Total Metals beginnt in seinem Projekt Electrolode für kritische Mineralien in Red Lake, Ontario, mit den Explorationsbohrungen

29. Januar 2026, Toronto, ON / IRW-Press / Total Metals Corp. (Total Metals oder das Unternehmen) (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FWB: O4N) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in seinem Explorationsprojekt Electrolode für kritische Mineralien, das sich in Red Lake (Ontario) befindet, Explorations-Diamantbohrungen aufgenommen hat. Das Projekt beherbergt zahlreiche vulkanogene Massivsulfid-(VMS)-Systeme mit Zn-Cu-Ag-Au-Mineralisierung, die von früheren Betreibern exploriert wurden.

Mit dem Bohrprogramm, das ein Mindestbohrvolumen von 5.500 Metern haben wird, werden mehrere Zwecke verfolgt: die Bestätigung und Erweiterung historischer Ergebnisse, die Untersuchung mehrerer elektromagnetischer (EM) Leitstrukturen, die mengenmäßige Erfassung von Schwankungen bei den Metallverhältnissen zur Auffindung höherwertiger Kupfer-Gold-Mineralisierungen, die Erkundung von interpretierten Querstrukturen im Hinblick auf ihr Goldmineralisierungspotenzial sowie die Beurteilung, ob andere kritische Elemente wie Gallium, Germanium und Indium möglicherweise zusätzliche wertschöpfende Nebenprodukte darstellen.

Der erste Teil des Programms hat die Zone Arrow zum Ziel. Innerhalb der bestehenden Zone werden einige zusätzliche Bohrungen niedergebracht und die Kontinuität mit der benachbarten Zone Garnet wird ebenfalls untersucht. Im Rahmen des Programms wird auch die Erkundung einer Reihe von nicht durchgehend vorhandenen EM-Leitstrukturen entlang eines sechs Kilometer langen Trends fortgesetzt. Zur Bewertung der Zielzonen und zur Unterstützung der Bohrlochplanung werden Maxwell-Plattenmodelle von diesen Leitstrukturen erstellt. Die nächste Zielzone befindet sich im südwestlichen Teil des Konzessionsgebiets, wo sich aus der jüngsten 3D-Inversionsmodellierung einer drohnengestützten Magnetfeldmessung, die diesen Bereich der Konzession abdeckt, ein komplexes Faltenmuster ergibt. Diese Zone stand im Mittelpunkt der historischen Explorationsaktivitäten von Noranda, wo eine historische Ressource mit höherem Kupfergehalt dokumentiert wurde.

Das Unternehmen betrachtet diese Ressource als rein historisch, hält es jedoch für bezeichnend, dass in diesem Gebiet möglicherweise eine höhergradige Kupfermineralisierung vorhanden ist. Ein komplexes Faltenmuster in Verbindung mit zahlreichen EM-Leitstrukturen deutet darauf hin, dass sowohl die Schichtung als auch die Mineralisierungshorizonte eine Faltung aufweisen, was möglicherweise Explorationschancen in strukturell veränderten Bereichen wie Faltenscharniere und gescherten Faltenflanken eröffnet. Die Maxwell-Platten werden zusammen mit der 3D-Inversion bei der Planung und genaueren Zielfindung eingesetzt. In der Zone D dieses Gebiets wurden hohe Goldgehalte dokumentiert, es ist jedoch nicht bekannt, ob es sich hierbei um ein überlagertes Goldvorkommen oder um einen Bestandteil des VMS-Systems handelt. Ein Teil des Programms wird darin bestehen, eine markante, über das gesamte Konzessionsgebiet verlaufende Querstruktur im Hinblick auf eine Goldmineralisierung zu untersuchen; dort wurden anhand eines Bodentestrasters Goldgehalte oberhalb der Nachweisgrenze ermittelt. Die Ergebnisse des Bohrprogramms werden in den Prozess der Prioritätenreihung der Bohrziele einfließen, um gegebenenfalls zukünftige Explorationsprogramme mit Schwerpunkt auf einer Ressourcenerweiterung zu entwickeln.

Beauftragung von i2i Marketing Group LLC

Total Metals Corp. (das Unternehmen) hat mit i2i Marketing Group LLC (i2i) eine erste einmonatige Mediendienstleistungsvereinbarung (die i2i-Vereinbarung) unterzeichnet. Gemäß den Bedingungen der i2i-Vereinbarung wird i2i das Unternehmen mit Marketingdienstleistungen unterstützen. Diese beinhalten Social-Media-Management, Erstellung von Inhalten, Vertrieb, digitales Marketing, digitale Werbung sowie andere Marketingdienstleistungen, die zwischen dem Unternehmen und i2i vereinbart wurden (zusammen die i2i-Dienstleistungen). Die Verbreitung der i2i-Dienstleistungen erfolgt per E-Mail und über beliebte Anlegerplattformen. Das Unternehmen bezahlt i2i für die Erbringung der i2i-Dienstleistungen ein Gesamthonorar in Höhe von 250.000 USD. Der Vertrag kann vom Unternehmen auf monatlicher Basis für ein Monatshonorar in Höhe von jeweils 250.000 USD verlängert werden. Diese Vereinbarung bedarf der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange.

Kailyn White und Joseph Grubb werden die i2i-Dienstleistungen im Namen von i2i für das Unternehmen erbringen. Sie sind per E-Mail unter contact@i2illc.com erreichbar. Die Firmenadresse von i2i lautet: 1107 Key Plaza, Suite 222, Key West, Florida 33040. Das Unternehmen wird i2i die erbrachten Leistungen nicht in Form von Wertpapieren vergüten. Sowohl i2i als auch seine Geschäftsführer stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Sie sind weder direkt noch indirekt am Unternehmen bzw. an dessen Wertpapieren beteiligt und auch nicht zum Erwerb einer solchen Beteiligung berechtigt.

I2i Marketing Group LLC ist eine Marketingfirma, die auf Direktmarketing-, Erlebnis- und Anlegerkommunikationskampagnen spezialisiert ist und vor allem börsennotierte Junior-Bergbauunternehmen, die im Bereich der Exploration und Erschließung tätig sind, unterstützt.

Des Weiteren möchte das Unternehmen bekannt geben, dass es seinen Direktoren, leitenden Angestellten und Beratern 1.162.000 Restricted Share Units (die RSUs) gewährt hat. Die RSUs werden 12 Monate nach dem Zuteilungsdatum unverfallbar. Die Gewährung der RSUs erfolgt nach den Bestimmungen des vom Unternehmen eingeführten Omnibus Equity Incentive Plan. Es gelten die Richtlinien der TSX Venture Exchange.

Über Total Metals Corp.

Total Metals Corp. konzentriert sich auf sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Electrolode, das sich über 3.300 zusammenhängende Hektar im Nordwesten von Ontario erstreckt. Das Projekt Electrolode zielt auf vielversprechende Ressourcen an kritischen Mineralien und Gold in drei günstigen geologischen Trends ab, die sich in der Nähe bedeutender Minen im Goldcamp Red Lake befinden und strategisch günstig zwischen dem Projekt Great Bear von Kinross Gold und dem Projekt Springpole von First Mining Gold liegen. Das Projekt Electrolode verfügt über alle erforderlichen Genehmigungen für Explorationsbohrungen und beherbergt 10 historische mineralisierte Zonen mit erheblichem Erweiterungspotenzial sowie neue, noch nicht erkundete Ziele, die für weitere Explorationen bereit sind. Total Metals besitzt außerdem 100 % der Eigentumsanteile am Projekt High Lake und West Hawk Lake, das sich über zwei Goldkonzessionsgebiete mit 958 Hektar Grundfläche entlang des Trans-Canada Highway an der Grenze zwischen Manitoba und Ontario erstreckt. Die Zone Purex auf dem Konzessionsgebiet High Lake verfügt über ein bedeutendes Explorationspotenzial und wird das Hauptziel für die ersten Explorationsarbeiten und mögliche zukünftige Bergbauaktivitäten sein. Das Konzessionsgebiet West Hawk Lake besteht aus einer einzigen Mineralpacht und befindet sich im Südosten von Manitoba.

www.totalmetalscorp.com

Vorsichtshinweise

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit dieser Pressemitteilung.

Tyler Thorburn

President und Chief Executive Officer

info@totalmetalscorp.com

(416) 873-7662

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtet. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die nicht garantiert werden können und bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Den Lesern wird empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Risiken und Ungewissheiten zu verlassen und sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze oder die TSX-V vorgeschrieben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Total Metals Corp.

Tyler Thorburn

20 Bay Street, 11th Floor

M5J 2N8 Toronto, ON ,

Kanada

email : info@totalmetalscorp.com

Pressekontakt:

Total Metals Corp.

Tyler Thorburn

20 Bay Street, 11th Floor

M5J 2N8 Toronto, ON ,

email : info@totalmetalscorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Unfallgutachten aus professioneller Hand Ihre Spezialisten für Oldtimerbewertung in Rösrath, Waldbröl und Overath