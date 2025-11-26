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Fortuna legt technischen Bericht zur Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal vor
Vancouver / 13. Juli 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/ – freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gemäß National Instrument 43-101 – Offenlegungsstandards für Mineralprojekte – einen technischen Bericht mit dem Titel Diamba Sud Goldprojekt, Region Kédougou, Senegal mit Stichtag 30. Juni 2026 (der technische Bericht) eingereicht hat, der die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie untermauert, die zuvor in Fortunas Pressemitteilung vom 29. Juni 2026 bekannt gegeben wurden.
Der technische Bericht ist auf der Website des Unternehmens sowie auf SEDAR+ und EDGAR unter dem Profil des Unternehmens verfügbar.
Über Fortuna Mining Corp.
Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio an Explorationsprojekten in Argentinien, der Elfenbeinküste, Guinea, Guyana und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Stakeholdern. Wir fördern Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristigen gemeinsamen Mehrwert durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com
IM NAMEN DES VORSTANDS
Jorge A. Ganoza
Präsident, CEO und Vorstandsmitglied
Fortuna Mining Corp.
Investor Relations:
Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube | Instagram | TikTok
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Marc Ollinger
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email : info@fmcmail.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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