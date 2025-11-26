Fortuna legt technischen Bericht zur Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal vor

Vancouver / 13. Juli 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/ – freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gemäß National Instrument 43-101 – Offenlegungsstandards für Mineralprojekte – einen technischen Bericht mit dem Titel Diamba Sud Goldprojekt, Region Kédougou, Senegal mit Stichtag 30. Juni 2026 (der technische Bericht) eingereicht hat, der die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie untermauert, die zuvor in Fortunas Pressemitteilung vom 29. Juni 2026 bekannt gegeben wurden.

Der technische Bericht ist auf der Website des Unternehmens sowie auf SEDAR+ und EDGAR unter dem Profil des Unternehmens verfügbar.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio an Explorationsprojekten in Argentinien, der Elfenbeinküste, Guinea, Guyana und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Stakeholdern. Wir fördern Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristigen gemeinsamen Mehrwert durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com

IM NAMEN DES VORSTANDS

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Fortuna Mining Corp.

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