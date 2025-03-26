-
Fortuna präsentiert sich auf dem Mining Forum Americas 2025 in Colorado Springs, USA
Vancouver, 2. September 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) (- www.commodity-tv.com/play/fortuna-mining-ceo-update-on-q2-numbers-and-exploration-success-at-diamba-sud/ -) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom 14. bis 17. September 2025 am Mining Forum Americas teilnehmen wird, das im Broadmoor Hotel & Resort in Colorado Springs, USA, stattfindet.
Jorge A. Ganoza, Präsident, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Fortuna, wird am Montag, dem 15. September, um 11:00 Uhr Mountain Daylight Time im Bartolin Hall: Stage 2 einen Vortrag halten. Sie können die Präsentation live unter folgender Adresse verfolgen: americas.miningforum.com/member-webcast/3977/
Über das Mining Forum Americas
Das Mining Forum Americas ist die weltweit älteste und größte Zusammenkunft von Edelmetallaktien und ihren Investoren. Es findet seit 1989 jährlich statt und präsentiert sieben Achtel der weltweit börsennotierten Gold- und Silberunternehmen, gemessen an ihrer Produktion oder ihren Reserven. Weitere Informationen finden Sie unter americas.miningforum.com
Über Fortuna Mining Corp.
Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio von Explorationsprojekten in Argentinien, Côte d’Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Stakeholdern. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristige gemeinsame Werte durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com
Carlos Baca
Vizepräsident, Investor Relations
Fortuna Mining Corp.
Investor Relations:
Carlos Baca | info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
-2 –
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Fortuna Mining Corp.
Jorge A. Ganoza
Suite 650, 200 Burrard Street
V6C 3L6 Vancouver; BC
Kanada
email : info@fmcmail.com
Pressekontakt:
Fortuna Mining Corp.
Jorge A. Ganoza
Suite 650, 200 Burrard Street
V6C 3L6 Vancouver; BC
email : info@fmcmail.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Superfood Algen: Der Algenladen macht die Ernährung der Zukunft einfach und nachhaltig verfügbar BLOOH Solution: Globale Spannungen, Rohstoffsicherheit und die Zukunft nachhaltiger Energiesysteme
Fortuna präsentiert sich auf dem Mining Forum Americas 2025 in Colorado Springs, USA
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- SKINCREW® Mainz: Ästhetische Medizin unter der Leitung von dr. med. Maximilian Klag
- Globale Silbernachfrage von Investitionen angetrieben
- Fury gibt Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für die Goldlagerstätte Eau Claire bekannt, mit einem Basis-NPV (5 %) von 554 Mio. USD nach Steuern und einer Nachsteuer IRR von 41 %
- Willkommen zur exklusiven BBQ NIGHT
- Zena AI von ZenaTech startet Quantencomputing-Initiative für Drohnenanwendungen im Bereich US-Verteidigung und Heimatschutz
- Integral Metals meldet Abschluss der Bohrungen 2025 auf dem Projekt KAP
- ANINOVA deckt tierschutzwidrige Kälberhaltung auf – bundesweites Problem, NRW besonders betroffen
- Ferienunterkünfte provisionsfrei und erfolgreich an der Nordsee vermieten
- Burnout durchbrechen: Zurück zu innerer Stärke
- Erdbeben in Afghanistan: „Betroffene suchen mit bloßen Händen nach Überlebenden“ – Help startet Nothilfe
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.