118 -60 88,80 89,80 1,00 8,87 DD Blue Pit

DQS-004 251820,38 737140,42 97,55 65 118 -60 NSI DD Blue Pit

DQS-005 251845.12 737127,8 98,71 35 118 -60 NSI DD Blue Pit

DQS-006 251889,53 737193,31 99,06 39 118 -60 12,00 15,00 3,00 0,78 DD Blue Pit

DQS-007 251886,57 738525,13 100,62 50 90 -60 32,10 40,10 8,00 1,68 DD Eikle

DQS-007 einschließlich 38,30 39,00 0,70 9,54 DD Eikle

DQS-008 251885,22 738486,99 103,64 40,5 90 -60 NSI DD Eikle

DQS-009 251877,72 738567,19 99,25 59,2 90 -60 35,80 46,50 10,70 1,16 DD Eikle

DQS-009 einschließlich 37,50 38,20 0,70 7,90 DD Eikle

DQS-010 251842,69 738525,5 87,89 80,6 90 -60 27,70 33,50 5,80 2,00 DD Eikle

DQS-010 einschließlich 31,20 31,90 0,70 7,85 DD Eikle

DQS-010 40,40 41,00 0,60 12,73 DD Eikle

DQS-011 251837,3 738567,63 92,34 89 90 -60 NSI DD Eikle

DQS-012 251878,57 738615,14 112,99 76,6 90 -60 53,70 59,60 5,90 3,69 DD Eikle

DQS-012 einschließlich 53,70 54,60 0,90 10,30 DD Eikle

DQS-013 251832,72 738615,03 113,14 108 90 -60 71,50 79,50 8,00 3,59 DD Eikle

DQS-013 einschließlich 72,50 73,50 1,00 14,60 DD Eikle

DQS-014 251743,78 738590,05 90,41 151,6 90 -60 128,40 129,40 1,00 13,50 DD Eikle

DQS-015 251686,8 738638,67 109,15 200 90 -60 157,90 161,20 3,30 7,12 DD Eikle

DQS-015 einschließlich 158,90 159,60 0,70 25,90 DD Eikle

DQS-016 251664,7 736778,03 112,4 45 90 -60 23,00 28,60 5,60 27,78 DD Blue South

DQS-016 einschließlich 25,60 26,70 1,10 41,10 DD Blue South

DQS-016 und 26,70 27,70 1,00 89,90 DD Blue South

DQS-017 251672,4 736816,93 106,15 45 90 -60 23,40 24,10 0,70 7,55 DD Blue South

DQS-018 251667,79 736740,62 120,67 36 90 -60 15,60 26,10 10,50 1,07 DD Blue South

DQS-019 251572,96 736957,17 103,54 115,6 90 -60 NSI DD Blue South

DQS-020 251896,18 737368,37 99,4 36 90 -60 NSI DD Blue South

DQS-021 251327,36 735783,21 121,78 150 108 -60 91,60 94,60 3,00 12,48 DD Hauptgrube

DQS-021 einschließlich 91,60 92,60 1,00 29,56 DD Hauptgrube

DQS-022 251.479,42 736333,26 147,23 55 90 -60 33,50 40,50 7,00 0,87 DD Zone 176-3

DQS-023 251484,73 736371,3 151,86 90 90 -60 19,40 26,10 6,70 0,75 DD Zone 176-3

DQS-024 251481.03 736411,19 167,21 60 90 -60 NSI DD Zone 176-3

DQS-025 251413,82 736329,07 157,34 100 90 -60 NSI DD Zone 176-3

DQS-026 251410,8 736368,09 164,54 115,6 90 -60 91,10 94,20 3,10 1,33 DD Zone 176-3

DQS-027 251475,45 736449,2 176,6 60 90 -60 NSI DD Zone 176-3

DQS-028 251469,45 736288,22 150,95 61,4 90 -60 NSI DD Zone 176-3

DQS-029 251411.16 736412,63 173,7 112,5 90 -60 99,80 103,90 4,10 0,50 DD Zone 176-3

DQS-030 251685,67 736329,09 105,26 54 90 -60 NSI DD Zone 176-3

DQS-031 251659,84 735205,27 117,94 120 90 -60 NSI DD Zone 164

DQS-032 251543,3 735212,55 124,72 61,5 90 -60 37,00 40,20 3,20 1,81 DD Zone 164

DQS-033 251514,18 735252,2 131,73 97,6 90 -60 87,60 90,60 3,00 1,14 DD Zone 164

DQS-034 251550,23 735145,14 144,01 65,2 90 -60 40,50 47,30 6,80 1,55 DD Zone 164

DQS-035 251558,94 735108,26 151,17 57 90 -60 NSI DD Zone 164

DQS-036 251558,38 735070,33 149,96 60 90 -60 38,00 40,00 2,00 9,46 DD Zone 164

DQS-037 251546,7 735025,63 145,68 60 90 -60 NSI DD Zone 164

DQS-038 251589,5 734064,43 207,52 75 90 -60 NSI DD Zone 153

DQS-039 251587,67 734099,08 203,33 60 90 -60 NSI DD Zone 153

DQS-040 251598.1 734022,55 208,51 60 90 -60 NSI DD Zone 153

DQS-041 251601.2 734186.12 186,63 60 90 -60 NSI DD Zone 153

DQS-042 251618,73 733939,69 201,38 56,2 90 -60 NSI DD Zone 153

DQS-043 251603,74 733976,64 205,08 66 90 -60 42,70 55,40 12,70 4,31 DD Zone 153

DQS-043 einschließlich 44,60 46,20 1,60 15,58 DD Zone 153

DQS-043 und 54,10 55,40 1,30 12,45 DD Zone 153

DQS-044 251608,46 733891,62 197,83 65 90 -60 NSI DD Zone 153

DQS-045 251623,28 736823,07 107,56 70,6 90 -60 47,40 55,90 8,50 3,15 DD Blue South

DQS-045 einschließlich 53,00 54,00 1,00 11,49 DD Blue South

DQS-046 251601,25 736784,64 112,77 85 90 -60 NSI DD Blue South

DQS-047 251593.07 736739,11 125,46 90,4 90 -60 74,60 78,20 3,60 7,88 DD Blue South

DQS-047 einschließlich 75,60 77,60 2,00 13,38 DD Blue South

DQS-048 251666,6 736656,91 142,57 56 90 -60 NSI DD Blue South

DQS-049 251660,13 736697,68 132,21 55 90 -60 27,60 28,60 1,00 5,17 DD Blue South

DQS-049 34,30 38,30 4,00 1,99 DD Blue South

DQS-050 251650,55 736620,72 154,4 75 90 -60 NSI DD Blue South

DQS-051 251659,9 736582,35 154,21 60,1 90 -60 NSI DD Blue South

DQS-052 251609.1 736861,71 96,69 80 90 -60 51,60 55,60 4,00 12,65 DD Blue South

DQS-053 251532,13 736961,69 110,38 106,6 90 -60 NSI DD Blue South

DQS-054 251614,74 736894,97 91,74 75 90 -60 49,70 58,40 8,70 4,84 DD Blue South

DQS-054 einschließlich 49,70 51,50 1,80 9,94 DD Blue South

DQS-054 und 52,90 53,70 0,80 13,05 DD Blue South

DQS-055 251625,84 736999,57 102,82 75 90 -60 NSI DD Blue South

DQS-056 251649,31 736896,44 97,81 50 90 -60 NSI DD Blue South

DQS-057 251339,48 735818,75 118,14 140 100 -60 92,20 105,40 13,20 15,93 DD Hauptgrube

DQS-057 einschließlich 94,90 95,90 1,00 74,72 DD Hauptgrube

DQS-057 und 95,9 96,9 1,00 81,96 DD Hauptgrube

DQS-057 110,10 116,40 6,30 0,77 DD Hauptschacht

DQS-058 251359,25 735865,4 125,67 132 90 -60 101,80 113,70 11,90 0,45 DD Hauptgrube

DQS-059 251477,73 735208,09 158,23 110 90 -60 94,10 97,30 3,20 0,64 DD Zone 164

DQS-060 251480,73 735150,39 169,93 129 90 -60 NSI DD Zone 164

DQS-061 251489,83 735109,5 177,54 130,6 90 -60 87,80 92,20 4,40 1,15 DD Zone 164

DQS-062 251792,3 734956,42 96,15 70,6 270 -60 NSI DD Main South

DQS-063 251771,43 734876,66 112,15 79,6 270 -60 NSI DD Main South

DQS-064 251645,32 730918,31 119,19 76,6 270 -60 2,80 6,50 3,70 4,31 DD Soddam Nord

DQS-064 einschließlich 4,80 5,70 0,90 8,28 DD Soddam Nord

DQS-065 251579,09 731180,07 125,77 80 280 -60 NSI DD Soddam Nord

DQS-066 251623,71 735486,72 114,93 74 0 -60 NSI DD Camp

DQS-067 251330,18 735816,26 118,6 235,5 0 -90 135,60 139,30 3,70 0,63 DD Hauptschacht

DQS-068 251321,63 735783,25 121,89 149 0 -80 NSI DD Hauptgrube

DQS-069 251608,8 736871,17 96,35 105,5 0 -90 77,10 77,80 0,70 6,36 DD Blue South

DQS-070 251583,2 736739,3 125,59 128 0 -90 105,00 110,00 5,00 11,13 DD Blue South

DQS-070 einschließlich 105,00 107,00 2,00 19,33 DD Blue South

DQS-070 und 108,00 109,00 1,00 16,63 DD Blue South

DQS-071 251.599,37 736819,93 104,84 104 0 -90 89,20 95,90 6,70 10,82 DD Blue South

DQS-071 einschließlich 94,20 95,00 0,80 37,84 DD Blue South

DQS-072 251687,04 738648,97 109,69 323 0 -90 269,00 275,00 6,00 0,97 DD Eikle

DQS-073 251650,07 738773,92 122,63 400 0 -90 NSI DD Eikle

DQS-074 251885,34 737730,36 84,19 62 90 -60 NSI DD Mangobaum

DQS-075 251519,36 736824,08 103,64 179,6 0 -90 NSI DD Blue South

DQS-076 251518,32 736829,81 103,7 242 270 -70 NSI DD Blue South

DQS-077 251352.1 735869,66 125,72 167,3 0 -90 142,20 146,30 4,10 4,72 DD Hauptschacht

DQS-077 einschließlich 145,30 146,30 1,00 16,30 DD Hauptgrube

DQS-078 251362,02 735916,5 135,86 173 100 -60 NSI DD Hauptgrube

DQS-079 251360,75 735916,71 135,8 242 0 -90 NSI DD Hauptgrube

DQS-080 251313,29 735864,27 121,07 164 100 -60 142,50 146,50 4,00 1,76 DD Hauptgrube

DQS-081 251.366,29 735782,52 110,45 90 100 -60 66,80 72,80 6,00 1,15 DD Hauptgrube

DQS-081 77,50 80,60 3,10 4,52 DD Hauptgrube

DQS-081 einschließlich 78,30 79,00 0,70 15,95 DD Hauptgrube

DQS-083 251222,6 735785 161,3 260 90 -75 NSI DD Hauptgrube

DQS-084 251392,32 735814,29 108,15 89 90 -60 67,40 75,10 7,70 9,04 DD Hauptgrube

DQS-084 einschließlich 70.20 71,20 1,00 46,44 DD Hauptgrube

DQS-085 251426,89 735637,84 106,31 60 0 -60 NSI

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