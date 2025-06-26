  • Fortuna gibt die Abstimmungsergebnisse seiner Hauptversammlung 2026 bekannt

    Vancouver, British Columbia, 25. Juni 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ – gibt die Abstimmungsergebnisse seiner heute stattgefundenen Jahreshauptversammlung 2026 bekannt.

    Insgesamt waren 202.415.038 Stammaktien auf der Versammlung vertreten, was 66,81 % der zum Stichtag ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Fortuna entspricht. Die Aktionäre stimmten allen Tagesordnungspunkten zu, darunter der Bestellung der Abschlussprüfer, der Wahl aller in der Informationsbroschüre des Unternehmens vom 7. Mai 2026 aufgeführten Kandidaten für den Verwaltungsrat sowie der Genehmigung der noch nicht zugeteilten Ansprüche im Rahmen des Aktienoptionsplans des Unternehmens.

    Die detaillierten Ergebnisse der Abstimmung über die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder lauten wie folgt:

    Kandidat Stimmen dafür % Ja-Stimmen Enthaltungen Anteil der Enthaltungen
    Jorge A. Ganoza 177.351.942 99,54 % 817.318 0,46 %
    David Laing 170.324.948 95,60 % 7.844.311 4,40 %
    Mario Szotlender 172.818.239 97,00 % 5.351.020 3,00 %
    David Farrell 165.399.751 92,83 % 12.769.508 7,17 %
    Alfredo Sillau 177.922.491 99,86 % 246.768 0,14 %
    Kylie Dickson 177.146.543 99,43 % 1.022.716 0,57 %
    Kate Harcourt 177.762.106 99,77 % 407.153 0,23 %
    Salma Seetaroo 177.085.783 99,39 % 1.083.476 0,61 %

    Der Bericht über die Abstimmungsergebnisse des Unternehmens wurde unter dem Profil von Fortuna auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht und wird unmittelbar danach unter dem Profil von Fortuna auf EDGAR unter www.sec.gov eingereicht.

    Über Fortuna Mining Corp.

    Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio an Explorationsprojekten in Argentinien, der Elfenbeinküste, Guinea, Guyana und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Stakeholdern. Wir fördern Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristigen gemeinsamen Mehrwert durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com

    IM NAMEN DES VORSTANDS
    Jorge A. Ganoza
    Präsident, CEO und Vorstandsmitglied
    Fortuna Mining Corp.

    Investor Relations:
    Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube | Instagram | TikTok

    In Europa
    Swiss Resource Capital AG
    Marc Ollinger
    info@resource-capital.ch
    www.resource-capital.ch

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