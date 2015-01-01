  • Unfallgutachten aus professioneller Hand

    Nach einem Unfall richtig abgesichert: Die Dipl.-Ing. Winfried Lütz GmbH erstellt unabhängige, professionelle Unfallgutachten – für eine vollständige Schadenaufnahme und eine faire Regulierung durch d

    Ein Verkehrsunfall kommt oft unerwartet und kann hohe Kosten verursachen. Gerade bei einem unverschuldeten Schaden ist ein unabhängiger Kfz-Sachverständiger entscheidend, um alle Schäden vollständig zu erfassen und eine faire Regulierung zu ermöglichen.

    Unabhängige Unfallgutachten mit Erfahrung

    Das Kfz-Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Winfried Lütz GmbH steht seit vielen Jahren für fachlich fundierte und zuverlässige Unfallgutachten. Erfahrene Diplom-Ingenieure und Kfz-Meister erstellen Gutachten, die als sichere Grundlage für die Schadenabwicklung dienen.

    Immer in Ihrer Nähe

    Mit Standorten in Overath, Waldbröl und Rösrath gehört das Sachverständigenbüro zu den größten seiner Art in Deutschland und ist für Kundinnen und Kunden jederzeit gut erreichbar.

    Kaufberatung mit Blick fürs Detail

    Neben Unfallgutachten bietet das Büro eine professionelle Kaufberatung für Gebrauchtfahrzeuge. Fahrzeuge werden sorgfältig auf verdeckte Mängel oder Vorschäden geprüft, um spätere Überraschungen zu vermeiden.

    Kompetenz für Oldtimer-Besitzer

    Auch Oldtimer-Liebhaber profitieren von der Expertise: Eine fundierte Oldtimerbewertung schafft Klarheit über den tatsächlichen Fahrzeugwert und dient als Grundlage für Versicherung, Verkauf oder Werterhalt.

    Technische Leistungen aus einer Hand

    Darüber hinaus unterstützen die Sachverständigen bei Hauptuntersuchungen, Änderungsabnahmen und weiteren technischen Fragestellungen kompetent und zuverlässig.

    Realistische Bewertung statt pauschaler Einstufung

    Gerade klassische Pkw unterscheiden sich stark in Zustand und Historie. Baujahr, Originalität und Pflege bestimmen den Wert maßgeblich – eine individuelle Bewertung sorgt hier für Transparenz und Sicherheit.

