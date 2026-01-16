  • Ihre Kfz-Sachverständigen in Rösrath – kompetent, unabhängig, erfahren

    Seit über 30 Jahren sind die Kfz-Sachverständigen der Dipl.-Ing. Lütz GmbH in Rösrath unabhängige Ansprechpartner für HU, Unfallgutachten und Fahrzeugbewertungen – kompetent, fair und immer auf Ihrer

    Seit mehr als drei Jahrzehnten ist die Dipl.-Ing. Lütz GmbH in Rösrath eine feste Größe im Bereich unabhängiger Kfz-Sachverständigenleistungen. Als erfahrener GTÜ-Vertragspartner bietet das Team ein breites Spektrum – von Abgas- und Hauptuntersuchungen bis zur Oldtimerbewertung.

    Umfassende Leistungen an drei Standorten

    In Rösrath, Overath und Waldbröl stehen die Sachverständigen ihren Kunden bei allen Fragen rund um Verkehrssicherheit, Fahrzeugbewertung und Schadensregulierung zur Seite. Persönliche Beratung und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis stehen dabei im Fokus.

    Nach dem Unfall: Unabhängige Hilfe zählt

    Nach einem Verkehrsunfall ist schnelle Unterstützung entscheidend. Besonders bei unverschuldeten Schäden empfiehlt sich ein unabhängiger Kfz-Sachverständiger, um eine vollständige und objektive Schadenbewertung sicherzustellen.

    Neutral statt versicherungsgebunden

    Viele Versicherungen stellen eigene Gutachter, die nicht unabhängig handeln. Die Sachverständigen der Dipl.-Ing. Lütz GmbH arbeiten ausschließlich im Interesse der Geschädigten und sorgen für Transparenz gegenüber der Versicherung.

    Objektive Gutachten und Unterstützung

    Das Team ermittelt den tatsächlichen Schaden, erstellt professionelle Unfallgutachten und unterstützt bei der Kommunikation mit Versicherungen. Die Kosten werden bei unverschuldeten Unfällen in der Regel vollständig übernommen.

    Blick für verdeckte Schäden

    Gerade bei Alleinunfällen entstehen häufig nicht sofort erkennbare Schäden an Fahrwerk, Unterboden oder Struktur. Dank langjähriger Erfahrung werden diese zuverlässig erkannt und fachgerecht dokumentiert.

