„Science Breakthrough of the Year“: NurExone Biologic qualifiziert sich als Finalist bei Falling Walls Venture 2025

Falling Walls: Durchbrüche sichtbar machen

Die Falling Walls Foundation wurde im Jahr 2009 ins Leben gerufen, um an den historischen Fall der Berliner Mauer 1989 zu erinnern¹. Seither ist deren Veranstaltung, der Falling Walls Science Summit, ein Symbol für Freiheit, Offenheit und Fortschritt. Die Falling Walls Foundation hat sich zum Ziel gesetzt, Durchbrüche in der Wissenschaft und Gesellschaft sichtbar zu machen. Hierzu organisiert die Stiftung verschiedene Formate wie Falling Walls Lab (für junge Forschertalente), Falling Walls Engage (für den gesellschaftlichen Dialog) und den Falling Walls Science Summit. Im Zuge dessen lädt sie führende Forscher, Innovatoren und Unternehmer aus aller Welt jährlich nach Berlin ein. Dabei ist das Event weit mehr als eine Konferenz: Es ist eine globale Plattform, auf der neue Ideen, wissenschaftliche Innovationen und bahnbrechende Technologien präsentiert werden, die das Potenzial haben, gesellschaftliche und globale Herausforderungen zu lösen.

Im Rahmen des Falling Walls Science Summit findet auch der Wettbewerb Falling Walls Venture statt, bei dem die weltweit vielversprechendsten forschungsbasierten Start-ups ihre Ideen vorstellen. Eine internationale Jury wählt 25 Finalisten aus, die ihre wissenschaftlich fundierten Geschäftsmodelle vom 6. bis 9. November 2025 vor Ort präsentieren. Diese haben dann die Chance, als Science Breakthrough of the Year ausgezeichnet zu werden.

NurExone: Pionierarbeit in der regenerativen Medizin

In diesem Jahr wurde NurExone Biologic Inc (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091) aus einem Pool von 187 Bewerbern als ein Finalist gewählt². Denn das Unternehmen entwickelt mit ExoPTEN eine Therapie, die auf eine bislang kaum therapierbare Indikation abzielt: Verletzungen des zentralen Nervensystems, die lebenslange Behinderungen für die Patienten und Gesundheitskosten in Milliardenhöhe pro Jahr verursachen. ExoPTEN setzt dabei auf einen innovativen, exosombasierten Wirkstofftransport, der gezielt regenerative Prozesse in Nervenzellen anstoßen soll – mit dem Ziel, neurologische Funktionen nach traumatischen Schäden wiederherzustellen.

Die Nominierung für den Science Breakthrough of the Year ist somit eine Anerkennung der innovativen Forschung von NurExone im Bereich regenerativer Therapien und bietet dem Unternehmen gleichzeitig die Gelegenheit, internationale Partner, Investoren und Institutionen auf das Potenzial der Exosomen-Technologie aufmerksam zu machen.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

nurexone.com

Land: Israel & Kanada

Quellen:

¹falling-walls.com/foundation/about

²www.pressetext.com/news/20250802003

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations – unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „potenziell“ oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

