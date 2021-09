Verrückt nach Pilzen: Wie das Startup Revival Kaffee und Kakao endgültig zum Superfood macht

Weil am Rhein, 29.09.2021 What the fungi? Revival erfindet die Lieblingsheißgetränke der Deutschen neu: Das Startup updatet Kaffee und Kakao für das digitale Zeitalter – mit fast vergessenen Zutaten.

Kaffee und Kakao haben in Deutschland viele Millionen Fans. Meistens bieten sie aber keine gesundheitlichen Vorteile. Das junge Getränke-Startup Revival, nahe der Green City Freiburg, macht es besser – und stellt damit den Kaffee- und Kakao-Markt auf den Kopf. Als magische Zutat spielen Vitalpilze, wie Lion’s Mane oder Reishi, eine große Rolle. „Schon vor rund 5000 Jahren benutzte Ötzi, der Mann aus dem Eis, Vitalpilze als Heilmittel. Wir haben Pilze als gesundheitsfördernde Zutaten einfach vergessen. Bis jetzt“, so Patrick Minas, Gründer und CEO der your revival GmbH und Ex-Mitarbeiter eines großen Pharmakonzerns. Dabei stammen rund 40 Prozent aller pharmazeutischen Medikamente von Pilzen ab, angefangen von Antibiotika bis hin zu Medikamente gegen Bluthochdruck, Multiple Sklerose oder sogar Krebs.

„Wir verbinden die Lieblingsheißgetränke der Deutschen, Kaffee und Kakao, mit natürlichen Vitalpilzen und Pflanzenstoffen, die auch langfristig einen Benefit für Konsumenten haben. Da Kaffee und Kakao Bitterstoffe enthalten, fallen die ausgewählten Extrakte geschmacklich nicht auf. Bei uns kommen nur die weltweit hochwertigsten Extrakte in die Trinkmischungen, üblich sind minderwertige Pulver – die nicht viel bringen. Und nein, unsere einzigartigen Heißgetränke schmecken kein bißchen pilzig“, fasst Patrick Minas lachend zusammen.

Damit bringt das Start-up einen großen Health-Trend aus den USA nach Deutschland: Functional Coffee. Also Kaffee (oder Kakao) mit Zusatzfunktionen. Laut dem globalen Marktforschungsunternehmen Mintel liegen hier enorme Wachstumschancen, gerade auch weil Konsumenten – wegen der Corona-Pandemie – noch stärker auf ihre Gesundheit achten werden. Zugegeben: die Idee klingt zunächst schräg. Aber immer mehr Studien zeigen: Vitalpilze sind die Superfoods unter den Superfoods. Weitere Trinkmischungen werden das Marken-Sortiment von Revival nach und nach ergänzen.

Schluss mit der Pilz-Phobie: zwischen Leber und Milz passt immer ein Pilz

„Modern Coffee“ mit fair gehandeltem löslichem Bio-Bohnenkaffee, smarten Lion’s Mane-Extrakt und etwas Guaranasamenpulver holt deine verlorengegangene Aufmerksamkeit zurück. Wie Forschungen nachweislich belegen: der Vitalpilz Lion’s Mane (dt. Igelstachelbart) bildet im Gehirn neue Neuronen und wird sogar im Kampf gegen Alzheimer und Demenz erforscht.

„Modern Cacao“ hingegen ist sowas wie der Rettungsanker am Rechner: Strg + Alt + Entf hilft immer. Ausgleichende Reishi- und Ashwagandha-Extrakte sind bei Zen-Buddhisten und Ayurveda-Anhänger schon lange als wirkungsvolle Anti-Stress-Mittel bekannt, sagen auch Studien.

Update für das 21. Jahrhundert: Kaffee und Kakao mit Superfood-Extrakten

Vertrieben werden die veganen Bio-Trinkmischungen für 10,90 Euro pro 10er-Box über den eigenen Onlineshop www.revival.xyz und über ausgewählte Cafés. Der Versand erfolgt klimaneutral. Künstliche Zusatzstoffe, Rieselhilfen oder sonstige Aromen sind für Revival selbstverständlich ein No-Go. Ganz ehrlich, wer mag schon Fake-Freunde? Eben. Alle Zutaten sind 100 Prozent Natur. Die Faltschachteln bestehen vollständig aus recycelten Papier. Zudem ist Revival stolzer Partner von „1 % for the Planet“ und verpflichtet sich 1 Prozent der Umsätze an anerkannte Non-Profit-Partner zu spenden – die sich für den Schutz unseres Planeten einsetzen.

Über Revival:

Revival macht funktionelle Bio-Trinkmischungen für alle, die mehr von ihren Lieblingsgetränken erwarten. Magische Zutaten wie pflanzliche Ballaststoffe, Adaptogene und Vitalpilze updaten Kaffee und Kakao für das 21. Jahrhundert. Nicht teurer als im Lieblingscafé, sind die High-End-Heißgetränke 2.0 immer 100 Prozent bio, vegan und ein Stück gesünder. Der bewusste Verzicht von Wasser und Milch spart unnötige Transportwege und CO2. Kein Interesse an reiner Profitgier ist Revival stolzer Partner von „1 % for the Planet“ und spendet jedes Jahr 1 % seiner Umsätze an Non-Profit-Partner – die sich für den Schutz unseres Planeten einsetzen. Mehr über Revival gibt es unter www.revival.xyz oder auf Instagram @revival.xyz

