Superfood Algen: Der Algenladen macht die Ernährung der Zukunft einfach und nachhaltig verfügbar

Attenweiler – Immer mehr Menschen entdecken Algen als innovative Zutat. Ob als Snack, für Suppen, Salate oder internationale Küche. Der Algenladen macht das Superfood aus dem Meer für alle zugänglich.

Algenöl: Nährstoffreich, gesund und voller Power aus dem Meer

Algenöl etabliert sich zunehmend als wertvolle, pflanzliche Nahrungsergänzung – nährstoffreich, gesund und vollwertig. Algenöl liefert essenzielle Omega-3-Fettsäuren wie DHA und EPA direkt aus der Mikroalge Schizochytrium, ganz ohne Fisch und damit schadstofffrei und vegan.

Ein Beispiel: das „Omega-3-Algenöl 40 % DHA“ bietet pro Kapsel 500 mg Öl mit 250 mg DHA – eine effektive Quelle für Gehirn, Herz und Augen. Daneben bietet das „Marine Evergreen Omega 3 Algenöl“ hochdosierte DHA und EPA, dosierbar per Pipette – ideal für den täglichen Nahrungshaushalt. Auch Kombinationen wie das „Vegane Omega 3-6-9 Öl“ vereinen Algenöl mit Hanföl und Vitamin D3 für eine umfassende Versorgung.

Jodversorgung durch Algen – nährstoffreiche und gesunde Ergänzung

Meeresalgen speichern von Natur aus Jodid in deutlich höheren Konzentrationen als landbasierte Pflanzen. Gleichzeitig enthält die heutige Ernährung häufig zu wenig Jod, insbesondere bei veganer oder vegetarischer Lebensweise. Algen gelten deshalb als verlässliche Quelle zur Deckung des täglichen Jodbedarfs.

Algen sind exzellente Lieferanten für die Jodversorgung. Produkte wie Wakame-Pulver enthalten bis zu 12 000 µg Jod pro 100 g Trockenmasse, und Alaria-Flakes liefern etwa 1 000 µg pro Gramm. Bereits eine Portion von wenigen Gramm deckt den empfohlenen Tagesbedarf. Das macht die Jodversorgung sowohl effektiv als auch komfortabel – ideal für Online-Einkäuferinnen und -Einkäufer, die auf einen bewussten Nährstoffausgleich setzen.

Allerdings ist bei der Jodversorgung mit Algen Vorsicht geboten: Der Jodgehalt schwankt stark je nach Algenart, Herkunft und Charge. Daher müssen Hersteller den exakten Gehalt auf der Verpackung ausweisen. Eine tägliche Höchstmenge (z.B. maximal 500 µg Jod pro Tag) sollte niemals überschritten werden, um gesundheitliche Risiken auszuschließen.

Mikroalgen: Nährstoffreiche Nahrungsergänzung für die moderne Ernährung

Die mikroskopisch kleinen Organismen sind wahre Nährstoffwunder und bieten eine Vielzahl gesundheitsförderlicher Stoffe.

Mikroalgen wie Spirulina, Chlorella und AFA-Algen zeichnen sich durch ihren hohen Gehalt an Proteinen, Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien aus. Chlorella beispielsweise liefert essenzielle Aminosäuren und Fettsäuren sowie Vitamin B12 in bioverfügbarer Form, was besonders für Veganer von Bedeutung ist. Chlorella unterstützt die Entgiftung des Körpers und fördert die Immunfunktion. AFA-Algen bieten ein breites Spektrum an Nährstoffen und werden in der Naturheilkunde eingesetzt .

Herzgesundheit durch Salzersatz: Algen als nährstoffreiche Alternative

Besonders Algenarten wie Queller (Salicornia) zeichnen sich durch ihren natürlichen Salzgehalt aus und bieten eine gesunde Alternative zu herkömmlichem Speisesalz.

Im Rahmen des EU-geförderten Projekts TASTE wurde untersucht, wie Seetang als Salzersatz eingesetzt werden kann. Die Ergebnisse zeigen, dass Algen wie Ascophyllum nodosum und Saccharina latissima von Natur aus salzig schmecken und Mineralien wie Kalium oder Magnesium enthalten, die zur Herzgesundheit beitragen können.

Nachhaltig und ressourcenschonend

Ein entscheidender Vorteil: Algen wachsen schnell, benötigen keine Ackerflächen und verbrauchen deutlich weniger Süßwasser als herkömmliche Agrarprodukte. Damit gelten sie als eine der nachhaltigsten Lebensmittelquellen der Welt. „Algen leisten einen wichtigen Beitrag für eine ressourcenschonendere Ernährung. Mit dem Algenladen möchten wir diesen Schatz einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen“, erklärt Michael Hofmann, Geschäftsführer.

Einfacher Zugang über den Algenladen

Während Algenprodukte im klassischen Handel oft nur schwer erhältlich sind, bietet der Algenladen einen unkomplizierten Zugang zu geprüften, hochwertigen Produkten. Der Shop überzeugt mit:

– großer Produktauswahl in verschiedenen Verarbeitungsformen

– schnellem Versand innerhalb Deutschlands

– Information & Inspiration: Rezepte, Zubereitungstipps und Hintergrundwissen

Algen sind nicht nur ein Küchentrend, sondern auch eine spannende Alternative für alle, die gerne neue Zutaten ausprobieren möchten. Der Algenladen macht es Verbraucherinnen und Verbrauchern leicht, die Vielfalt der Algen in ihren Alltag zu integrieren.

Über den Algenladen

Der Algenladen ist das Portal für essbare Algen aus aller Welt und algenhaltige Lebensmittel jeder Art. Die Firma stellt Algen als Gemüse aus dem Meer dem „Land-Gemüse“ gleich. Sie bieten das umfangreichste Produkt-Sortiment dieser Art und alle Informationen zum Algenkonsum. Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und einem hohen Qualitätsanspruch bringt der Shop die Vielfalt der Algen in deutsche Küchen.

