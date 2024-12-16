Fortuna meldet 4,5 g/t Au über 37,4 Meter bei Kingfisher und 11,2 g/t Au über 5,6 Meter bei Sunbird, innerhalb der Séguéla- Mine, Côte d’Ivoire

Vancouver, 18. August 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) – www.commodity-tv.com/play/fortuna-mining-ceo-update-on-q2-numbers-and-exploration-success-at-diamba-sud/ – freut sich, aktualisierte Ergebnisse der Explorationsbohrungen in den Lagerstätten Kingfisher und Sunbird in der Mine Séguéla in der Elfenbeinküste bekannt zu geben.

Paul Weedon, Senior Vice President of Exploration bei Fortuna, erklärte: Das Infill-Bohrprogramm bei Kingfisher wurde erfolgreich abgeschlossen. Mehrere bemerkenswerte Abschnitte bestätigen die Ausdehnung der Mineralisierung, darunter 4,5 g/t Au über eine geschätzte Mächtigkeit von 37,4 Meter in Bohrloch SGRD2363 in einer Tiefe von 79 Meter. Die Exploration konzentriert sich nun auf die weitere Ausdehnung des Streichs und der Tiefe bei Kingfisher, wo 300 Meter unter der Oberfläche und weitere 250 Meter entlang des Streichs erfolgreich eine Mineralisierung durchschnitten wurde.

Weedon fuhr fort: Die tiefen Explorationsbohrungen zur Erprobung der südlichen Ausdehnung von Sunbird liefern weiterhin hervorragende Ergebnisse, während die geologische Zuverlässigkeit verbessert und die mineralisierte Zone erweitert wird. Die Ergebnisse umfassen 8,5 g/t Au über eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 7,0 Metern in Bohrloch SGRD2431 in 566 Meter Tiefe. Darüber hinaus wurden kürzlich durch Bohrungen oberflächennahe, flache Mineralisierungen in etwa 180 Meter in der Liegungswand identifiziert, mit Ergebnissen von 2,1 g/t über eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 8,4 Meter in Bohrloch SGRD2418 und 5,6 g/t Au über eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 4,9 Meter in Bohrloch SGRD2422. Die Mineralisierung bleibt in der Tiefe und entlang des Streichs offen.

Highlights der Bohrungen in der Lagerstätte Kingfisher

SGRD2313: 9,4 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 17,0 m ab 105 m, incl.

58,1 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,9 Meter ab 118 Metern und

36,2 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 2,6 Meter ab 121 Metern

2,1 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 13,6 m ab 131 m, incl.

12,1 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,9 Meter ab 138 Meter

SGRD2349: 5,6 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 22,1 m ab 83 m, incl.

63,1 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,9 Meter ab 94 Meter und

14,1 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 2,6 Meter ab 101 Meter

2,4 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 18,7 m ab 113 m, incl.

30,2 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,9 Meter ab 115 Meter

SGRD2363: 4,5 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 37,4 m ab 79 m, incl.

28,4 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,9 Meter ab 103 Meter und

26,1 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 2,6 Meter ab 107 Meter und

12,3 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,9 Meter ab 122 Meter

SGRD2366: 4,4 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 20,4 m ab 28 m, incl.

48,9 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,9 Meter ab 48 Meter

SGRD2367: 4,0 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 6,8 m ab 53 m

3,7 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 23,8 m ab 72 m incl.,

28,2 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 1,7 Meter ab 97 Meter

SGRD2370: 3,0 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 31,5 m ab 127 m, incl.

15,6 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,9 Meter ab 133 Meter und

33,5 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,9 Meter ab 150 Meter und

15,2 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,9 Meter ab 159 Meter,

SGRD2381: 4,2 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 26,4 m ab 36 m, incl.

14,0 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,9 Meter ab 47 Meter und

11,4 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,9 Meter ab 52 Meter und

15,1 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 1,7 Meter ab 61 Meter

Im Rahmen des Bohrprogramms zur Erweiterung und Verbesserung der Ressourcenschätzung (siehe Abbildung 2) wurden weitere 78 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 13.262 Meter in der Lagerstätte Kingfisher (siehe Abbildung 1) fertiggestellt. Die Bohrungen zur Erprobung des sich abzeichnenden Abfallpotenzials im Norden schreiten mit zwei Bohrgeräten voran. Zu den Highlights zählt Bohrloch SGRD2501, das 12,7 g/t Au über eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,9 Meter als Teil eines breiteren Abschnitts mit 1,6 g/t Au über eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 9,4 Meter in einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 1,6 g/t Au in einem breiteren Abschnitt von 1,6 g/t Au in einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 9,4 Meter in einer Tiefe von 362 Meter, etwa 300 Meter vertikal. Dies ist die bislang tiefste Bohrung bei Kingfisher, wobei die Mineralisierung entlang des Streichs und in der Tiefe über eine Streichlänge von mehr als einem Kilometer weiterhin offen ist. Die Bohrungen sollen bis 2025 fortgesetzt werden.

Der offenbar moderate nordliche Einfall der Kingfisher-Mineralisierung ist untypisch für Séguéla, wo ein moderater südlicher Einfall häufiger vorkommt. Diese Abweichung wird als Folge einer lokalen Rechtsbewegung entlang des Hauptscherungsgangs interpretiert.

Abbildung 1: Lage der Lagerstätten Kingfisher und Sunbird, Mine Séguéla, Côte dIvoire

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80735/FVI_180825_DEPRcom.001.png

Abbildung 2: Längsschnitt der Lagerstätte Kingfisher – Blick nach Westen, Mine Séguéla, Côte dIvoire

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80735/FVI_180825_DEPRcom.002.png

Highlights der Bohrungen in der Sunbird-Lagerstätte

SGRD2219: 3,0 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 4,2 Meter ab 410 Meter

12,2 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 4,9 m ab 420 m, incl.

37,8 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 1,4 Meter ab 425 Meter

SGRD2406: 25,2 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 2,1 Meter ab 360 Meter

SGRD2407: 9,1 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 5,6 m ab 196 m incl.,

52,5 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,7 Meter ab 199 Meter

SGRD2409: 11,2 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 5,6 m ab 479 m, incl.

24,6 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 2,1 Meter ab 480 Meter

SGRD2427: 4,1 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 4,2 Meter ab 472 Meter

10,4 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 4,9 Meter ab 483 Meter

SGRD2431: 8,5 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 7,0 m ab 566 m, incl.

53,3 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,7 Meter ab 566 Meter

6,6 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 2,8 m ab 591 m, incl.

21,1 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,7 Meter ab 591 Meter

SGRD2433: 13,1 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 3,5 m ab 472 m, incl.

26,8 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,7 Meter ab 473 Meter und

23,2 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,7 Meter ab 476 Meter

7,1 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 7,7 m ab 482 m, incl.,

10,4 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,7 Meter ab 482 Meter und

18,2 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,7 Meter ab 484 Meter und

21,1 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,7 Meter ab 487 Meter

Im Rahmen des Programms zur Infill- und Erweiterungsbohrungen zur Erhöhung der Ressourcenkonfidenz (siehe Abbildung 3) wurden weitere 41 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 17.532 Meter in der Lagerstätte Sunbird (siehe Abbildung 1) fertiggestellt. Das Programm hatte zwei Ziele: Erstens die Infill-Bohrungen und die Erhöhung der Ressourcenkonfidenz für einen etwa 600 Meter entlang des Streichs der aktuellen Untertage-Ressource zu infillieren und zu verbessern; und zweitens, die Abteufung um weitere 300 Meter nach Süden zu erweitern und auszubauen.

Die Bohrungen auf dem Hauptstamm haben weiterhin hohe Gehalte entlang des projizierten Eintauchwinkels durchschnitten, wobei sich die durch Bohrungen definierte Mineralisierung nun über mehr als 1,1 Kilometer in der Tiefe und etwa 700 Meter unter der Oberfläche. Die Ergebnisse umfassen 11,2 g/t Au auf einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 5,6 Meter ab 479 Meter in Bohrloch SGRD2409. Ergebnisse wie 10,4 g/t Au auf einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 4,9 Meter in Bohrloch SGRD2427 in einer Tiefe von 483 Meter und 12,2 g/t Au über einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 4,9 Meter in Bohrloch SGRD2219 unterstreichen das Auftauchen eines zweiten hochgradigen Ausläufers, der sich mindestens 800 Meter unterhalb des derzeit definierten Tagebaubodens erstreckt. Die Mineralisierung bleibt in der Tiefe und entlang des Streichs offen, und die Bohrungen sollen bis Ende 2025 fortgesetzt werden.

Bohrungen, die auf die tiefen Ausläufer abzielen, durchschnitten ebenfalls oberflächennahe Mineralisierungen in einer Tiefe von etwa 180 Meter in die Liegende. Weitere Bohrungen werden durchgeführt, um die Ausdehnung der Mineralisierung, die derzeit über eine Streichlänge von 400 Meter offen ist, und die Beziehung zu Sunbird sowie zu historischen kleinen handwerklichen Abbaustätten weiter südlich entlang des Streichs zu bestimmen. Die Ergebnisse umfassen 5,6 g/t Au über eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 4,9 Meter in Bohrloch SGRD2422 in einer Tiefe von 98 Meter und 14,7 g/t Au über eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 2,8 Metern in Bohrloch SGRD2218 in einer Tiefe von 32 Meter.

Abbildung 3: Längsschnitt der Lagerstätte Sunbird – Blick nach Westen, Mine Séguéla, Côte dIvoire

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80735/FVI_180825_DEPRcom.003.png

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA-QC)

Alle Bohrungen wurden unter Aufsicht von Fortuna-Mitarbeitern nach standardisierten Verfahren und Methoden durchgeführt.

Reverse-Circulation-Bohrungen (RC)

Bei den RC-Bohrungen wurde ein 5,25-Zoll-Pneumatikhammer für die Entnahme von Oberflächenproben verwendet, wobei die Proben in 60-Liter-Plastiktüten gesammelt wurden. Die Proben wurden durch Aufrechterhaltung eines ausreichenden Luftdrucks trocken gehalten, um das Eindringen von Grundwasser zu verhindern. Wenn der Wassereintritt den Luftdruck überstieg, wurden die RC-Bohrungen eingestellt und auf Diamantkernbohrungen umgestellt. Nach der Entnahme wurden die RC-Proben mit einem dreistufigen Splitter geteilt, um eine repräsentative Probe von 12,5 % für die Laboruntersuchung zu erhalten. Die restlichen 87,5 % der Proben wurden bis zum Erhalt und zur Validierung der Untersuchungsergebnisse am Bohrstandort gelagert. Grobe Ausschussproben aus mineralisierten Proben, die signifikanten Abschnitten entsprechen, werden aufbewahrt und vor Ort im Kernlager des Unternehmens gelagert.

Diamantbohrungen (DD)

Die DD-Bohrlöcher wurden zunächst mit Diamantbohrkronen mit HQ-Durchmesser gebohrt, bevor bei Durchschneiden von frischem Gestein auf NQ-Durchmesser reduziert wurde. Der Kern wurde protokolliert, für die Probenahme in Standardlängen von einem Meter oder bis zu einer geologischen Grenze markiert und dann mit einer Diamantsäge in zwei gleiche Hälften geschnitten. Eine Hälfte wurde in der Originalkernbox aufbewahrt und an einem sicheren Ort im Kernlager des Unternehmens am Projektstandort gelagert. Die andere Hälfte wurde beprobt, katalogisiert, in versiegelte Beutel verpackt und bis zum Versand sicher am Standort gelagert.

Transport und Analyse der Proben

Alle RC- und DD-Proben wurden mit einem Firmenfahrzeug oder einem kommerziellen Kurierdienst zum Vorbereitungslabor von ALS Global in Yamoussoukro, Côte d’Ivoire, oder zum Vorbereitungs- und Analyselabor von Bureau Veritas in Abidjan, Côte d’Ivoire, transportiert. Die von ALS Global vorbereiteten Probenpulpen wurden dann per kommerziellem Kurierdienst zum Labor von ALS Global in Ouagadougou, Burkina Faso, transportiert. Die routinemäßige Goldanalyse unter Verwendung einer 50-Gramm-Charge und einer Feuerprobe mit Atomabsorptionsanalyse wurde für alle Proben entweder im Labor von ALS in Ouagadougou oder im Labor von Bureau Veritas in Abidjan durchgeführt. Proben mit einem Gehalt von >10 ppm Au wurden unter Verwendung einer 50-Gramm-Charge und einer Feuerprobe mit gravimetrischer Analyse erneut analysiert.

Qualitätskontrolle

Die Qualitätskontrollverfahren umfassten die systematische Einfügung von Leerproben, Doppelproben und zertifizierten Referenzstandards in den Probenstrom. Sowohl die Labore von ALS Global als auch von Bureau Veritas fügten ihre eigenen Qualitätskontrollproben ein.

Qualifizierte Person

Paul Weedon, Senior Vice President Exploration bei Fortuna Mining Corp., ist eine gemäß National Instrument 43-101 qualifizierte Person und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (Mitgliedsnummer 6001). Herr Weedon hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Er hat außerdem die offengelegten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen zugrunde liegen, durch Überprüfung geochemischer und geologischer Datenbanken und Untersuchung von Diamantbohrkernen verifiziert. Der Verifizierungsprozess unterlag keinen Einschränkungen.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio von Explorationsprojekten in Argentinien, Côte d’Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud in Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Stakeholdern. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristige gemeinsame Werte durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jorge A. Ganoza

Präsident, CEO und Direktor

Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca | info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) darstellen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem Folgendes umfassen: die geplanten Explorationsvorhaben des Unternehmens in der Mine Séguéla; Aussagen über die Geschäftsstrategien, Pläne und Aussichten des Unternehmens; die Pläne des Unternehmens für seine Minen und Mineralgrundstücke; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Finanzmärkte; die Auswirkungen des Inflationsdrucks auf die Geschäftstätigkeit und den Betrieb des Unternehmens; die zukünftigen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; Erwartungen hinsichtlich der Metallgehaltsschätzungen und der Auswirkungen etwaiger Abweichungen von den gemessenen Metallgehalten; angenommene und zukünftige Metallpreise; den Wert der Minen und Mineralgrundstücke des Unternehmens; und die zukünftige Finanz- oder Betriebsleistung des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie geschätzt, potenziell, offen, zukünftig, angenommen, prognostiziert, vorgeschlagen, verwendet, detailliert, wurde, Gewinn, geplant, widerspiegelt, wird, voraussichtlich, geschätzt, enthält, verbleibend, wird sein oder Aussagen, dass Ereignisse eintreten oder erreicht werden könnten oder sollten, sowie ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Varianten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Unsicherheiten und Faktoren zählen unter anderem operative Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralverarbeitung; Unsicherheiten in Bezug auf Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen; Unsicherheiten in Bezug auf Kapital- und Betriebskosten, Produktionspläne und wirtschaftliche Erträge; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralreserven zu ersetzen; Risiken im Zusammenhang mit der Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und Projektentwicklung; Unsicherheiten hinsichtlich der Rückführung von Geldern aufgrund von Devisenkontrollen; Umweltangelegenheiten, einschließlich der Erlangung oder Erneuerung von Umweltgenehmigungen und potenzieller Haftungsansprüche; Unsicherheiten hinsichtlich der Natur und der klimatischen Bedingungen; Gesetze und Vorschriften zum Schutz der Umwelt (einschließlich Anforderungen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und anderer Dekarbonisierungsanforderungen sowie die Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung des Omnibus-Gesetzes C-59 und der damit verbundenen Änderungen des Wettbewerbsgesetzes (Kanada); Risiken im Zusammenhang mit politischer Instabilität und Änderungen der Vorschriften für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens; Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Ländern, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist oder tätig werden könnte; Risiken im Zusammenhang mit Krieg, Feindseligkeiten oder anderen Konflikten, wie beispielsweise den Konflikten zwischen der Ukraine und Russland sowie zwischen Israel und der Hamas, und deren mögliche Auswirkungen auf die weltweite Wirtschaftstätigkeit; Risiken im Zusammenhang mit der Beendigung der Bergbaukonzessionen des Unternehmens unter bestimmten Umständen; Aufbau und Pflege von Beziehungen zu lokalen Gemeinden und Interessengruppen; Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der Kontrolle über die öffentliche Wahrnehmung durch soziale Medien und andere webbasierte Anwendungen; potenzielle Widerstände gegen die Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, eine angemessene Finanzierung für geplante Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Fragen des Eigentumsrechts; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit, die Eigentumsrechte an den Mineralgrundstücken des Unternehmens zu behalten oder zu verlängern; Risiken im Zusammenhang mit der Integration der vom Unternehmen erworbenen Unternehmen und Vermögenswerte; Wertminderungen; Risiken im Zusammenhang mit der Gesetzgebung zum Klimawandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Angemessenheit des Versicherungsschutzes; Risiken für die Betriebssicherheit und -sicherheit; Rechtsstreitigkeiten und potenzielle Rechtsstreitigkeiten; Unsicherheiten in Bezug auf die allgemeine Wirtschaftslage; Risiken im Zusammenhang mit einer globalen Pandemie, die sich auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb, die Finanzlage und den Aktienkurs des Unternehmens auswirken könnten; Wettbewerb; Schwankungen der Metallpreise; Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss von Warentermin- und Optionskontrakten für die Produktion von Basismetallen; Wechselkursschwankungen und Zinsschwankungen; Steuerprüfungen und Nachveranlagungen; Risiken im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften; Unsicherheiten in Bezug auf Konzentrataufbereitungsgebühren und Transportkosten; die Angemessenheit der von der Gesellschaft für die Landrekultivierung bereitgestellten Mittel; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von Informationstechnologiesystemen, die Störungen, Schäden, Ausfällen und Risiken bei der Implementierung und Integration unterliegen; Arbeitsbeziehungen sowie die Faktoren, die unter Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2024 bis zum 31. Dezember 2024 erläutert sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu ermitteln, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genauigkeit der aktuellen Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens in Übereinstimmung mit den öffentlichen Erklärungen und erklärten Zielen des Unternehmens durchgeführt werden; dass keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen eintreten, die das Unternehmen, seine Grundstücke oder seine Produktionsschätzungen beeinträchtigen (die von der Genauigkeit der prognostizierten Erzgehalte, Abbauraten, Zeitpunkte der Gewinnung und Schätzungen der Gewinnungsrate ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinflusst werden können); die Dauer und die Auswirkungen der globalen und lokalen Inflation; die Dauer und die Auswirkungen geopolitischer Unsicherheiten auf die Produktion, die Belegschaft, das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens; die erwarteten Trends bei den Mineralpreisen, der Inflation und den Wechselkursen; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen erteilt werden; dass es zu keinen wesentlichen Störungen des Betriebs des Unternehmens kommt und dass andere hierin dargelegte Annahmen zutreffen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen sich als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Warnhinweis für US-Anleger bezüglich Schätzungen von Reserven und Ressourcen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Reserven- und Ressourcenschätzungen wurden gemäß den Standards der National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) und den Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum erstellt. NI 43-101 ist eine von den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden entwickelte Vorschrift, die Standards für die Offenlegung wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch kanadische Unternehmen festlegt. Alle in der technischen Offenlegung enthaltenen Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen wurden gemäß NI 43-101 und den Definition Standards on Mineral Resources and Reserves des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum erstellt. Die kanadischen Standards, einschließlich NI 43-101, unterscheiden sich erheblich von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission, und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu Mineralreserven und -ressourcen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden.

Anhang 1: Details zum Bohrprogramm in der Mine Séguéla mit den Bohrlöchern und Untersuchungsergebnissen für die Lagerstätten Kingfisher und Sunbird

Bohrloch-ID Ostkoordinate Nördliche Koordinate Höhe EOH1,2 UTM Neigung Tiefe(2) Von Tiefe2 Bohrung2 ETW3 (m) Au (ppm) Bohrlochtyp4 Fläche

(WGS84_29N) (WGS84_29N) (m) Tiefe Azimu (m) Bis Breite

(m) t (m) (m)

SGRD2272 743649 892480 390 170 90 -60 110 123 13 11,1 1,1 RCD Kingfisher

131 143 12 10,2 0,6 RCD Kingfisher

SGRD2274 743748 892835 394 120 90 -60 NSI RCD Kingfisher

SGRD2294 743751 892581 383 132 90 -60 101 108 7 6,0 1,0 RCD Kingfisher

SGRD2301 743723 892779 392 216 90 -60 144 158 14 11,9 1,8 RCD Kingfisher

162 178 16 13,6 5,8 RCD Kingfisher

inkl. 169 170 1 0,9 53,9 RCD Kingfisher

SGRD2305 743727 892731 398 168 90 -60 103 111 8 6,8 1,0 RCD Kingfisher

128 141 13 11,1 2,8 RCD Kingfisher

145 147 2 1,7 9,2 RCD Kingfisher

inkl. 146 147 1 0,9 17,7 RCD Kingfisher

151 156 5 4,3 2,7 RCD Kingfisher

SGRD2310 743700 892732 404 231 90 -60 121 128 7 6,0 1,2 RCD Kingfisher

159 168 9 7,7 1,5 RCD Kingfisher

174 181 7 6,0 1,7 RCD Kingfisher

SGRD2313 743726 892681 399 168 90 -60 105 125 20 17,0 9,4 RCD Kingfisher

inkl. 118 119 1 0,9 58,1 RCD Kingfisher

und 121 124 3 2,6 36,2 RCD Kingfisher

131 147 16 13,6 2,1 RCD Kingfisher

inkl. 138 139 1 0,9 12,1 RCD Kingfisher

SGRD2319 743701 892680 404 210,4 90 -60 132 163 31 26,4 2,5 RCD Kingfisher

inkl. 150 151 1 0,9 10,0 RCD Kingfisher

und 162 163 1 0,9 22,3 RCD Kingfisher

169 189 20 17,0 4,5 RCD Kingfisher

inkl. 177 179 2 1,7 33,9 RCD Kingfisher

SGRD2321 743674 892431 386 156,2 90 -60 66 68 2 1,7 3,4 RCD Kingfisher

74 78 4 3,4 1,4 RCD Kingfisher

98 107 9 7,7 0,7 RCD Kingfisher

132 138 6 5,1 1,8 RCD Kingfisher

SGRD2323 743676 892580 405 196,8 90 -60 131 151 20 17,0 2,9 RCD Kingfisher

inkl. 131 132 1 0,9 12,7 RCD Kingfisher

und 136 137 1 0,9 12,9 RCD Kingfisher

SGRD2324 743674 892678 408 228,7 90 -60 67 73 6 5,1 1,9 RCD Kingfisher

169 179 10 8,5 0,9 RCD Kingfisher

183 193 10 8,5 1,5 RCD Kingfisher

203 214 11 9,4 1,3 RCD Kingfisher

219 228,7 9,7 8,2 2,3 RCD Kingfisher

inkl. 220 221 1 0,9 13,3 RCD Kingfisher

SGRD2326 743649 892581 406 210 90 -60 151 158 7 6,0 0,7 RCD Kingfisher

165 172 7 6,0 1,9 RCD Kingfisher

SGRD2327 743699 892631 396 189 90 -60 118 144 26 22,1 1,6 RCD Kingfisher

151 170 19 16,2 1,3 RCD Kingfisher

SGRD2333 743628 892377 384 160 90 -60 90 101 11 9,4 1,8 RCD Kingfisher

139 156 17 14,5 1,4 RCD Kingfisher

SGRD2335 743648 892528 399 188,8 90 -60 83 84 1 0,9 6,3 RCD Kingfisher

138 158 20 17,0 1,0 RCD Kingfisher

175 183 8 6,8 0,8 RCD Kingfisher

SGRD2338 743651 892428 396 201 90 -60 91 93 2 1,7 3,3 RCD Kingfisher

105 113 8 6,8 1,8 RCD Kingfisher

134 136 2 1,7 8,4 RCD Kingfisher

inkl. 134 135 1 0,9 14,0 RCD Kingfisher

SGRD2339 743626 892432 399 198 90 -60 120 133 13 11,1 0,9 RCD Kingfisher

157 172 15 12,8 1,8 RCD Kingfisher

inkl. 167 168 1 0,9 12,1 RCD Kingfisher

SGRD2340 743651 892229 384 120 90 -60 41 47 6 5,1 1,1 RCD Kingfisher

63 104 41 34,9 2,3 RCD Kingfisher

inkl. 65 66 1 0,9 10,2 RCD Kingfisher

und 75 76 1 0,9 10,3 RCD Kingfisher

SGRD2347 743626 892182 404 135 90 -60 66 78 12 10,2 3,4 RCD Kingfisher

inkl. 73 74 1 0,9 24,0 RCD Kingfisher

SGRD2349 743652 892331 409 142 90 -60 61 63 2 1,7 2,8 RCD Kingfisher

83 109 26 22,1 5,6 RCD Kingfisher

inkl. 94 95 1 0,9 63,1 RCD Kingfisher

und 101 104 3 2,6 14,1 RCD Kingfisher

113 135 22 18,7 2,4 RCD Kingfisher

inkl. 115 116 1 0,9 30,2 RCD Kingfisher

SGRD2350 743626 892332 412 153 90 -60 88 106 18 15,3 3,3 RCD Kingfisher

inkl. 91 93 2 1,7 24,2 RCD Kingfisher

129 143 14 11,9 1,8 RCD Kingfisher

inkl. 138 139 1 0,9 12,6 RCD Kingfisher

SGRD2353 743652 892132 410 117,2 90 -60 58 63 5 4,3 1,6 RCD Kingfisher

80 86 6 5,1 3,3 RCD Kingfisher

SGRD2354 743626 892130 412 129,3 90 -60 78 93 15 12,8 0,8 RCD Kingfisher

99 112 13 11,1 0,8 RCD Kingfisher

SGRC2358 743650 892075 424 98 90 -60 43 53 10 8,5 1,6 RC Kingfisher

57 80 23 19,6 0,9 RC Kingfisher

SGRC2359 743691 892030 424 34 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2360 743670 892030 427 78 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2361 743645 892030 431 110 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2362 743675 892130 414 70 90 -60 11 13 2 1,7 2,9 RC Kingfisher

28 48 20 17,0 1,7 RC Kingfisher

inkl. 40 41 1 0,9 11,6 RC Kingfisher

52 63 11 9,4 1,3 RC Kingfisher

SGRD2363 743650 892280 415 134 90 -60 79 123 44 37,4 4,5 RCD Kingfisher

inkl. 103 104 1 0,9 28,4 RCD Kingfisher

und 107 110 3 2,6 26,1 RCD Kingfisher

und 122 123 1 0,9 12,3 RCD Kingfisher

SGRC2364 743625 892280 419 145 90 -60 84 106 22 18,7 2,2 RC Kingfisher

inkl. 88 90 2 1,7 14,9 RC Kingfisher

112 132 20 17,0 1,6 RC Kingfisher

SGRD2365 743600 892280 422 170,2 90 -60 117 132 15 12,8 1,3 RCD Kingfisher

SGRD2366 743700 892280 406 90 90 -60 28 52 24 20,4 4,4 RCD Kingfisher

inkl. 48 49 1 0,9 48,9 RCD Kingfisher

58 64 6 5,1 2,0 RCD Kingfisher

SGRC2367 743675 892280 411 109 90 -60 53 61 8 6,8 4,0 RC Kingfisher

72 100 28 23,8 3,7 RC Kingfisher

inkl. 97 99 2 1,7 28,2 RC Kingfisher

SGRD2368 743700 892780 419 261 90 -60 175 208 33 28,1 1,6 RCD Kingfisher

inkl. 199 200 1 0,9 10,5 RCD Kingfisher

219 229 10 8,5 2,6 RCD Kingfisher

SGRD2369 743600 892380 416 186 90 -60 149 155 6 5,1 1,4 RCD Kingfisher

SGRD2370 743726 892730 417 189 90 -60 127 164 37 31,5 3,0 RCD Kingfisher

inkl. 133 134 1 0,9 15,6 RCD Kingfisher

und 150 151 1 0,9 33,5 RCD Kingfisher

und 159 160 1 0,9 15,2 RCD Kingfisher

SGRD2371 743605 892331 417 171 90 -60 112 140 28 23,8 0,8 RCD Kingfisher

SGRC2372 743852 893033 409 91 90 -60 67 84 17 14,5 1,1 RC Kingfisher

SGRC2373 743838 892937 410 97 90 -60 60 77 17 14,5 2,4 RC Kingfisher

inkl. 70 71 1 0,9 19,5 RC Kingfisher

SGRC2374 743865 893005 405 80 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2375 743846 892983 406 100 90 -60 64 80 16 13,6 1,1 RC Kingfisher

SGRD2376 743769 892937 423 210 90 -60 158 167 9 7,7 0 RCD Kingfisher

172 183 11 9,4 4,4 RCD Kingfisher

inkl. 180 182 2 1,7 13,2 RCD Kingfisher

SGRD2377 743690 892833 415 288 90 -60 221 226 5 4,3 1,8 RCD Kingfisher

250 261 11 9,4 1,3 RCD Kingfisher

SGRD2378 743774 892882 422 160 90 -60 NSI RCD Kingfisher

SGRD2379 743724 892881 423 234 90 -60 NSI RCD Kingfisher

SGRD2380 743737 892602 410 135 90 -60 68 80 12 10,2 1,0 RCD Kingfisher

96 102 6 5,1 2,0 RCD Kingfisher

SGRC2381 743708 892303 405 90 90 -60 36 67 31 26,4 4,2 RC Kingfisher

inkl. 47 48 1 0,9 14,0 RC Kingfisher

und 52 53 1 0,9 11,4 RC Kingfisher

und 61 63 2 1,7 15,1 RC Kingfisher

SGRC2382 743706 892253 401 80 90 -60 17 42 25 21,3 1,8 RC Kingfisher

49 59 10 8,5 1,7 RC Kingfisher

SGRC2383 743697 892202 404 80 90 -60 19 54 35 29,8 3,1 RC Kingfisher

inkl. 26 28 2 1,7 12,9 RC Kingfisher

und 48 49 1 0,9 25,8 RC Kingfisher

SGRD2384 743607 892131 427 144 90 -60 100 102 2 1,7 25,7 RCD Kingfisher

SGRC2385 743801 892934 418 24 90 -60 Nicht gemessen RC Kingfisher

SGRC2386 743814 892979 408 49 90 -60 Nicht erfasst RC Kingfisher

SGRC2387 743625 892075 430 120 90 -60 106 108 2 1,7 3,3 RC Kingfisher

SGRC2388 743726 892159 409 54 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2389 743802 892933 418 37 90 -60 Nicht erfasst RC Kingfisher

SGRD2390 743801 892933 418 162 90 -60 112 125 13 11,1 1,5 RCD Kingfisher

SGRD2391 743575 892179 421 170 90 -60 118 129 11 9,4 0,6 RCD Kingfisher

138 147 9 7,7 1,3 RCD Kingfisher

SGRD2392 743730 892838 412 195 90 -60 170 183 13 11,1 1,3 RCD Kingfisher

SGRD2393 743602 892230 414 160 90 -60 103 110 7 6,0 0,8 RCD Kingfisher

SGRD2394 743675 892630 425 219 90 -60 148 151 3 2,6 3,4 RCD Kingfisher

158 188 30 25,5 2,4 RCD Kingfisher

inkl. 172 173 1 0,9 11,5 RCD Kingfisher

und 185 186 1 0,9 28,3 RCD Kingfisher

202 205 3 2,6 5,8 RCD Kingfisher

inkl. 203 204 1 0,9 13,7 RCD Kingfisher

SGRD2395 743625 892480 416 195 90 -60 149 154 5 4,3 1,8 RCD Kingfisher

172 183 11 9,4 1,7 RCD Kingfisher

187 188 1 0,9 6,7 RCD Kingfisher

SGRD2396 743625 892580 431 230 90 -60 179 188 9 7,7 0,8 RCD Kingfisher

218 225 7 6,0 1,5 RCD Kingfisher

SGRD2397 743675 892730 429 252 90 -60 198 215 17 14,5 2,7 RCD Kingfisher

inkl. 203 204 1 0,9 11,7 RCD Kingfisher

219 249 30 25,5 2,5 RCD Kingfisher

inkl. 233 234 1 0,9 33,5 RCD Kingfisher

SGRD2398 743815 892980 408 140 90 -60 112 115 3 2,6 2,8 RCD Kingfisher

SGRD2399 743575 892280 423 186 90 -60 138 141 3 2,6 3,1 RCD Kingfisher

168 174 6 5,1 1,8 RCD Kingfisher

SGRD2400 743615 892900 434 340 90 -60 282 290 8 6,8 0,9 RCD Kingfisher

300 313 13 11,1 1,1 RCD Kingfisher

327 331 4 3,4 15,8 RCD Kingfisher

inkl. 328 331 3 2,6 20,6 RCD Kingfisher

SGRD2501 743595 893000 455 440 90 -60 362 373 11 9,4 1,6 RCD Kingfisher

362 363 1 0,9 12,7 RCD Kingfisher

386 391 5 4,3 1,1 RCD Kingfisher

SGRD2502 743655 893000 442 372 90 -60 301 307 6 5,1 1,0 RCD Kingfisher

SGRD2503 743670 892900 427 303 90 -60 275 292 17 14,5 0,9 RCD Kingfisher

297 299 2 1,7 3,1 RCD Kingfisher

SGRD2504 743560 892900 444 408 90 -60 389 394 5 4,3 3,6 RCD Kingfisher

inkl. 392 393 1 0,9 14,4 RCD Kingfisher

SGRD2505 743560 892230 419 180 90 -60 NSI RCD Kingfisher

SGRD2506 743575 892130 432 180 90 -60 128 132 4 3,4 2,9 RCD Kingfisher

SGRD2507 743500 892405 437 306 90 -60 NSI RCD Kingfisher

SGRD2508 743716 893000 425 282 90 -60 172 177 5 4,3 1,2 RCD Kingfisher

SGRD2509 743508 892455 443 300 90 -60 263 265 2 1,7 3,2 RCD Kingfisher

SGRD2511 743510 892355 430 273 90 -60 247 249 2 1,7 6,1 RCD Kingfisher

inkl. 248 249 1 0,9 10,6 RCD Kingfisher

SGRC2512 743560 892755 447 50 90 -60 Nicht gemessen RC Kingfisher

SGRC2514 743640 892960 443 61 90 -60 Nicht gemessen RC Kingfisher

SGRD2215 742280 891928 600 780 90 -60 707 710 3 2,1 3,3 RCD Sunbird

734 737 3 2,1 17,5 RCD Sunbird

inkl. 735 736 1 0,7 45,8 RCD Sunbird

741 747 6 4,2 7,6 RCD Sunbird

inkl. 741 742 1 0,7 10,4 RCD Sunbird

und 745 746 1 0,7 14,9 RCD Sunbird

751 756 5 3,5

