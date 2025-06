Fortuna schließt strategische Investition in Awalé Resources Limited ab und reicht Frühwarnbericht ein

Vancouver, 11. Juni 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) (- www.commodity-tv.com/play/fortuna-mining-ceo-on-excellent-q1-results-and-future-growth/ -) freut sich bekannt zu geben, dass man 15.037.593 Stammaktien (die „Aktien“) von Awalé Resources Limited („Awalé“) erworben hat, einem an der TSX Venture Exchange notierten Mineralexplorationsunternehmen, das derzeit sein 100-Prozent eigenes Projekt Odienné in Côte d’Ivoire vorantreibt.

„Das Odienné-Projekt von Awalé stellt für Fortuna eine überzeugende Gelegenheit in Côte d’Ivoire dar“, sagte Paul Weedon, SVP Exploration von Fortuna. „Unser erfahrenes Explorationsteam im Land ist gut aufgestellt, um die Entdeckungen bis zur Produktion voranzutreiben. Awalé hat eine starke Präsenz in diesem aufstrebenden Gebiet aufgebaut und durch sein fähiges und aktives Team ein solides geologisches Verständnis des gesamten Portfolios entwickelt. Wir freuen uns darauf, die Explorationsarbeiten auf den 100 %igen Grundstücken von Awalé im Projekt Odienné mit ihren Erkenntnissen zu unterstützen. Herr Weedon schloss: „Diese Investition stärkt Fortunas Explorationspipeline in der Elfenbeinküste und steht im Einklang mit unserer langfristigen Wachstumsstrategie.“

Die Aktien wurden im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung zu einem Preis von 0,399 US$ pro Aktie (0,55 CAD pro Aktie) für einen Bruttoerlös von 6.000.000 US$ (8.264.999 CAD) erworben. Vor dieser Akquisition besaß Fortuna keine Aktien von Awalé, und nach der Akquisition besitzt Fortuna ungefähr 15 Prozent der ausgegebenen Aktien von Awalé.

Die Aktien wurden zu Investitionszwecken erworben. Fortuna kann auf der Grundlage von Fortunas Einschätzung der Marktbedingungen, der Neuformulierung von Plänen und/oder anderer relevanter Faktoren zusätzliche Wertpapiere von Awalé erwerben oder ihre bestehenden Wertpapiere von Awalé veräußern, jeweils in Übereinstimmung mit den geltenden wertpapierrechtlichen Vorschriften.

Fortunas Frühwarnbericht wurde eingereicht und kann auf SEDAR+ eingesehen werden. Eine Kopie des Berichts kann auch per E-Mail aninfo@fmcmail.com oder durch Kontaktaufnahme mit dem Corporate Secretary unter +1.604.484.4085 angefordert werden.

Im Zusammenhang mit der Investition hat Fortuna mit Awalé eine Vereinbarung über Investorenrechte (die „Vereinbarung über Investorenrechte“) abgeschlossen. Gemäß den Bedingungen der Investorenrechte-Vereinbarung wurden Fortuna unter anderem (i) Vorkaufsrechte zur Aufrechterhaltung ihrer Beteiligung an Awalé durch Beteiligung an zukünftigen Kapitalfinanzierungen des Unternehmens und (ii) Aufstockungsrechte zum Erwerb zusätzlicher Aktien zur Aufrechterhaltung ihrer Beteiligung an Awalé gewährt. Fortuna wird diese Investorenrechte so lange haben, wie es eine Beteiligung von mindestens 10 % an Awalé hält (berechnet gemäß den Bedingungen des Investorenrechteabkommens).

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und Explorationsaktivitäten in Argentinien, Côte d’Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Diamba Sud Goldprojekt im Senegal. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil all unserer Tätigkeiten und Beziehungen. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristig gemeinsame Werte für unsere Stakeholder. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.fortunamining.com.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jorge A. Ganoza

Präsident, CEO und Direktor

Fortuna Bergbau Corp.

Investorenkontakt:

Carlos Baca | info@fmcmail.com | fortunamining.com X | | LinkedIn | YouTube

In Europe

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Geschäftsstrategie, der Pläne und der Aussichten des Unternehmens, Aussagen über den möglichen zukünftigen Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren durch das Unternehmen sowie Aussagen über Explorationspläne in Bezug auf das Projekt Odienné.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage und der Finanzmärkte, Änderungen der Preise für Gold, Silber und andere Metalle, der Zeitplan und der Erfolg der vom Unternehmen vorgeschlagenen Explorationsprogramme, technologische und betriebliche Risiken bei Fortunas Bergbau- und Minenerschließungsaktivitäten, Risiken, die mit der Mineralexploration verbunden sind, Schwankungen der Preise für Energie, Arbeit, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen sowie Währungsschwankungen; Unwägbarkeiten bei der Schätzung von Mineralreserven, Mineralressourcen und Metallgewinnung; die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen rechtzeitig zu erhalten; staatliche und andere Genehmigungen; politische Unruhen oder Instabilität in Ländern, in denen Fortuna aktiv ist; Fragen der Arbeitsbeziehungen; sowie die Faktoren, die unter „Risikofaktoren“ im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 abgelaufene Geschäftsjahr beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der erwarteten Trends bei den Mineralienpreisen und Wechselkursen, der Annahme, dass die Aktivitäten des Unternehmens mit den öffentlichen Erklärungen und erklärten Zielen des Unternehmens übereinstimmen werden, dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen geben wird, die das Unternehmen oder seine Grundstücke beeinträchtigen, dass alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt werden, dass es zu keinen wesentlichen Unterbrechungen kommen wird, die den Betrieb beeinträchtigen, sowie auf anderen Annahmen, die hier dargelegt sind. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

