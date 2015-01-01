-
Oldtimerbegutachtung in Rösrath: Die Dipl.- Ing. Lütz GmbH begleitet Sie vom alten Schätzchen zum Klassiker
Vom Liebhaberstück zum anerkannten Klassiker: Die Dipl.-Ing. Lütz GmbH in Rösrath unterstützt Oldtimer-Besitzer kompetent bei der Begutachtung und auf dem Weg zum begehrten H-Kennzeichen.
Für Besitzer klassischer Automobile ist ihr Fahrzeug weit mehr als ein Mittel zum Zweck. Oldtimer stehen für Emotion, Technikgeschichte und eine wertstabile Investition. Mit viel Engagement entwickelt sich aus einem betagten Fahrzeug ein geschätzter Klassiker, dessen Marktwert stetig wächst.
Das H-Kennzeichen als wichtiger Meilenstein
Ein entscheidender Schritt ist das begehrte H-Kennzeichen. Es bestätigt den Status als kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut und bietet Vorteile wie eine pauschale Kfz-Steuer sowie freie Fahrt in Umweltzonen ohne Umweltplakette.
Oldtimerbegutachtung nach § 23 StVZO
Voraussetzung ist eine Begutachtung gemäß § 23 StVZO. In Rösrath gelten die GTÜ-Prüfingenieure der Dipl.-Ing. Lütz GmbH als erfahrene Ansprechpartner. Sie prüfen, ob das Fahrzeug mindestens 30 Jahre alt ist, sich in gepflegtem Zustand befindet und die Originalität wesentlicher Baugruppen erhalten blieb.
Fachkundige Prüfung aller relevanten Komponenten
Bewertet werden unter anderem Karosserie, Fahrwerk, Antrieb, Bremsanlage, Elektrik und Innenraum. Auch zeitgenössische Umbauten werden sachlich eingeordnet und transparent erläutert.
Umfassende Leistungen für Oldtimer-Besitzer
Zum Leistungsangebot zählen Classic-Data-Bewertungen, die Begutachtung für das H-Kennzeichen sowie eine persönliche Beratung beim Kauf oder Verkauf klassischer Fahrzeuge.
Wachsende Bedeutung klassischer Automobile
Der kontinuierlich steigende Oldtimer-Bestand in Deutschland bestätigt die zunehmende Bedeutung fachgerechter Begutachtungen. Die Dipl.-Ing. Lütz GmbH hat diese Entwicklung früh erkannt und sich gezielt spezialisiert – für den nachhaltigen Werterhalt Ihres Klassikers.
