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Fortuna veröffentlicht die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 am 5. August 2026; Telefonkonferenz am 6. August 2026 um 12 Uhr Eastern Time
Vancouver, British Columbia, 23. Juli 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ – gibt bekannt, dass das Unternehmen seinen Jahresabschluss und den Lagebericht für das zweite Quartal 2026 am Mittwoch, dem 5. August 2026, nach Börsenschluss veröffentlichen wird.
Eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanz- und Betriebsergebnisse findet am Donnerstag, 6. August 2026 um 9:00 Uhr pazifischer Zeit | 12:00 Uhr östlicher Zeit. Die Telefonkonferenz wird von Jorge A. Ganoza, Präsident und CEO, Luis D. Ganoza, Finanzvorstand, David Whittle, Chief Operating Officer – Westafrika, und Cesar Velasco, Chief Operating Officer – Lateinamerika, geleitet.
Aktionäre, Analysten, Medienvertreter und interessierte Investoren sind eingeladen, die Telefonkonferenz live zu verfolgen, indem sie sich unter www.webcaster5.com/Webcast/Page/1696/54329 in den Webcast einloggen oder sich kurz vor Beginn der Konferenz telefonisch einwählen.
Details zur Telefonkonferenz:
Datum: Donnerstag, 6. August 2026
Uhrzeit: 9:00 Uhr pazifischer Zeit | 12:00 Uhr östlicher Zeit
Einwahlnummer (gebührenfrei): +1.888.506.0062
Einwahlnummer (international): +1.973.528.0011
Zugangscode: 233185
Nummer für die Aufzeichnung (gebührenfrei): +1.877.481.4010
Nummer für die Aufzeichnung (international): +1.919.882.2331
Passwort für die Aufzeichnung: 54329
Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen steht bis zum 20. August 2026 zur Verfügung. Die Aufzeichnung des Webcasts steht bis Freitag, den 6. August 2027, zur Verfügung. Darüber hinaus wird ein Transkript der Telefonkonferenz auf der Website des Unternehmens archiviert.
Über Fortuna Mining Corp.
Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio an Explorationsprojekten in Argentinien, der Elfenbeinküste, Guinea, Guyana und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu unseren Stakeholdern. Wir fördern Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristigen gemeinsamen Mehrwert durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com
IM NAMEN DES VORSTANDS
Jorge A. Ganoza
Präsident, CEO und Vorstandsmitglied
Fortuna Mining Corp.
Investor Relations:
Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube | Instagram | TikTok
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Fortuna Mining Corp.
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Suite 650, 200 Burrard Street
V6C 3L6 Vancouver; BC
Kanada
email : info@fmcmail.com
Pressekontakt:
Fortuna Mining Corp.
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V6C 3L6 Vancouver; BC
email : info@fmcmail.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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