Fortuna bohrt 22,7 g/t Gold über 21,6 Meter im Southern Arc-Gebiet des Diamba Sud-Goldprojekts in Senegal

Vancouver, 13. August 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) – www.commodity-tv.com/play/fortuna-mining-ceo-on-excellent-q1-results-and-future-growth/ – freut sich, nach der Aktualisierung der Ressourcen vom 7. Juli 2025 (siehe Pressemitteilung von Fortuna vom 5. August 2025) weitere Ergebnisse der Explorationsbohrungen in der Lagerstätte Southern Arc im Goldprojekt Diamba Sud in Senegal bekannt zu geben.

Paul Weedon, Senior Vice President of Exploration bei Fortuna, erklärte: Die Explorationsbohrungen in der Lagerstätte Southern Arc wurden über den Stichtag für die erste Ressourcenschätzung hinaus fortgesetzt und lieferten mehrere hochgradige Abschnitte. Zu den Highlights zählt Bohrloch DSDD488, das in einer geschätzten Mächtigkeit von 21,6 Metern in einer Tiefe von 53 Meter 22,7 g/t Au durchteufte.

Weedon fuhr fort: Diese Ergebnisse belegen erneut das Potenzial für eine Ressourcensteigerung in Diamba Sud. Die Lagerstätte ist nach Süden, Osten und in die Tiefe hin offen, wobei die aktuellen Bohrungen nur bis zu einer Tiefe von etwa 150 Meter reichen. Die Bohrungen sollen nach Ende der Regenzeit im September wieder aufgenommen werden, weitere Ergebnisse werden bis zum Jahresende erwartet.

Zu den Höhepunkten der Bohrungen in der Lagerstätte Southern Arc zählen

DSDD418: 6,3 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 18,2 Meter ab 31 Meter,

einschließlich

23,3 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,8 Meter ab 40 Meter und

14,2 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,8 Meter ab 42 Meter und

17,9 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 1,6 Meter ab 45 Meter

DSDD440: 6,3 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 16,8 Metern ab 30 Metern, einschließlich

über eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 1,1 Meter ab 30,7 Meter und

10,3 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 2,4 Meter ab 34 Meter und

10,6 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,8 Meter ab 41 Meter und

10,4 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,8 Meter ab 43 Meter

19,4 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 11,0 Metern ab 54,2 Metern, einschließlich

3,7 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,8 Meter ab 54,1 Meter

13,6 g/t Au

DSDD444: 4,5 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 32,0 m ab 30 m, inkl.

14,0 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 1,6 Meter ab 40 Meter und

33,5 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,8 Meter ab 45 Meter und über eine geschätzte wahre

13,0 g/t Au Mächtigkeit von 1,6 Meter ab 48 Meter

13,1 g/t Au und

über eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,8 Meter ab 58 Meter über

DSDD4621 : 9,7 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 20,8 m ab 117 m, inkl.

21,9 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 2,2 m ab 120,3 Meter und

18,4 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 2,4 Meter ab 124 Meter und

13,4 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,8 Meter ab 129 Meter und

14,2 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,8 Meter ab 133 Meter und

16,8 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 1,6 Meter ab 140 Meter

DSDD4841 : 4,2 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 31,2 m ab 5 m, inkl.

13,3 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,8 Meter ab 7 Meter und

14,6 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 1,6 Meter ab 15 Meter und

18,4 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,8 Meter ab 19 Meter und

13,2 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 1,6 Meter ab 32 Meter

DSDD4871 : 7,8 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 22,4 m ab 31 m, inkl.

33,6 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 1,6 Meter ab 44 Meter und

20,5 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,8 Meter ab 51 Meter und

11,1 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 1,6 Meter ab 53 Meter und

13,2 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 0,8 Meter ab 56 Meter

DSDD4881 : 22,7 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 21,6 m ab 53 m, inkl.

258,8 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 1,6 Meter ab 66 Meter

DSR933: 6,7 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 4,0 m ab der Oberfläche und

21,6 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 6,4 m ab 65 m, inkl.

36,1 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 2,4 Meter ab 67 Meter

DSR9761 : 4,9 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 23,2 m ab 51 m, inkl.

19,4 g/t Auüber eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 3,2 Meter ab 63 Meter

Hinweis:

1. Nicht in der Ressourcenschätzung enthalten; siehe Pressemitteilung von Fortuna vom 5. August 2025.

Die Explorationsbohrungen im Southern Arc waren ein Schwerpunkt des Diamba Sud-Projekts. Seit dem letzten Explorationsupdate (siehe Pressemitteilung von Fortuna vom 27. Mai 2025) wurden weitere 152 Reverse-Circulation-Bohrungen (RC) und Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 21.234 Metern abgeschlossen. Das Programm im Southern Arc wurde aufgrund der Regenzeit unterbrochen und die Bohrungen werden voraussichtlich Mitte September wieder aufgenommen.

Von den 152 Bohrlöchern wurden 53 nach dem Stichtag für die erste abgeleitete Mineralressource von Southern Arc von 3,9 Mio. Unzen Gold abgeschlossen.9 Mio. mit durchschnittlich 1,57 g/t Au und 194 Koz Gold (siehe Pressemitteilung von Fortuna vom 5. August 2025) abgeschlossen und werden zusammen mit den für das vierte Quartal 2025 geplanten zusätzlichen Bohrungen in eine aktualisierte Ressourcenschätzung einfließen, die für das erste Quartal 2026 geplant ist. Einzelheiten zu den abgeschlossenen Bohrlöchern sind in Anhang 1 aufgeführt.

Die Mineralisierung im südlichen Bogen kommt als variable feine Stockwork-Aderanordnungen mit diffusen Pyrit-Silica-Flutungen vor und weist eine starke Korrelation mit bestimmten tektonischen Brekzien und Karbonateinheiten auf (siehe Abbildungen 1 bis 3). Sie zeigt häufig eine ausgedehnte Hämatit-Alteration, ähnlich wie die anderen Prospekte und Lagerstätten in Diamba Sud.

Die Mineralisierung bleibt in der Tiefe und entlang des Streichs nach Süden und Osten hin offen.

Abbildung 1: Abschnitt 600NE des südlichen Bogens

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80697/130825_DE_FVI_DiambaSudUpdate.001.png

Abbildung 2: Southern Arc, Abschnitt 650NE

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80697/130825_DE_FVI_DiambaSudUpdate.002.png

Abbildung 3: Southern Arc Abschnitt 700NE

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80697/130825_DE_FVI_DiambaSudUpdate.003.png

Ausführliche Informationen zu den Bohrlöchern und Untersuchungsergebnissen dieses Bohrprogramms finden Sie in Anhang 1.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA-QC)

Alle vom Unternehmen durchgeführten Bohrdaten wurden unter Verwendung der folgenden Verfahren und Methoden erhoben. Alle Bohrungen wurden unter der Aufsicht von Mitarbeitern des Unternehmens durchgeführt.

Bei allen RC-Bohrungen wurde ein 5,25-Zoll-Pneumatikhammer für die Entnahme von Oberflächenproben verwendet, wobei die Proben in 60-Liter-Plastiktüten gesammelt wurden. Die Proben wurden durch Aufrechterhaltung eines ausreichenden Luftdrucks trocken gehalten, um das Eindringen von Grundwasser zu verhindern. Wenn der Wassereintritt den Luftdruck überstieg, wurde die RC-Bohrung gestoppt und auf Diamantkernbohrungen umgestellt. Nach der Entnahme wurden die RC-Proben mit einem dreistufigen Splitter geteilt, um eine repräsentative Probe von 12,5 Prozent für die Einreichung an das Analyselabor zu erhalten. Die restlichen 87,5 % der Proben wurden bis zum Erhalt und zur Validierung der Untersuchungsergebnisse am Bohrstandort gelagert. Grobe Ausschussproben aller mineralisierten Proben, die signifikanten Abschnitten entsprechen, werden auf dem firmeneigenen Kernlagerplatz vor Ort aufbewahrt.

Alle Diamantbohrungen (DD) begannen mit einem Durchmesser der Größe HQ, bevor auf frischem Gestein auf Diamantbohrkronen mit einem Durchmesser der Größe NQ umgestellt wurde. Der Kern wurde protokolliert und für die Probenahme in Standardlängen von einem Meter oder bis zu einer geologischen Grenze markiert. Die Proben wurden dann mit einer Diamantsäge in zwei gleiche Hälften geschnitten. Eine Hälfte des Kerns wurde in der ursprünglichen Kernbox belassen und an einem sicheren Ort auf dem Kernlager des Unternehmens am Projektstandort gelagert. Die andere Hälfte wurde beprobt, katalogisiert, in versiegelte Beutel verpackt und bis zum Versand sicher am Standort gelagert.

Alle RC- und DD-Proben wurden mit einem Firmenfahrzeug oder einem kommerziellen Kurierdienst zu den Aufbereitungslabors von ALS Global in Kedougou (Senegal) oder Bamako (Mali) transportiert, wo die vorbereiteten Probenpulpen anschließend per kommerziellem Kurierdienst zur Analyselabor von ALS Global in Ouagadougou (Burkina Faso) transportiert wurden. Alle Proben wurden einer routinemäßigen Goldanalyse unter Verwendung einer 50-Gramm-Charge und einer Feuerprobe mit Atomabsorptionsanalyse unterzogen. Proben mit einem Gehalt von >10 ppm Au wurden mit einer 50-Gramm-Charge und einem Feuerprobenverfahren mit gravimetrischer Endbestimmung erneut analysiert. Die Qualitätskontrollverfahren umfassten die systematische Einfügung von Leerproben, Doppelproben und Probenstandards in den Probenstrom. Darüber hinaus fügte das Labor von ALS Global eigene Qualitätskontrollproben ein.

Qualifizierte Person

Paul Weedon, Senior Vice President, Exploration bei Fortuna Mining Corp., ist eine gemäß National Instrument 43-101 qualifizierte Person und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (Mitgliedsnummer 6001). Herr Weedon hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Weedon hat die offengelegten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen zugrunde liegen, durch Überprüfung geochemischer und geologischer Datenbanken und durch Überprüfung von Diamantbohrkernen verifiziert. Der Verifizierungsprozess unterlag keinen Einschränkungen.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio von Explorationsprojekten in Argentinien, Côte d’Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud in Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu unseren Stakeholdern. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristige gemeinsame Werte durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jorge A. Ganoza

Präsident, CEO und Direktor

Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca | info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube

In Europe

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) darstellen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem Folgendes umfassen: die Mineralressourcenschätzungen für Diamba Sud; die geplanten Explorationsvorhaben des Unternehmens in Diamba Sud; Aussagen zum Potenzial für eine Ressourcenerweiterung in Diamba Sud; Aussagen zu den Geschäftsstrategien, Plänen und Aussichten des Unternehmens; die Pläne des Unternehmens für seine Minen und Mineralgrundstücke; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Finanzmärkte; die Auswirkungen des Inflationsdrucks auf die Geschäftstätigkeit und den Betrieb des Unternehmens; die zukünftigen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; Erwartungen hinsichtlich der Metallgehaltsschätzungen und der Auswirkungen etwaiger Abweichungen von den erfassten Metallgehalten; angenommene und zukünftige Metallpreise; der Wert der Minen und Mineralgrundstücke des Unternehmens; und die zukünftige Finanz- oder Betriebsleistung des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie geschätzt, potenziell, offen, zukünftig, angenommen, prognostiziert, vorgeschlagen, verwendet, detailliert, wurde, Gewinn, geplant, widerspiegelt, wird, voraussichtlich, geschätzt, enthält, verbleibend, wird sein oder Aussagen, dass Ereignisse eintreten oder erreicht werden könnten oder sollten, sowie ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Varianten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Unsicherheiten und Faktoren zählen unter anderem operative Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralverarbeitung; Unsicherheiten in Bezug auf Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen; Unsicherheiten in Bezug auf Kapital- und Betriebskosten, Produktionspläne und wirtschaftliche Erträge; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralreserven zu ersetzen; Risiken im Zusammenhang mit der Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und Projektentwicklung; Unsicherheiten hinsichtlich der Rückführung von Geldern aufgrund von Devisenkontrollen; Umweltangelegenheiten, einschließlich der Erlangung oder Erneuerung von Umweltgenehmigungen und potenzieller Haftungsansprüche; Unsicherheiten hinsichtlich der Natur und der klimatischen Bedingungen; Gesetze und Vorschriften zum Schutz der Umwelt (einschließlich Anforderungen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und anderer Dekarbonisierungsanforderungen sowie die Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung des Omnibus-Gesetzes C-59 und der damit verbundenen Änderungen des Wettbewerbsgesetzes (Kanada); Risiken im Zusammenhang mit politischer Instabilität und Änderungen der Vorschriften für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens; Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Ländern, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist oder tätig werden könnte; Risiken im Zusammenhang mit Krieg, Feindseligkeiten oder anderen Konflikten, wie beispielsweise den Konflikten zwischen der Ukraine und Russland sowie zwischen Israel und der Hamas, und deren mögliche Auswirkungen auf die weltweite Wirtschaftstätigkeit; Risiken im Zusammenhang mit der Beendigung der Bergbaukonzessionen des Unternehmens unter bestimmten Umständen; Aufbau und Pflege von Beziehungen zu lokalen Gemeinden und Interessengruppen; Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der Kontrolle über die öffentliche Wahrnehmung durch soziale Medien und andere webbasierte Anwendungen; potenzielle Widerstände gegen die Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, eine angemessene Finanzierung für geplante Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Fragen des Eigentumsrechts; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit, die Eigentumsrechte an den Mineralgrundstücken des Unternehmens zu behalten oder zu verlängern; Risiken im Zusammenhang mit der Integration der vom Unternehmen erworbenen Unternehmen und Vermögenswerte; Wertminderungen; Risiken im Zusammenhang mit der Gesetzgebung zum Klimawandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Angemessenheit des Versicherungsschutzes; Risiken für die Betriebssicherheit und -sicherheit; Rechtsstreitigkeiten und potenzielle Rechtsstreitigkeiten; Unsicherheiten in Bezug auf die allgemeine Wirtschaftslage; Risiken im Zusammenhang mit einer globalen Pandemie, die sich auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb, die Finanzlage und den Aktienkurs des Unternehmens auswirken könnten; Wettbewerb; Schwankungen der Metallpreise; Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss von Termin- und Optionskontrakten für die Produktion von Basismetallen; Wechselkursschwankungen und Zinsschwankungen; Steuerprüfungen und Neubewertungen; Risiken im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften; Unsicherheiten in Bezug auf Konzentrataufbereitungsgebühren und Transportkosten; Angemessenheit der von der Gesellschaft für die Landrekultivierung bereitgestellten Mittel; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von Informationstechnologiesystemen, die Störungen, Schäden, Ausfällen und Risiken bei der Implementierung und Integration unterliegen; Arbeitsbeziehungen sowie die Faktoren, die unter Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr erläutert sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genauigkeit der aktuellen Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens in Übereinstimmung mit den öffentlichen Erklärungen und erklärten Zielen des Unternehmens durchgeführt werden; dass keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen eintreten, die das Unternehmen, seine Grundstücke oder seine Produktionsschätzungen beeinträchtigen (die von der Genauigkeit der prognostizierten Erzgehalte, Abbauraten, Zeitpunkte der Gewinnung und Schätzungen der Gewinnungsrate ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinflusst werden können); die Dauer und die Auswirkungen der globalen und lokalen Inflation; die Dauer und die Auswirkungen geopolitischer Unsicherheiten auf die Produktion, die Belegschaft, das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens; die erwarteten Trends bei den Mineralpreisen, der Inflation und den Wechselkursen; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen erteilt werden; dass es zu keinen wesentlichen Störungen des Betriebs des Unternehmens kommt und dass andere hierin dargelegte Annahmen zutreffen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen sich als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Warnhinweis für US-Anleger bezüglich Schätzungen von Reserven und Ressourcen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Schätzungen der Reserven und Ressourcen wurden gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) und den Definitionen des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum für Mineralressourcen und Mineralreserven erstellt. NI 43-101 ist eine von den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden entwickelte Vorschrift, die Standards für die Offenlegung wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch kanadische Unternehmen festlegt. Alle in der technischen Offenlegung enthaltenen Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen wurden gemäß NI 43-101 und den Definition Standards on Mineral Resources and Reserves des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum erstellt. Kanadische Standards, einschließlich NI 43-101, unterscheiden sich erheblich von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission, und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu Mineralreserven und -ressourcen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden.

Anhang 1

Bohrlöcher, die nach dem 7. Juli 2025 fertiggestellt wurden, sind kursiv dargestellt.

Bohrloch-ID Ostkoordinate Nord (WGS84_29N) Höhe (m) EOH1,2 UTM-Azimut Neigung Tiefe 2,3 Tiefe 2 Bis Gebohrt2 ETW 4 (m) Au (ppm) Bohrlochtyp5 Fläche

(WGS84_29N) Tiefe Von (m) Breite

(m) (m) (m)

DSDD408 232599 1426198 145 110 150 -50 42 48 6 4,8 1,5 DD Southern Arc

DSDD409 232666 1426221 146 147 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD410 232588 1426263 146 164 150 -50 39 43 4 3,2 2,2 DD Southern Arc

61 72 11 8,8 0,9 DD Southern Arc

DSDD411 232556 1426219 145 134 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD412 232631 1426245 146 150 150 -50 130 133 3 2,4 1,8 DD Southern Arc

DSDD413 232717 1426204 145 119 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD414 232404 1426439 148 150 150 -50 68 74 6 4,8 4,5 DD Southern Arc

DSDD415 232589 1426101 143 146 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD416 232674 1426174 145 152 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD417 232454 1426461 148 117 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD418 232366 1426364 147 126 90 -50 31 53,75 22,75 18,2 6,3 DD Southern Arc

inkl. 40 41 1 0,8 23,3 DD Southern Arc

und 42 43 1 0,8 14,2 DD Southern Arc

und 45 47 2 1,6 17,9 DD Southern Arc

61 71 10 8,0 1,9 DD Southern Arc

DSDD419 232602 1426262 146 114 90 -50 9 13 4 3,2 5,5 DD Southern Arc

inkl. 10 12 2 1,6 Kernverlust DD Southern Arc

und 12 13 1 0,8 21,2 DD Southern Arc

DSDD420 232563 1426261 146 137 90 -50 98,3 99 0,7 0,6 28,5 DD Southern Arc

DSDD421 232405 1426360 147 108 90 -50 56,45 61,35 4,9 3,9 6,8 DD Southern Arc

inkl. 58 60 2 1,6 14,5 DD Southern Arc

DSDD422 232218 1426132 145 113 90 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD423 232601 1426078 142 125 335 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD431 232350 1426410 147 237 150 -50 58,3 63 4,7 3,8 9,8 DD Southern Arc

inkl. 58 59 1 0,6 57,8 DD Southern Arc

84 104 20 16,0 2,7 DD Southern Arc

inkl. 87 88 1 0,8 13,3 DD Southern Arc

und 94 95 1 0,8 18,3 DD Southern Arc

121 133,75 12,75 10,2 3,7 DD Southern Arc

inkl. 127 128 1 0,8 17,3 DD Southern Arc

141 146,1 5 4,1 1,3 DD Southern Arc

inkl. 142 143 1 0,8 Kernverlust DD Southern Arc

156 191 35 28,0 1,9 DD Southern Arc

DSDD433 232303 1426394 147 129 150 -50 91 97 6 4,8 3,8 DD Southern Arc

inkl. 92 93 1 0,8 10,7 DD Southern Arc

103 120 17 13,6 7,9 DD Southern Arc

inkl. 110 112 2 1,6 46,6 DD Southern Arc

und 119 119,5 0,5 0,4 19,4 DD Southern Arc

DSDD434 232380 1426482 148 172 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD435 232442 1426416 147 92 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD436 232388 1426437 148 92 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD437 232173 1426134 145 198 90 -50 90 95 5 4,0 1,0 DD Southern Arc

DSDD438 232409 1426304 147 81 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD439 232325 1426355 147 113 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD440 232866 1426115 144 144 330 -50 22,2 26 3,8 3,0 2,6 DD Southern Arc

30 51 21 16,8 6,3 DD Southern Arc

inkl. 30,7 32 1,35 1,1 10,3 DD Southern Arc

und 34 37 3 2,4 10,6 DD Southern Arc

und 41 42 1 0,8 10,4 DD Southern Arc

und 43 44 1 0,8 19,4 DD Southern Arc

und 45 46 1 0,8 21,2 DD Southern Arc

54,2 68 13,8 11,0 3,7 DD Southern Arc

inkl. 55 56 1 0,8 13,6 DD Southern Arc

DSDD441 232338 1426463 148 137 150 -50 117,35 129 11,65 9,3 1,4 DD Southern Arc

DSDD442 232197 1426201 146 101 90 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD443 232799 1426122 145 105 330 -50 2 10 8 6,4 0,8 DD Southern Arc

16 29 13 10,4 3,0 DD Southern Arc

37 45,55 8,55 6,8 0,8 DD Southern Arc

51 66,6 15,6 12,5 5,0 DD Southern Arc

inkl. 58,45 60 1,55 1,2 11,6 DD Southern Arc

und 62 63 1 0,8 24,2 DD Southern Arc

75 76,2 1,2 1,0 5,7 DD Southern Arc

DSDD444 232380 1426385 147 84 150 -50 30 70 40 32,0 4,5 DD Southern Arc

inkl. 40 42 2 1,6 14,0 DD Southern Arc

und 45 46 1 0,8 33,5 DD Southern Arc

und 48 50 2 1,6 13,0 DD Southern Arc

und 58 59 1 0,8 13,1 DD Southern Arc

DSDD445 232176 1426163 145 140 90 -50 86 89 3 2,4 1,8 DD Southern Arc

DSDD446 232403 1426387 147 65 150 -50 0 24 24 19,2 4,5 DD Southern Arc

inkl. 3 4 1 0,8 Kernverlust DD Southern Arc

und 14 15 1 0,8 11,1 DD Southern Arc

und 17 18 1 0,8 12,2 DD Southern Arc

und 19 20 1 0,8 15,5 DD Southern Arc

DSDD447 232743 1426143 145 99 330 -50 53,55 58 4,45 3,6 5,0 DD Southern Arc

inkl. 56 57 1 0,8 15,1 DD Southern Arc

76 80,75 4,75 3,8 1,3 DD Southern Arc

DSDD448 232419 1426415 147 101 150 -50 0 35 35 28,0 3,0 DD Southern Arc

inkl. 3 4 1 0,8 Kernverlust DD Southern Arc

und 16 17 1 0,8 10,8 DD Southern Arc

und 22 23 1 0,8 18,0 DD Southern Arc

DSDD449 232454 1426388 147 80 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD450 232882 1426077 143 135 330 -50 68 72 4 3,2 2,2 DD Southern Arc

DSDD451 232581 1426489 146 110 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD452 232437 1426489 148 143 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD453 232561 1426272 146 170 150 -50 87 99 12 9,6 1,5 DD Southern Arc

103 122 19 15,2 0,9 DD Southern Arc

134 149 15 12,0 5,4 DD Southern Arc

inkl. 139 141 2 1,6 15,6 DD Southern Arc

DSDD454 232854 1426075 144 165 330 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD455 232565 1426304 146 176 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD456 232537 1426251 145 156 150 -50 105 110 5 4,0 1,7 DD Southern Arc

DSDD457 232734 1426227 145 123 150 -50 57 74 17 13,6 6,1 DD Southern Arc

inkl. 67 68 1 0,8 12,5 DD Southern Arc

und 69 71 2 1,6 16,4 DD Southern Arc

und 73 74 1 0,8 16,5 DD Southern Arc

91 94 3 2,4 8,4 DD Southern Arc

inkl. 93 94 1 0,8 14,7 DD Southern Arc

DSDD458 232781 1426220 144 140 150 -50 21 43,45 22 18,0 4,5 DD Southern Arc

inkl. 35 36 1 0,8 12,7 DD Southern Arc

und 38 41 3 2,4 16,4 DD Southern Arc

119 128 9 7,2 0,7 DD Southern Arc

DSDD459 232472 1426085 142 110 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD460 232810 1426257 143 183 150 -50 167 180,7 14 11,0 1,7 DD Southern Arc

DSDD461 232869 1426207 143 185 150 -50 78 87 9 7,2 6,2 DD Southern Arc

inkl. 81 83 2 1,6 20,1 DD Southern Arc

155 175 20 16,0 0,9 DD Southern Arc

DSDD462 232913 1426251 143 159 150 -50 117 143 26 20,8 9,7 DD Southern Arc

inkl. 120,3 123 3 2,2 21,9 DD Southern Arc

und 124 127 3 2,4 18,4 DD Southern Arc

und 129 130 1 0,8 13,4 DD Southern Arc

und 133 134 1 0,8 14,2 DD Southern Arc

und 140 142 2 1,6 16,8 DD Southern Arc

DSDD463 232889 1426230 143 149 150 -50 83 94 11 8,8 4,2 DD Southern Arc

inkl. 90 91 1 0,8 26,9 DD Southern Arc

116 132,4 16,4 13,1 5,0 DD Southern Arc

inkl. 124 125 1 0,8 10,1 DD Southern Arc

und 130 132,4 2 1,9 17,0 DD Southern Arc

DSDD464 232467 1426355 147 108 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD465 232807 1426213 144 169,5 150 -50 9 15 6 4,8 1,4 DD Southern Arc

68 75 7 5,6 2,1 DD Southern Arc

92 103 11 8,8 1,1 DD Southern Arc

DSDD466 232949 1426170 143 168 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD467 232797 1426118 144 184 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD468 232694 1426082 144 185 150 -50 126 137 11 8,8 1,0 DD Southern Arc

162 166 4 3,2 5,2 DD Southern Arc

inkl. 162 163 1 0,8 11,0 DD Southern Arc

DSDD469 232842 1426105 144 131 150 -50 73,5 88,5 15 12,0 8,4 DD Southern Arc

inkl. 80 83 3 2,4 21,6 DD Southern Arc

und 86 87,2 1,2 1,0 11,8 DD Southern Arc

92 99 7 5,6 3,4 DD Southern Arc

DSDD470 232763 1426110 144 157 150 -50 138 141 3 2,4 3,7 DD Southern Arc

DSDD471 232860 1426076 143 161 150 -50 36,3 46 9,7 7,8 1,5 DD Southern Arc

55,85 75,45 19,6 15,7 3,3 DD Southern Arc

DSDD472 232960 1426216 143 161 150 -50 133 149 16 12,8 6,5 DD Southern Arc

inkl. 135 138 3 2,4 17,2 DD Southern Arc

und 139 140 1 0,8 20,7 DD Southern Arc

154,85 159,6 4,75 3,8 2,7 DD Southern Arc

DSDD473 232554 1426339 146 231 150 -50 97 98 1 0,8 13,7 DD Southern Arc

DSDD474 232983 1426171 143 143 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD475 232969 1426254 143 140 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD476 232498 1426323 145 252 150 -50 123 126 3 2,4 1,7 DD Southern Arc

151 161,5 10,5 8,4 0,7 DD Southern Arc

DSDD477 232879 1426094 144 166 150 -50 56,5 69,3 12,75 10,2 3,7 DD Southern Arc

inkl. 57 58 1 0,8 11,6 DD Southern Arc

und 66 66,6 0,6 0,5 15,3 DD Southern Arc

79,5 90 10,5 8,4 11,9 DD Southern Arc

inkl. 80 84 4 3,2 21,4 DD Southern Arc

und 88 89 1 0,8 15,7 DD Southern Arc

DSDD478 232740 1426275 144 119 150 -50 31,45 38 6,55 5,2 3,5 DD Southern Arc

inkl. 32,3 33 0,7 0,6 10,8 DD Southern Arc

DSDD480 232893 1426117 143 179 150 -50 22,75 35 12,25 9,8 6,4 DD Southern Arc

inkl. 27 28 1 0,8 14,1 DD Southern Arc

und 30 32 2 1,6 20,8 DD Southern Arc

50 86,2 36,2 29,0 2,5 DD Southern Arc

139,2 144,5 5,25 4,2 2,3 DD Southern Arc

160,3 162 1,7 1,4 3,2 DD Southern Arc

DSDD481 232717 1426265 145 119 150 -50 53 65 12 9,6 6,1 DD Southern Arc

inkl. 59 60 1 0,8 11,5 DD Southern Arc

und 61 62 1 0,8 12,0 DD Southern Arc

und 64 65 1 0,8 14,6 DD Southern Arc

DSDD482 232685 1426240 146 137 150 -50 72 74 2 1,6 10,8 DD Southern Arc

inkl. 73 74 1 0,8 13,4 DD Southern Arc

100,8 104,5 3,65 2,9 3,9 DD Southern Arc

DSDD483 232308 1426459 148 249 150 -50 162 171 9 7,2 1,3 DD Southern Arc

DSDD484 232923 1426118 143 161 150 -50 5 44 39 31,2 4,2 DD Southern Arc

inkl. 7 8 1 0,8 13,3 DD Southern Arc

und 11 12 1 0,8 Kernverlust DD Southern Arc

und 15 17 2 1,6 14,6 DD Southern Arc

und 19 20 1 0,8 18,4 DD Southern Arc

und 32 34 2 1,6 13,2 DD Southern Arc

DSDD485 232867 1426157 143 179 150 -50 58 64 6 4,8 3,9 DD Southern Arc

inkl. 63 64 1 0,8 14,9 DD Southern Arc

69 92 23 18,4 1,3 DD Southern Arc

DSDD487 232905 1426062 143 128 150 -50 31 59 28 22,4 7,8 DD Southern Arc

inkl. 44 46 2 1,6 33,6 DD Southern Arc

und 51 52 1 0,8 20,5 DD Southern Arc

und 53 55 2 1,6 11,1 DD Southern Arc

und 56 57 1 0,8 13,2 DD Southern Arc

DSDD488 232899 1426165 143 152 150 -50 53 80 27 21,6 22,7 DD Southern Arc

inkl. 63 64 1 0,8 27,4 DD Southern Arc

und 66 68 2 1,6 258,8 DD Southern Arc

und 69 69,9 0,85 0,7 13,4 DD Southern Arc

und 77 78 1 0,8 17,0 DD Southern Arc

DSDD489 232825 1426079 144 182 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD490 232390 1426463 148 123 150 -50 NSI DD Southern Arc

DSDD491 232725 1426076 144 200 150 -50 113 118,2 5,2 4,2 3,6 DD Southern Arc

122 147 25 20,0 4,8 DD Southern Arc

inkl. 132 133 1 0,8 10,6 DD Southern Arc

und 135 136 1 0,8 10,6 DD Southern Arc

und 138 139 1 0,8 15,1 DD Southern Arc

und 140 141 1 0,8 10,9 DD Southern Arc

187 196 9 7,2 1,0 DD Southern Arc

DSDD492 232725 1426036 143 152 150 -50 68 80 12 9,6 3,8 DD Southern Arc

inkl. 68 69 1 0,8 14,3 DD Southern Arc

und 72 73 1 0,8 15,3 DD Southern Arc

u

