Fortuna präsentiert sich auf dem Mining Forum Americas 2025 in Colorado Springs, USA

Vancouver, 2. September 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) (- www.commodity-tv.com/play/fortuna-mining-ceo-update-on-q2-numbers-and-exploration-success-at-diamba-sud/ -) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom 14. bis 17. September 2025 am Mining Forum Americas teilnehmen wird, das im Broadmoor Hotel & Resort in Colorado Springs, USA, stattfindet.

Jorge A. Ganoza, Präsident, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Fortuna, wird am Montag, dem 15. September, um 11:00 Uhr Mountain Daylight Time im Bartolin Hall: Stage 2 einen Vortrag halten. Sie können die Präsentation live unter folgender Adresse verfolgen: americas.miningforum.com/member-webcast/3977/

Über das Mining Forum Americas

Das Mining Forum Americas ist die weltweit älteste und größte Zusammenkunft von Edelmetallaktien und ihren Investoren. Es findet seit 1989 jährlich statt und präsentiert sieben Achtel der weltweit börsennotierten Gold- und Silberunternehmen, gemessen an ihrer Produktion oder ihren Reserven. Weitere Informationen finden Sie unter americas.miningforum.com

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio von Explorationsprojekten in Argentinien, Côte d’Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Stakeholdern. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristige gemeinsame Werte durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com

Carlos Baca

Vizepräsident, Investor Relations

Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca | info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

