Total Metals schließt in seinem Projekt Electrolode mit kritischen Mineralien ein Explorationsbohrprogramm mit 25 Bohrlöchern über 8.408 Meter ab

6. Mai 2026, Toronto, ON / IRW-Press / Total Metals Corp. (Total Metals oder das Unternehmen) (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FWB: O4N) freut sich, bekannt zu geben, dass es das Bohrprogramm mit 25 Bohrlöchern über 8.408 Meter in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Electrolode mit kritischen Mineralien (das Projekt) abgeschlossen hat.

Einzelheiten zum Programm

Dieses Bohrprogramm ist der Höhepunkt eines Programms zur Zielidentifizierung, Feldvalidierung und Priorisierung, das über ein Jahr durchgeführt wurde. Dieses begann mit einer magnetischen Drohnenuntersuchung aus der Luft sowie der Anwendung modernster Algorithmen zur Auswertung der luftgestützten VTEM-Daten. Diese Ergebnisse wurden durch die Erstellung von 3D-Maxwell-Platten zur Analyse der Tiefe und der Ausmaße der identifizierten VTEM-Konduktoren weiterverarbeitet. Darauf folgte die nächste Phase mit geologischer Kartierung und bodengeochemischen Untersuchungen vor Ort. Historische Bohrprotokolle wurden neu ausgewertet, und an ausgewählten historischen Bohrkernen, die im Konzessionsgebiet katalogisiert und gelagert worden waren, wurden neue Probenahmen und Analysen durchgeführt. Diese Maßnahmen führten zur Identifizierung mehrerer neuer Ziele sowie zu einer Neubewertung der 12 zuvor entdeckten historischen Ziele für kritische Metalle. All diese Ergebnisse wurden zu einem stimmigen lithostrukturellen Modell zusammengefasst, auf dessen Grundlage 3D-Ziele erstellt wurden. Diese wurden anschließend bewertet und derart nach Priorität geordnet, dass die besten 10 % für Probebohrungen ausgewählt wurden.

Dieser systematische Ansatz ist eine bewährte Methode für die Exploration von VMS-Lagerstätten unter Deckschichten in den archäischen Grünsteingürteln im Nordwesten von Ontario.

Man kann die besten geophysikalischen Modelle der Welt haben, aber letztendlich muss man die Bohrer ansetzen, um nachzuweisen, was sich im Boden befindet, sagte Michael Dehn, Executive Chairman von Total Metals Corp. Unmittelbar westlich von uns hat Great Bear gezeigt, welch enormes Bohrvolumen – über 400 Bohrlöcher und 200.000 Meter – erforderlich ist, um eine Lagerstätte von generationenübergreifender Bedeutung vollständig abzugrenzen. Unser Programm über 8.000 Meter mit 25 Bohrlöchern in Electrolode ist ein äußerst gezieltes, offensives First-Pass-Programm, das uns bereits die strukturelle Roadmap liefert, die wir benötigen. Wir sind von der Umsetzung dieses Programms begeistert. Und dies ist erst der Anfang der Electrolode-Geschichte und deutet auf ein weitaus größeres, äußerst vielversprechendes mineralisiertes System hin, das wir mit weiteren Bohrungen weiterverfolgen wollen.

Der Bohrkern wird derzeit im Labor aufbereitet; wir gehen davon aus, dass wir die mit Spannung erwarteten Untersuchungsergebnisse in den kommenden Wochen bekannt geben können, erklärte Tyler Thorburn, President und CEO von Total Metals Corp.

Die erfolgreiche Durchführung unseres Bohrprogramms in Electrolode ist ein direkter Beweis für die herausragende Kompetenz unserer Berater, die Belastbarkeit unseres Bohrteams und die Präzision unseres Teams bei der Bohrzielplanung und 3D-Modellierung, erklärte Rob Penczak, Vice President of Exploration von Total Metals Corp. Als wir diese Kampagne Ende Januar mit unserem ursprünglichen Winterprogramm über 5.500 Meter starteten und sie dann im Februar durch die Mobilisierung eines zweiten Bohrgeräts offensiv ausweiteten, um die Erkundung unserer hochprioritären EM-Konduktoren zu beschleunigen, war uns bewusst, dass wir damit hohe logistische Anforderungen an unser Feldpersonal stellen würden. Wir möchten allen Beteiligten vor Ort unseren aufrichtigen Dank aussprechen. Sie haben dieses Programm reibungslos umgesetzt, obwohl sie mit extrem langen Wasserleitungen arbeiten mussten, sehr lange und komplexe Verlagerungen der Bohrgeräte auf dem gesamten Konzessionsgebiet koordinieren und täglich lange Fahrzeiten zu und von den Bohrstandorten in Kauf nehmen mussten. Ihre harte Arbeit im Feld wie auch die präzisen Prognosen unserer Modellierungsgruppe machen ein ambitioniertes Explorationsprogramm wie dieses zu einem Erfolg.

Tabelle 1. Liste der im jüngsten Programm abgeschlossenen Bohrlöcher, gruppiert nach Zielgebieten

Loch-Nummer UTM Easting UTM Northing Höhe (m ü. d. M)Endtiefe (m) Azimut (Grad) Neigung (Grad) Ziel

EL-26-002 512588 5649252 402,5 405,00 135,00 -70 Arrow/Garnet

EL-26-003 512588 5649253 402,6 12,00 134,00 -64 Arrow/Garnet

EL-26-003A 512589 5649252 402,6 387,00 134,00 -64 Arrow/Garnet

EL-26-004 512531 5649226 402,1 411,00 133,00 -66 Arrow/Garnet

EL-26-005 512828 5649207 401,0 120,00 139,00 -50 Arrow/Garnet

EL-26-006 512426 5649233 401,8 456,00 138,00 -65 Arrow/Garnet

EL-26-007 512827 5649206 401,0 267,00 185,00 -64 Arrow/Garnet

EL-26-008A 512896 5649292 401,0 165,00 131,00 -53 Arrow/Garnet

EL-26-009 512896 5649293 401,1 138,00 131,00 -62 Arrow/Garnet

EL-26-010 513087 5649415 400,8 132,00 140,00 -45 Arrow/Garnet

EL-26-013 508096 5645799 390,9 516,00 154,00 -62 Hornet Zone

EL-26-016 508157 5645850 392,5 513,44 152,00 -59 Hornet Zone

EL-26-019 508212 5645866 390,3 528,00 158,00 -65 Hornet Zone

EL-26-023 508308 5645873 390,3 129,00 153,00 -67 Hornet Zone

EL-26-024 508309 5645874 390,6 458,00 139,00 -66 Hornet Zone

EL-26-001 513131 5649164 401,0 489,00 95,00 -50 Neues Ziel

EL-26-011 507499 5645662 390,2 345,00 149,00 -45 Neues Ziel

EL-26-012 507100 5645462 391,5 345,00 153,00 -45 Neues Ziel

EL-26-014 507302 5645601 387,8 450,00 195,00 -45 Neues Ziel

EL-26-015 507109 5645018 383,7 336,00 145,00 -45 Neues Ziel

EL-26-017 508207 5646570 403,2 303,00 295,00 -45 Neues Ziel

EL-26-018 510459 5647966 402,1 390,00 155,00 -63 Neues Ziel

EL-26-020 510747 5648113 400,3 318,00 135,00 -45 Neues Ziel

EL-26-021 510834 5647965 396,4 201,00 135,00 -45 Neues Ziel

EL-26-022 510949 5648280 404,3 354,00 131,00 -45 Neues Ziel

EL-26-025 511606 5648579 401,2 240,00 142,00 -50 Neues Ziel

Abbildung 1. Luftaufnahme des Konzessionsgebiets Electrolode, in der die Lage der Bohrlöcher des Winterprogramms 2026 im Verhältnis zur Fläche der Zone Arrow und der historischen Bohrungen früherer Betreiber dargestellt ist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84095/TotalMetals_060526_DEPRcom.001.jpeg

Berichtigung der Pressemitteilung vom 16. April 2026

Das Unternehmen möchte die in seiner Pressemitteilung vom 16. April 2026 angegebene Maßeinheit für den Cu-Gehalt (g/t) korrigieren. Die korrekte Maßeinheit ist (%). Die folgende Tabelle ist korrekt:

** Tonnen Zn-Gehalt Cu-Gehalt Au-Gehalt Ag-Gehalt

Pick Lake (Mio. t) (%) (%) (g/t) (g/t)

Angedeutet 1,78 19,2 0,9 0,3 36,1

Vermutet 0,27 16,4 1,0 0,3 38,0

**Die historischen Mineralressourcenschätzungen der Lagerstätte Pick Lake wurden von dem unabhängigen Ressourcenberater MASSA Geoservices erstellt. Die Mineralressourcen wurden mit Stichtag 15. Oktober 2020 unter Verwendung eines unteren Cut-off-Gehalts von 3 % Zn geschätzt und gemeldet und sind in der vorstehenden Erklärung und Tabelle zusammengefasst.

Qualifizierter Sachverständiger

Robert Penczak, M.Sc., P.Geo (Ontario), Vice President of Exploration des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung verwendeten wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Total Metals Corp.

Total Metals Corp. konzentriert sich auf sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Electrolode, das sich über 3.300 zusammenhängende Hektar im Nordwesten von Ontario erstreckt. Das Projekt Electrolode zielt auf vielversprechende Ressourcen an kritischen Mineralien und Gold in drei günstigen geologischen Trends ab, die sich in der Nähe bedeutender Minen im Goldcamp Red Lake befinden und strategisch günstig zwischen dem Projekt Great Bear von Kinross Gold und dem Projekt Springpole von First Mining Gold liegen. Das Projekt Electrolode verfügt über alle erforderlichen Genehmigungen für Explorationsbohrungen und beherbergt 10 historische mineralisierte Zonen mit erheblichem Erweiterungspotenzial sowie neue, noch nicht erkundete Ziele, die für weitere Explorationen bereit sind. Total Metals besitzt außerdem 100 % der Eigentumsanteile am Projekt High Lake und West Hawk Lake, das sich über zwei Goldkonzessionsgebiete mit 958 Hektar Grundfläche entlang des Trans-Canada Highway an der Grenze zwischen Manitoba und Ontario erstreckt. Die Zone Purex auf dem Konzessionsgebiet High Lake verfügt über ein bedeutendes Explorationspotenzial und wird das Hauptziel für die ersten Explorationsarbeiten und mögliche zukünftige Bergbauaktivitäten sein. Das Konzessionsgebiet West Hawk Lake besteht aus einer einzigen Mineralpacht und befindet sich im Südosten von Manitoba.

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Vorsichtshinweise

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Tyler Thorburn

President und Chief Executive Officer

info@totalmetalscorp.com

(416) 873-7662

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtet. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die nicht garantiert werden können und bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Den Lesern wird empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Risiken und Ungewissheiten zu verlassen und sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

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