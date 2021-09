Mobile Geflügelställe für artgerechte, komfortable Haltung gesunder Hühner, Hähnchen und Puten

Tierwohl beginnt bei der Wahl des Mobilstalls – Preiswerte Mobilställe mit höchsten Qualitätsansprüchen

Geflügelfleisch ist gesund und auch Eier enthalten viele gute Nährstoffe, die der Körper braucht, wie zum Beispiel Vitamin B12. Allerdings ist heutzutage auch klar, dass Fleisch nicht gleich Fleisch und Ei nicht gleich Ei ist. Je besser und artgerechter die Tiere gehalten werden, desto gesünder sind auch die daraus hergestellten Produkte. Kranke Tiere aus Massentierhaltung in muffigen, verkeimten Ställen können keine gesunden Lebensmittel liefern. Deshalb ist es umso wichtiger, bei Legehennen, Masthähnchen oder Puten auf artgerechte Unterbringung zu achten.

Als Hühnerzüchter hat man daher heutzutage vieles zu beachten und manche Auflagen zu erfüllen. Um allen Regeln gerecht zu werden und vor allem auch das Tierwohl im Auge zu behalten, kommt es nicht nur auf das richtige Futter an. Die Hühner müssen vor allem erstmal in einem artgerechten Stall untergebracht sein. Allerdings ist man mit auf althergebrachte Weise fest gemauerten Ställen sehr festgelegt.

Was ist zum Beispiel, wenn die Tiere einen neuen Weideplatz brauchen, weil die Wiese am Stall abgegrast ist? Wäre es da nicht gut, wenn man die Hühner einfach zu einer neuen Weide bringen könnte? Das geht tatsächlich! Viele erfolgreiche Geflügelhalter setzen inzwischen auf mobile Ställe wie die McGregor Polytunnels, die von der Firma Geflügelversand.de vertrieben werden.

Mobilität ist alles – auch in der Geflügelzucht

„Unsere Mobilställe bieten einige unschlagbare Vorteile“, so Jennifer Werner von Geflügelversand.de. „Sie sind auf Kufen verbaut und lassen sich daher mit geringem Aufwand verziehen.“ So steht einem Umzug auf die nächste Wiese mit frischem Gras nichts mehr im Weg.

Das Dach besteht aus einer 3-lagigen Konstruktion mit weißer PVC-Plane, einer Isolierschicht und einer grünen PVC-Außenplane. Die Isolierung sorgt dafür, dass der Stall im Sommer angenehme Temperaturen hält und im Winter bis mindestens -10°C ohne zusätzliche Wärmequelle nichts gefriert. Sowohl im Dach als auch auf beiden Seiten der gesamten Länge des Stalls gibt es Belüftungen, die für ein gutes Klima sorgen.

Der Mobilstall Agile beispielsweise ist für kleinere Geflügelgruppen entwickelt worden. Er ist daher besonders für die Haltung von Bio-Hühnern, aber auch für konventionelle Betriebe geeignet. Je nach Stallgröße (34 bis 68 Quadratmeter) bietet er Platz für 209 bis 627 Legehennen, als Maststall für 453 bis 906 Masthähnchen, je nach Haltungsform. Den Herstellern liegt das Wohlergehen der Hühner sehr am Herzen. Daher haben sie die Mobilställe so entwickelt, dass sie den Tieren die beste Umgebung für die Produktion von Freiland- und Bio-Eiern bieten.

Mobile Hühnerställe für höchste Ansprüche

Besonders wichtig bei der Haltung von Hühnern, aber auch Puten, Fasanen, Rebhühnern oder Enten ist die Hygiene. Die verwendeten Materialien sind glatt und von daher schmutzabweisend, leicht zu reinigen und zu desinfizieren. So ist gewährleistet, dass die Tiere gesund bleiben. Der vorsorgliche Einsatz von Antibiotika erübrigt sich – was sich natürlich auch auf die Qualität der Produkte wie Fleisch oder Eier auswirkt. Schließlich will man die Medikamente nicht indirekt mitessen … Mit Mobilställen von der Firma Geflügelversand.de muss man sich über mangelnde Sauberkeit keine Sorgen machen. Die Ställe bieten auch in dieser Hinsicht größten Komfort und den besten Hygienestandard.

So fühlen sich die Tiere in einer perfekten Umgebung wohl, und die Züchter haben pflegeleichte Ställe zum fairen Preis. Somit steht einer profitablen, artgerechten und erfolgreichen Tierhaltung nichts mehr im Weg!

„Wir sind seit Jahren selbst Geflügelzüchter und haben die Ställe von McGregor für uns entdeckt“, so Jennifer Werner. „Weil wir von der hervorragenden Qualität dieser englischen Stallsysteme überzeugt sind, haben wir uns entschieden, Vertriebspartner für Deutschland zu werden.“ So wollen die Geflügelhalter auch anderen Kollegen die Chance auf einfachen Erwerb eines McGregor-Mobilstalls ermöglichen.

Interessierte können sich die professionell durchdachten, kinderleicht zu bedienenden Mobilställe vor Ort anschauen – kurze Terminabsprache genügt. Die Innenausstattung wird von verschiedenen Partnern optional mit angeboten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gefluegelversand.de

Frau Jennifer Werner

Schmidtweg 2

63636 Brachttal

Deutschland

fon ..: 06054-457880

web ..: http://www.gefluegelversand.de/

email : info@gefluegelversand.de

Wir führen seit Jahren einen erfolgreichen Geflügelbetrieb und nutzen die Ställe von McGregor selbst in der Praxis. Vor einigen Jahren standen wir vor der Wahl welcher Mobilstall für unseren Betrieb geeignet ist. Bei der Recherche sind wir auf den britischen Hersteller McGregor Polytunnels gestoßen und waren direkt von den Stallsystemen begeistert. Nach kurzer Überlegungsphase haben wir uns für den Mobilstall Agile 4250 entschieden und betreiben den Stall noch immer mit großer Freude.

Da der Hersteller in Deutschland keinen direkten Vertriebspartner hat, haben wir uns dies zur Aufgabe gemacht, Ihnen die hochwertigen, professionellen Ställe anzubieten – Mobilstall für Legehennen und Mastgeflügel in Bio- und Freilandhaltung bereits ab kleinen Gruppen möglich – überzeugen Sie sich am besten selbst!

Wir stehen Ihnen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung und erstellen für Sie nach einem telefonischen oder persönlichen Gespräch ein individuelles Angebot. Ein Musterstall kann gerne nach vorheriger Terminabsprache besichtigt werden.

