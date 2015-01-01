  • Ihr schneller Weg zum H-Kennzeichen: Sachverständigenbüro Dipl. Ing. Winfried Lütz Gmbh aus Bergisch Gladbach

    Sicher zum H-Kennzeichen: Das Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Winfried Lütz GmbH in Bergisch Gladbach begleitet Oldtimer-Besitzer mit Erfahrung, Fachwissen und persönlicher Beratung zuverlässig zum be

    Für Oldtimer-Enthusiasten ist das H-Kennzeichen weit mehr als nur ein Nummernschild. Es bestätigt den Status als kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut und bringt zahlreiche finanzielle und praktische Vorteile mit sich.

    Fachgerechte Oldtimerbegutachtung in Bergisch Gladbach

    Das Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Winfried Lütz GmbH in Bergisch Gladbach ist auf die Begutachtung historischer Fahrzeuge spezialisiert. Mit geschultem Blick prüfen die Prüfingenieure und Kfz-Sachverständigen Oldtimer sorgfältig und erstellen das notwendige Gutachten für das H-Kennzeichen.

    Originalität und Werterhalt im Fokus

    Neben der technischen Prüfung erhalten Oldtimer-Besitzer wertvolle Hinweise zu Originalität, Erhaltungszustand und zulässigen zeitgenössischen Umbauten, um den Charakter und den Wert ihres Fahrzeugs langfristig zu sichern.

    Vorteile für Oldtimer-Halter

    Erfüllt ein Fahrzeug die Voraussetzungen – mindestens 30 Jahre alt, gepflegt und weitgehend original – profitieren Halter von einer pauschalen Kfz-Steuer, günstigen Versicherungstarifen und freier Fahrt in Umweltzonen ohne Umweltplakette.

    Alle Leistungen aus einer Hand

    Im Sachverständigenbüro Lütz erhalten Kunden ein umfassendes Leistungspaket. Dazu zählen Haupt- und Abgasuntersuchungen, Oldtimerbewertungen, Unfallbegutachtungen, Änderungsabnahmen sowie eine persönliche Beratung beim Kauf oder Verkauf klassischer Fahrzeuge.

    Wachsende Bedeutung klassischer Fahrzeuge

    Der steigende Oldtimerbestand in Deutschland zeigt den zunehmenden Stellenwert historischer Fahrzeuge. Die Dipl.-Ing. Winfried Lütz GmbH begleitet diese Entwicklung mit Erfahrung und Fachkompetenz – für eine sichere Anerkennung und einen reibungslosen Weg zum H-Kennzeichen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sachverständigenbüro Dipl. Ing. Winfried Lütz GmbH
    Herr Swen Niedecker
    Friedrich-Engels-Str. 3
    51545 Waldbröl
    Deutschland

    fon ..: 02291 6066
    fax ..: 02291 6662
    web ..: http://www.luetz.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Sachverständigenbüro Dipl. Ing. Winfried Lütz GmbH
    Herr Swen Niedecker
    Friedrich-Engels-Str. 3
    51545 Waldbröl

    fon ..: 02291 6066
    web ..: http://www.luetz.de
    email : pr@dsa-marketing.ag


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Oldtimerbegutachtung in Rösrath: Die Dipl.- Ing. Lütz GmbH begleitet Sie vom alten Schätzchen zum Klassiker
      Vom Liebhaberstück zum anerkannten Klassiker: Die Dipl.-Ing. Lütz GmbH in Rösrath unterstützt Oldtimer-Besitzer kompetent bei der Begutachtung und auf dem Weg zum begehrten H-Kennzeichen....

    2. Dipl.-Ing. Lütz GmbH – Kfz-Sachverständige Waldbröl
      Fahrzeugbewertung in Waldbröl: Die Kfz-Sachverständigen der Dipl.-Ing. Lütz GmbH ermitteln Marktwerte realistisch und unabhängig - für Sicherheit beim Kauf, Verkauf und im Schadensfall....

    3. Zertifizierte Datenträger- und Festplattenentsorgung in Bergisch Gladbach mit ProCoReX Europe GmbH
      ProCoReX Europe GmbH bietet in Bergisch Gladbach sichere Datenträger und Festplatten Entsorgung in Bergisch Gladbach sowie professionelle Datenträgervernichtung und Festplattenvernichtung...

    4. Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bergisch Gladbach mit sicherer Datenvernichtung
      ProCoReX Europe GmbH bietet in Bergisch Gladbach professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling und garantiert die sichere Entsorgung und Vernichtung von Festplatten und Datenträgern....

    5. KIC Immobilien – Ihr Immobilienmakler in Bergisch Gladbach
      Mit KIC Immobilien Bergisch Gladbach haben Sie den perfekten Partner für Kauf, Verkauf und Bewertung von Immobilien. Erfahren Sie mehr über unsere Expertise in Bergisch Gladbach....

    6. Andrea Niessen: Ihre Partnerin in Sachen Büroservice in Bergisch Gladbach
      Kleine und mittelständische Unternehmen in Bergisch Gladbach setzen auf den Büroservice Andrea Niessen. Seit 2004 unterstützt die erfahrene Buchhalterin bei Buchführung und Lohnabrechnung....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.