  • Ihre Spezialisten für Oldtimerbewertung in Rösrath, Waldbröl und Overath

    Unabhängige Oldtimerbewertung: Die Dipl.-Ing. Lütz GmbH ermittelt in Rösrath, Waldbröl und Overath den Marktwert Ihres Klassikers nach anerkanntem Classic-Data-Standard.

    Ob VW Käfer, Jaguar E-Type oder Mercedes W116 – klassische Fahrzeuge sind rollendes Kulturgut und werden von ihren Besitzern mit großer Sorgfalt gepflegt. Auch wenn sie oft nur gelegentlich bewegt werden, verlangen Versicherungen regelmäßig eine aktuelle Wertermittlung zur korrekten Festlegung der Versicherungssumme.

    Oldtimerbewertung an drei Standorten

    Die Kfz-Sachverständigen der Dipl.-Ing. Lütz GmbH bieten Oldtimer-Besitzern in Rösrath, Waldbröl und Overath eine unabhängige, fundierte und anerkannte Fahrzeugbewertung. Ziel ist es, den tatsächlichen Marktwert realistisch und nachvollziehbar zu ermitteln.

    Bewertung nach Classic-Data-Standard

    Als zertifizierter Classic-Data-Partner nutzt die Dipl.-Ing. Lütz GmbH ein bundesweit anerkanntes Bewertungssystem. Jedes Gutachten umfasst aktuelle Marktdaten, eine transparente Zustandsnote von 1 bis 5 sowie eine belastbare Dokumentation für Versicherungen, Käufer oder Verkäufer.

    Flexible Bewertungsmodelle

    Nicht jeder Anlass erfordert ein umfangreiches Gutachten. Je nach Bedarf stehen unterschiedliche Bewertungsvarianten zur Verfügung – von der Kurzbewertung über die erweiterte Kurzbewertung bis zur ausführlichen Oldtimerbegutachtung mit technischer Prüfung, Probefahrt und detaillierter Zustandsbeschreibung.

    Wertentwicklung im Blick behalten

    Der Deutsche Oldtimer Index zeigt deutlich steigende Marktwerte vieler Klassiker. Modelle wie VW Bus, Citroën 2 CV oder VW Käfer haben ihren Wert in den vergangenen Jahrzehnten teils vervielfacht. Eine regelmäßige Bewertung schützt daher vor Unterversicherung und finanziellen Nachteilen beim Verkauf.

    Verlässliche Grundlage für wichtige Entscheidungen

    Mit einer unabhängigen Oldtimerbewertung der Dipl.-Ing. Lütz GmbH erhalten Fahrzeughalter eine sichere Entscheidungsbasis – für Versicherung, Kauf oder Verkauf, gestützt auf aktuelle Marktdaten und anerkannte Standards.

