Fortune Family Erfahrungen: Was bringt Coaching?

Die Fortune Family erklärt, warum der Bereich Coaching seit einigen Jahren immer weiterwächst

Die Fortune Family hat ein Konzept entwickelt, das sich als wahre Goldgrube entpuppt hat. Katharina Ferster und Christian Heinz, wie die Gründer der Erfolgsfamilie heißen, geben Coaching-Kurse für andere Coaches. Dieses Angebot wird inzwischen so gut angenommen, dass die Fortune Family jährlich mehrere Millionen Euro Umsatz macht und sich eine riesige Fangemeinde aufbauen konnte. Aber warum ist Coaching heutzutage eigentlich so beliebt? Und was macht die Kurse der Fortune Family so besonders?

WAS IST COACHING EIGENTLICH?

Wie die Gründer der Fortune Family erklären, kann man Coaching mit einer Art gezielter Weg- bzw. Prozessbegleitung vergleichen. Die Coaches präsentieren ihren Kunden keine fertige Lösung, sondern helfen den Klienten dabei, ihre Probleme selbst in die Hand zu nehmen. In der Regel umfasst Coaching mehrere Wochen oder Monate, in denen der Coach seinen Kunden dabei hilft, den Weg zu ihrem persönlichen Ziel zu finden. Das Ziel selbst wird von den Kunden selbst definiert. Ist sich der Klient selbst nicht sicher, wohin seine Reise gehen soll, kann der Coach aber auch Input geben. Ganz wichtig ist hierbei, dass Coaching stets interaktiv und personenzentriert stattfindet. Coaches wie die Fortune Family arbeiten sehr eng und intensiv mit ihren Kunden zusammen.

IN WELCHEN BEREICHEN WIRD COACHING EINGESETZT?

Coaching kann, den Gründern der Fortune Family nach, in so ziemlich allen Bereichen hilfreich sein. Größere Betriebe holen sich zum Beispiel oft Unterstützung von sogenannten Business-Coaches, die die Mitarbeiter und Führungskräfte in Bezug auf soziale Kompetenzen schulen. In Unternehmen ist das zum Beispiel wichtig, wenn es darum geht, aus festgefahrenen Verhaltensmustern auszubrechen, Mitarbeiterkonflikte zu lösen oder Stress zu reduzieren. Auch Menschen, die auf Jobsuche sind, nutzen zur beruflichen Orientierung oft das Angebot von Coaches, die ihnen dabei helfen, ihre persönlichen Stärken zu definieren. Wie die Fortune Family Erfahrung gezeigt hat, wird Coaching inzwischen allerdings auch im privaten Leben immer beliebter. Hier werden Coaches oft von Menschen aufgesucht, die bei der Partnersuche Hilfe brauchen oder sich mit dem Thema Selbstverwirklichung und Zufriedenheit auseinandersetzen. Die Bereiche, in denen Coaching helfen kann, sind hier unheimlich breit gefächert: Von Konflikten in der Beziehung, zum Thema Abnehmen bis zum Wunsch, mehr Selbstvertrauen zu erlangen.

WAS MACHT GUTES COACHING AUS?

Wie die Mitarbeiter der Fortune Family erklären, präsentiert ein guter Coach seinen Kunden keine Lösungen auf dem Silbertablett, sondern hilft ihnen, an sich selbst zu arbeiten und eigene Wege zu finden. Empathie und die Fähigkeit, zuzuhören, sind also unabdingbar, wenn man jemandem durch Coaching wirklich helfen möchte. Darüber hinaus basiert gutes Coaching auf einer Menge Vertrauen. Der Coach muss daher die Geheimhaltungspflicht bewahren, Verständnis zeigen und darf seinem Coachee niemals seinen Willen aufzwingen.

WAS KANN COACHING ALLES BEWIRKEN?

Wie die Gründer der Fortune Family betonen, ist ihr Coaching auf keinen Fall mit einer Psychotherapie zu vergleichen. Denn im Gegensatz zu einer Therapie richtet sich das Coaching an gesunde Menschen, die nicht als Patienten gesehen werden sollten. Der Coach hilft seinen Coachees dabei, mithilfe verschiedener Methoden Probleme, Ziele und Visionen zu erkennen, Ressourcen aufzudecken und Wege zu finden, mit denen die Ziele erreicht werden können. Dabei werden bestimmte Rollen- und Verhaltensmuster hinterfragt und können mithilfe von Übungen aufgebrochen werden. Im Grunde ist Coaching also eine Art Hilfe zur Selbsthilfe, so die Erfahrung der Fortune Family

WIE KANN EIN COACHING-PROGRAMM AUSSEHEN?

Coaching-Programme sind so individuell wie die Klienten, die sie in Anspruch nehmen. Wie die Fortune Family Gründer erklären, stellen Coaches ihren Kunden zum Beispiel gezielte Fragen, durch die diese selbst Lösungen finden sollen. Manche Kunden benötigen jemanden, der ihnen zuhört, andere möchten Ratschläge oder Impulse von ihrem Coach bekommen. Der Coach selbst besitzt meist eine Art Werkzeugkoffer, aus dem er die passenden Methoden und Strategien für seine Kunden auswählen kann. Der Fortune Family nach gehört auch Kritik üben zu den Aufgaben eines Coaches dazu – allerdings nur im richtigen Maß.

WARUM TEILT DIE FORTUNE FAMILY IHRE ERFAHRUNGEN MIT DER KONKURRENZ?

Die Fortune Family wurde gegründet, um andere Coaches zu coachen. Im Prinzip hilft das Unternehmen dadurch also seiner Konkurrenz. Dass sich Katharina Ferster und Christian Heinz für diese Kundschaft entschieden hat, ist allerdings nicht unbegründet. Das Ehepaar möchte der Branche etwas zurückgeben, die ihnen selbst auf dem Weg zur Selbstfindung am meisten geholfen hat. Bevor Ferster und Heinz mit Fortune Family durchstarteten, hatten die beiden nämlich unter finanziellen Problemen zu leiden. Auch der Weg zur Unternehmensgründung war, mit einer Patchworkfamilie, die es zu ernähren galt, alles andere als leicht. Durch gezieltes Coaching fanden die beiden schließlich heraus, dass sie sich nach einem freien, selbstbestimmten Leben sehnen und das typische 9-to-5-Hamsterrad nicht für sie geeignet ist. Ohne diese Erkenntnisse wäre die Fortune Family nicht das, was sie heute ist – und alles nur dank der guten Arbeit von professionellen Coaches.

WIE SIND DIE KURSE DER FORTUNE FAMILY AUFGEBAUT?

Die Fortune Family weiß, dass man durch die Praxis die größten Lernerfolge erzielt. Die Kurse sind deshalb individuell auf die Kunden zugeschnitten und beinhalten viele praktische Übungen und Lektionen. Konzipiert wurden die Kurse auf der Basis der Fortune Family Erfahrungen, wobei Katharina Ferster und Christian Heinz mit ihren Lernprozessen sehr offen und ehrlich umgehen.

WARUM IST DIE FORTUNE FAMILY MIT IHREM KONZEPT SO ERFOLGREICH?

Dass die Fortune Family so große Erfolge feiert, liegt zum einen an dem individuellen Kurskonzept, das durch seine Praxisnähe vielen Menschen tatsächlich weiterhilft. Zum anderen haben Katharina Ferster und Christian Heinz aber auch eine Nische gefunden, die zuvor von wenig Konkurrenz besetzt war. Auch das ist, der Fortune Family Erfahrung nach, nämlich ein Schlüssel, wenn man als Coach erfolgreich sein möchte: Eine Branche bedienen, die nicht komplett überlaufen ist und sich hier zum führenden Experten etablieren.

