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Fortuna veröffentlicht am 6. Mai 2026 die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026; Telefonkonferenz am 7. Mai 2026 um 12 Uhr Eastern Time
Vancouver, British Columbia, 22. April 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) (- www.commodity-tv.com/play/fortuna-minings-ceo-on-planned-production-growth-of-65-over-the-next-24-months/-) gibt bekannt, dass das Unternehmen seinen Jahresabschluss und den Lagebericht für das erste Quartal 2026 am Mittwoch, dem 6. Mai 2026, nach Börsenschluss veröffentlichen wird.
Eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanz- und Betriebsergebnisse findet am Donnerstag, 7. Mai 2026 um 9:00 Uhr pazifischer Zeit | 12:00 Uhr östlicher Zeit. Die Telefonkonferenz wird von Jorge A. Ganoza, Präsident und CEO, Luis D. Ganoza, Finanzvorstand, David Whittle, Chief Operating Officer – Westafrika, und Cesar Velasco, Chief Operating Officer – Lateinamerika, geleitet.
Aktionäre, Analysten, Medienvertreter und interessierte Investoren sind eingeladen, die Live-Telefonkonferenz zu verfolgen, indem sie sich unter www.webcaster5.com/Webcast/Page/1696/53929 in den Webcast einloggen oder sich kurz vor Beginn der Konferenz telefonisch einwählen.
Details zur Telefonkonferenz:
Datum: Donnerstag, 7. Mai 2026
Uhrzeit: 9:00 Uhr pazifischer Zeit | 12:00 Uhr östlicher Zeit
Einwahlnummer (gebührenfrei): +1.888.506.0062
Einwahlnummer (international): +1.973.528.0011
Zugangscode: 788835
Nummer für die Aufzeichnung (gebührenfrei): +1.877.481.4010
Nummer für die Aufzeichnung (international): +1.919.882.2331
Passwort für die Aufzeichnung: 53929
Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht bis Donnerstag, den 21. Mai 2026, zur Verfügung. Die Aufzeichnung des Webcasts steht bis Freitag, den 7. Mai 2027, zur Verfügung. Darüber hinaus wird ein Transkript der Telefonkonferenz auf der Website des Unternehmens archiviert.
Über Fortuna Mining Corp.
Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und Explorationsaktivitäten in Argentinien, der Elfenbeinküste, Guinea, Guyana, Mexiko und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu unseren Stakeholdern. Wir fördern Gold und Silber und schaffen dabei durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristigen gemeinsamen Mehrwert. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.
IM NAMEN DES VORSTANDS
Jorge A. Ganoza
Präsident, CEO und Direktor
Fortuna Mining Corp.
Investor Relations:
Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube | Instagram | TikTok
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Fortuna Mining Corp.
Jorge A. Ganoza
Suite 650, 200 Burrard Street
V6C 3L6 Vancouver; BC
Kanada
email : info@fmcmail.com
Pressekontakt:
Fortuna Mining Corp.
Jorge A. Ganoza
Suite 650, 200 Burrard Street
V6C 3L6 Vancouver; BC
email : info@fmcmail.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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