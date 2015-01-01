Printwerbung macht Marken unvergesslich

Print bleibt, wenn Digital längst weitergescrollt ist: Kataloge, Flyer & Broschüren transportieren Wertigkeit, schaffen Vertrauen und machen Marken sichtbar, erlebbar – und unvergesslich.

Lauterbach – Zwischen tausenden Klicks und Likes setzen gedruckte Medien heute mehr denn je ein starkes Zeichen: Sie schaffen Aufmerksamkeit, vermitteln Vertrauen und bleiben im Gedächtnis. Kataloge, Flyer und Broschüren sind weit mehr als klassische Werbemittel – sie sind greifbare Markenbotschafter, die Substanz und Wertigkeit transportieren.

Während digitale Inhalte oft nur im Vorbeiscrollen konsumiert werden, laden Printprodukte zum Innehalten ein. Ein hochwertiger Katalog wird aufbewahrt, ein aufmerksamkeitsstarker Flyer weckt Neugier, eine Broschüre bleibt im Blickfeld. Genau diese Langlebigkeit macht Print zum Unterschiedmacher in der Markenkommunikation.

„Unsere Kataloge sehen toll aus! Genau so, wie wir es uns vorgestellt haben. Die Zusammenarbeit ist absolut klasse: super nette Mitarbeiter*innen, kreative Ideen, praxisnahe und lösungsorientierte Konzepte – und on top noch mit jeder Menge Spaß dabei“, berichtet das Unternehmen Philippi Reisen, ein langjähriger Kunde der team digital GmbH. „Besser geht einfach nicht und wir freuen uns schon jetzt auf unser nächstes gemeinsames Projekt.“

Die Vorteile sind klar:

– Langlebigkeit: Print bleibt über Wochen oder Monate präsent – deutlich länger als ein Online-Post.

– Wertigkeit: Gedruckte Produkte vermitteln Qualität und Vertrauen.

– Aufmerksamkeit: Print hebt sich vom digitalen Alltag ab und ermöglicht eine ungestörte Wahrnehmung.

– Erinnerungseffekt: Durch Haptik, Design und Veredelung wird die Marke buchstäblich greifbar.

Die Agentur begleitet Unternehmen mit einem Team von ausgebildeten Mediengestalter:innen auf dem Weg von der Idee bis zum fertigen Produkt. Mit kreativem Mediendesign, professioneller Druckvorbereitung und hochwertiger Umsetzung entstehen Kataloge, Flyer und Broschüren, die nicht nur informieren, sondern Markenidentität erlebbar machen. Dabei gilt: Jede Botschaft braucht Klarheit, jedes Design muss Emotionen wecken, jede Umsetzung höchste Qualität haben.

Professionelle Printprodukte sind heute ein zentraler Baustein strategischer Markenkommunikation. Sie ergänzen digitale Kanäle, verstärken Botschaften und sorgen für Sichtbarkeit, Wertigkeit und Wirkung. Wer auffallen will, setzt auf die Kombination aus Print und Digital – und macht seine Marke so unvergesslich.

Fazit: Print ist kein Relikt vergangener Zeiten, sondern ein Schlüssel zu Vertrauen und nachhaltiger Markenbindung. Und wenn das Printprodukt auf der Kundenwebseite eingebunden werden soll, lässt sich auch dieses, etwa als Blätterkatalog, professionell digitalisieren.

Weitere Informationen finden Interessenten unter: www.team-digital.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

team digital GmbH

team digital GmbH

Herr Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach (Hessen)

Deutschland

fon ..: 06641 91165-11

web ..: https://www.team-digital.de/

email : Jung@team-digital.de

team digital, eine inhabergeführte All-in-One Marketingagentur, spezialisiert sich auf digitales Marketing und Kommunikationsdesign. Ihr Fokus liegt auf Webdesign, Content Management, E-Commerce-Entwicklung, SEO, Social Media Marketing, Corporate Design und PR, mit dem Ziel, die digitale Präsenz und Markensichtbarkeit ihrer Kunden zu optimieren.

