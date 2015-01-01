Ihr schneller Weg zum H-Kennzeichen: Sachverständigenbüro Dipl. Ing. Winfried Lütz Gmbh aus Bergisch Gladbach

Sicher zum H-Kennzeichen: Das Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Winfried Lütz GmbH in Bergisch Gladbach begleitet Oldtimer-Besitzer mit Erfahrung, Fachwissen und persönlicher Beratung zuverlässig zum be

Für Oldtimer-Enthusiasten ist das H-Kennzeichen weit mehr als nur ein Nummernschild. Es bestätigt den Status als kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut und bringt zahlreiche finanzielle und praktische Vorteile mit sich.

Fachgerechte Oldtimerbegutachtung in Bergisch Gladbach

Das Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Winfried Lütz GmbH in Bergisch Gladbach ist auf die Begutachtung historischer Fahrzeuge spezialisiert. Mit geschultem Blick prüfen die Prüfingenieure und Kfz-Sachverständigen Oldtimer sorgfältig und erstellen das notwendige Gutachten für das H-Kennzeichen.

Originalität und Werterhalt im Fokus

Neben der technischen Prüfung erhalten Oldtimer-Besitzer wertvolle Hinweise zu Originalität, Erhaltungszustand und zulässigen zeitgenössischen Umbauten, um den Charakter und den Wert ihres Fahrzeugs langfristig zu sichern.

Vorteile für Oldtimer-Halter

Erfüllt ein Fahrzeug die Voraussetzungen – mindestens 30 Jahre alt, gepflegt und weitgehend original – profitieren Halter von einer pauschalen Kfz-Steuer, günstigen Versicherungstarifen und freier Fahrt in Umweltzonen ohne Umweltplakette.

Alle Leistungen aus einer Hand

Im Sachverständigenbüro Lütz erhalten Kunden ein umfassendes Leistungspaket. Dazu zählen Haupt- und Abgasuntersuchungen, Oldtimerbewertungen, Unfallbegutachtungen, Änderungsabnahmen sowie eine persönliche Beratung beim Kauf oder Verkauf klassischer Fahrzeuge.

Wachsende Bedeutung klassischer Fahrzeuge

Der steigende Oldtimerbestand in Deutschland zeigt den zunehmenden Stellenwert historischer Fahrzeuge. Die Dipl.-Ing. Winfried Lütz GmbH begleitet diese Entwicklung mit Erfahrung und Fachkompetenz – für eine sichere Anerkennung und einen reibungslosen Weg zum H-Kennzeichen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sachverständigenbüro Dipl. Ing. Winfried Lütz GmbH

Herr Swen Niedecker

Friedrich-Engels-Str. 3

51545 Waldbröl

Deutschland

fon ..: 02291 6066

fax ..: 02291 6662

web ..: http://www.luetz.de

email : pr@dsa-marketing.ag

